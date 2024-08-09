普京执掌俄罗斯的四分之一个世纪

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京已经执政25年。他的职业生涯还没有结束。他是如何做到这一点的？

（德国之声中文网）三年前，德国总理默克尔结束其政治生涯时，我本应在莫斯科拍摄一部纪录片，采访她的同行——俄罗斯总统普京。在默克尔任职期间与她共事的其他国家元首和政府首脑也将出现在这部纪录片中，回顾这位德国领导人的职业生涯。

但是克里姆林宫拒绝我的采访请求了。他们给出的理由是，所有其他采访对象都是前领导人，而俄罗斯总统仍在任。因此，这个项目被认为不值得普京来参与。至少，我被允许采访前俄罗斯总统梅德韦杰夫，他曾担任过一届俄罗斯总统（2008年-2012年）。也可以说，某种程度上梅德韦杰夫当时只是临时性的国家元首，因为根据俄罗斯宪法，普京在2008年不能再次竞选总统。那段时间普京出任总理，并继续在幕后操纵莫斯科政府。

梅德韦杰夫从来都不是俄罗斯真正的头号人物。自1999年8月9日被时任总统的叶利钦任命为俄罗斯总理以来，在过去的25年里，俄罗斯的头号人物一直是普京。包括德国长期担任联邦总理的默克尔在内的西方政客人来人往，但俄罗斯的掌权人却始终是普京。

俄罗斯政治学者科明 (Mikhail Komin) 表示，在这25年的时间里，俄罗斯总统将他的国家变成了“世界上最强大的个人独裁政权”。

在接受德国之声采访时科明表示，这之所以成为可能，是因为在执政的四分之一个世纪里，普京一直在不断破坏俄罗斯的所有政治机构。

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掌控地方作为权力的基石

科明解释说，这一切都始于废除地区自治。克里姆林宫在俄罗斯各地区建立了自己的控制手段，为巩固权力奠定了基础。

另一位位于芬兰的俄罗斯政治学家尼什尼科夫（Grigory Nishnikov）也持这种观点。他告诉德国之声：“如果我们回想一下普京执政初期的俄罗斯，我们可以指出几个独立的权力中心，既有宪法上的，也有非正式的，例如寡头。他们都形成了对克里姆林宫的某种制衡。”正如尼什尼科夫所解释的那样，普京摧毁了这一切，将一切都集中起来，并将俄罗斯的权力体系集中在自己身上。

不过，尼什尼科夫并不认为这是让普京能执政这么久的唯一原因。过去25年里，有很多事件可能对普京造成危险，例如：

2011年议会选举后在莫斯科沼泽广场爆发的抗议活动。

2014 乌克兰克里米亚半岛被并吞后局势不稳定的风险。

2018年备受争议的养老金改革后引发的动乱。

之后几年，俄罗斯各地爆发大规模抗议活动，支持已故克里姆林宫批评者纳瓦尔尼。

乌克兰战争爆发，莫斯科和圣彼得堡街头爆发抗议活动。

然而，每一次民众反抗都会伴随着更严厉的镇压。“而且新的对手总是在这些事件中被消灭。”尼什尼科夫说。因此，他认为现在没有人可以挑战普京了。

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司法权力弱化是另一个关键因素

科明指出，普京能够持续掌权的另一个重要因素是他第二任期内故意削弱法院的权力。忠于当局的首席大法官被赋予了比下属更大的权力。

科明说，这造成俄罗斯法院不再独立。它们最多只能拖缓国家镇压公民的进程，但再也无法阻止它。

选举制度的变化加剧了这种情况，让普京和他的执政党统一俄罗斯党从中受益。

普京的“影子内阁”

俄罗斯社会学家比布科夫 (Alexander Bibkov) 表示，普京在自己周围组建了一个影子内阁。这位社会学家解释说，总统将与他有特定商业利益的人聚集在这个核心圈子里。他们的公司获得了大量的国家合同，为他们带来了巨额利润。“普京总是掌握着权力，并亲自参与业务。”比布科夫说。

与此同时，社会上被树立起一种俄罗斯在其整个历史中只扮演了积极角色的形象。比布科夫说，所有消极方面都被抹去，所有过去的冲突都被抹去。他将此描述为“对集体历史记忆的操纵”，这也加强了普京的权力。

在这种叙事方式中，俄罗斯被描绘成一个具有传统价值观的社会。在这个社会里，与当局的冲突是不受欢迎的，但对当权者无条件的忠诚却受到称颂。

接受德国之声采访的三位专家都一致认为，这些趋势未来将会加剧，普京将长期掌权。科明指出：“问题是没有替代候选人，也没有替代人选存在的空间。普京实际上赢得的上一次选举是2004年的选举。此后的选举都是不公平的。”

尼什尼科夫还评论说，俄罗斯人认为除了普京之外别无选择，他们往往害怕改变。他观察到，俄罗斯一直倾向于支持“强硬”的政府。

他说：“他们一直希望有一位强有力的领导人来做决定并解决问题。如果有疑问，俄罗斯人会抱怨地方长官，而不是总统。比如他们会说：如果普京知道，他会立即解决问题！”这是俄罗斯的古老传统。

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