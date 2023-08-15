普京抨击西方“自私的新殖民主义”

（德国之声中文网）8月15日，第十一届莫斯科国际安全会议开幕，俄罗斯总统普京向与会者发表了视讯讲话。他说，世界大部分地区的冲突完全是由“西方的地缘政治冒险和自私的新殖民主义行为”造成的。

普京还称，西方势力在暗中挑拨离间，其目的是建立附庸国，并称西方势力这样做是为了“在新殖民体系框架内无情地掠夺其资源”。

长期以来，普京一直指责西方密谋针对俄罗斯。在俄罗斯入侵乌克兰的战争爆发后，美国和欧洲国家带头针对莫斯科实施了一系列金融和贸易制裁。作为回应，克里姆林宫的言论变得越来越尚武并带着威胁口吻。

德国总理肖尔茨去年表示，普京的世界观被“大国狂热和帝国主义”扭曲了。

普京在2022年2月下令进攻乌克兰，这是二战结束以来欧洲土地上规模最大的战争。

战事持续，乌克兰为过冬做准备

俄罗斯似乎试图巩固联盟

德新社指出，俄罗斯目前似乎在利用第十一届莫斯科国际安全会议来巩固联盟。

俄罗斯国防部长绍伊古说，莫斯科希望加强与印度、越南、缅甸、蒙古、老挝、印度尼西亚和孟加拉国等亚洲国家的合作。俄罗斯官媒称，来自76个国家的800多名代表参加这次会议。

这次会议的与会者中也包括中国防长李尚福。他显然是一位重量级代表。

在俄罗斯入侵乌克兰前不久，北京和莫斯科刚刚宣布建立“无上限”的伙伴关系。

中国是俄罗斯最大的贸易伙伴，一直没有参与西方的对俄制裁。北京没有公开谴责俄罗斯入侵乌克兰，而是表示持“中立立场”，称愿充当交战双方的调解人。

“我们愿同各国军队加强交往”

中国媒体发布的现场视频显示，在莫斯科国际安全会议的讲话中，中国防长李尚福强调了中国国家主席习近平的全球安全倡议，也表示“中俄全面战略协作伙伴关系不断发展，中俄军事关系成为不结盟、不对抗、不针对第三方的合作典范”。

另外，李尚福也提到，“我们愿同各国军队加强交往，深化同东盟周边国家的军事合作，提升与欧洲国家、欧盟的军事关系水平，巩固与非洲、拉美、加勒比、南太平洋等国家军队的传统友好，不断扩大平等、互信、共赢、合作的朋友圈”。

德新社报道指出，今年3月被任命为中国防长的李尚福将在俄罗斯和白俄罗斯进行为期数天的访问，并将会见两国军事高层。

（德新社等）

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