普京：我家里有小孩能说流利的中文

随着中国和俄罗斯在各个领域的交往更加频繁，中文在当地的地位也有所提升。总统普京告诉中学生，他们家的小孩能说流利的中文。

（德国之声中文网）本周一（9月2日），俄罗斯总统普京现身距离莫斯科4500公里的图瓦共和国克孜勒市。他在该市与20中的学生们会面时说，他们家最年轻的成员能说流利的中文："我们家有人，是最小的，能讲中文，流利地讲中文。"

普京同前妻柳德米拉育有两个女儿，她们都熟练掌握俄语、英语、德语和法语。2014 年普京与妻子离婚，他很少谈论家人，人们只知道他们至少有三个孙辈。

随着中俄关系日益密切，作为外语的中文在俄罗斯的受欢迎程度得以上升。普京说，这一趋势是在经济、政治和社会各领域不断扩大的交往导致的。

普京本人的德语很流利，也曾专门进修过英语。他对中学生们表示，不可忽视英语的重要性。他说，"英语是一门伟大的语言，在知识整合和文化交流等方面为人类做出了巨大贡献。"

就俄罗斯国内而言，根据2022年的人口普查，俄语、英语、鞑靼语、德语和车臣语是该国使用最广泛的语言。同这些语言相比，中文还差得很远，但近年来中文作为外语的受欢迎程度却在明显提升。

根据语言研究中心Ethnologue的统计，全球共有约15亿人使用英语，是世界上使用人数最多的语言；其次是中文，约有11亿人使用；之后的名次顺序是印地语、西班牙语、阿拉伯语、法语、孟加拉语、葡萄牙语、俄语和乌尔都语。

（路透社）

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