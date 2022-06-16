普京：所有撤出俄罗斯的西方企业都会被取代

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京周五（6月17日）在第25届圣彼得堡国际经济论坛上发表讲话。本届圣彼得堡国际经济论坛的主题是“新世界·新机遇”，在西方因为乌克兰战争对俄罗斯采取经济制裁的背景下，普京表示莫斯科将会继续和“那些愿意合作的国家”扩大经济合作。

普京坚持称，俄罗斯是“被迫”对乌克兰采取的所谓“特别军事行动”，这一行动“虽然艰难，但也是必要的”。他再次强调，相关军事行动主要目的是“保卫”那些在乌克兰东部顿巴斯地区生活的俄罗斯族民众。

普京在周五的讲话中表示，俄罗斯不反对乌克兰加入欧盟，因为欧盟不是军事集团。俄罗斯反对的一直是乌克兰在军事上的发展，因为这对俄罗斯构成威胁。同时，普京对乌克兰加入欧盟是否会为乌经济增长提供新动力表示怀疑。当天，欧盟委员会做出决定，建议赋予乌克兰入盟候选国的身份。

在战争阴影笼罩下，在普京家乡圣彼得堡举行的国际经济论坛会场少了很多西方经济界代表的身影。一些在过去几届会议曾经出席的西方企业家和投资者这次没有参加。

普京对西方针对莫斯科的制裁措施表示嗤之以鼻。他表示，针对俄罗斯的所谓“经济闪电战”从一开始就注定“没有任何胜算”。他强调俄罗斯人民是强大的，一定能够应对所有的挑战。他还呼吁俄罗斯企业增加在本国投资，并表示相信那些撤出了俄罗斯市场的国际企业，比如麦当劳还有微软，都会被取代。

工作人员在会场进行准备工作

“我们正在将经济局势正常化。我们稳定了金融市场、银行系统还有贸易系统”，普京说。

由于目前石油和天然气价格上涨，俄罗斯在将其销售市场从欧盟转向世界其他地区的同时，也获得了丰厚的收入。卢布兑换美元和欧元的汇率在开战的四个月以来也一路走高，目前已经达到了数年来的最高水平。

据塔斯社消息，普京在讲话中还表示，单极世界的时代已经终结，多边体系已经成为必然。他指出，这种改变是历史的自然过程，因为地球文明的多样性和各种文化财富难以套用固定的政治、经济及其他模板，由单个中心强加给别国的模板在这里不起作用了。

他还提到了与中国之间的关系，并强调俄中之间的紧密合作是由中国的潜力决定的，而并非受到“当前地缘政治事件”的影响。

在普京讲话之前，中国国家主席习近平通过视频方式出席了圣彼得堡国际经济论坛。他在致辞中指出，当前，世界百年变局叠加世纪疫情，经济全球化遭遇逆流。国际社会迫切期待实现更加公平、更可持续、更为安全的发展。

习近平表示对中国经济发展充满信心，强调中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变。“中国愿同包括俄罗斯在内的世界各国一道，共创发展前景，共享增长机遇，为深化全球发展合作、推动构建人类命运共同体作出新的贡献。”



（路透社、德新社等）

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