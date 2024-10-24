普京：打败俄罗斯是“虚幻的算计”

普京在俄罗斯喀山召开的金砖国家峰会最后一天发表讲话，称试图在战场上打败俄罗斯是“虚幻的算计”。乌克兰外交部抨击联合国秘书长古特雷斯准备会见“罪犯普京”。

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京周四（10月24日）警告不要进行"虚幻"的尝试，试图在战场上打败俄罗斯。

普京在俄罗斯喀山召开的金砖国家峰会最后一天发表讲话。普京表示，俄罗斯的对手"毫不掩饰他们想让我们国家遭受战略失败的目标"。

普京称，"我可以直截了当地说，这些都是虚幻的算计，只有那些不了解俄罗斯历史的人才会产生这种想法。"

就在普京发表讲话前不久，俄罗斯下议院投票通过了一项与朝鲜的防御协议。此前有报道称，朝鲜向俄罗斯派遣了数千名士兵进行训练，并可能部署到乌克兰战场。西方认为，朝鲜已经在向莫斯科提供武器，用于其在乌克兰的侵略。

习近平："做维护和平的稳定力量"

在会议上，中国国家主席习近平也警告说，世界面临"严峻挑战"，并表示希望金砖国家能够成为"做维护和平的稳定力量"。

习近平说："我们要继续推动加沙地带全面停火，重启'两国方案'，并阻止战火在黎巴嫩蔓延，不能再让巴勒斯坦、黎巴嫩生灵涂炭。"

伊朗总统佩泽什基安在联合国秘书长古特雷斯在场旁听时抨击了联合国安理会的作用，称国际组织"缺乏解决这场危机的必要效率"。

普京表示，中东正处于"全面战争的边缘"。

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乌克兰抨击古特雷斯会见"罪犯普京"

古特雷斯多次批评莫斯科对乌克兰的军事进攻，称其为世界树立了"危险的先例"。他和普京上一次见面是在俄罗斯2022年2月入侵乌克兰前几周。

古特雷斯一直参与双方的和平努力，帮助促成了一项协议，使基辅能够在2022年从其港口安全出口粮食。

联合国发言人哈克（Farhan Haq）表示，古特雷斯将利用与普京的会晤"重申他对乌克兰战争的公开立场"。哈克表示，这位联合国领导人准备提供调解服务，但在等待"条件成熟"的时机。

乌克兰强烈批评古特雷斯与普京会面的决定，其外交部抨击他准备会见"罪犯普京"。

普京要求乌克兰在南部和东部割让领土，作为停火的前提条件，基辅称这一提议"荒谬"。

印度总理莫迪周二表示，他希望通过"和平"解决冲突。 图像来源: Alexander Zemlianichenko/Pool via REUTERS

金砖盟友呼吁结束"乌克兰冲突"

普京面临来自其金砖国家盟友要求结束“乌克兰冲突”的呼声。

印度总理莫迪曾经尝试在莫斯科和基辅之间调解。他在周二表示，他希望通过"和平"解决冲突。莫迪说："我们完全支持迅速恢复和平与稳定的努力。"

自普京展开侵略以来，印度一直在"骑墙"，一方面承诺为基辅提供人道主义支持，另一方面避免明确谴责莫斯科的行动。

南非总统马福萨也敦促结束冲突。

（法新社）

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