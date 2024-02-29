普京：我们拥有可以打击西方境内目标的武器

（德国之声中文网）这是普京第19次作为俄罗斯联邦总统发表国情咨文。讲话一开始，他就提到了乌克兰的战争，即他所称在“特别军事行动”。

他说，面对 "国际恐怖主义的侵略"，俄罗斯证明了自己的韧性，"我们支持我们的兄弟姐妹，支持他们与俄罗斯在一起的愿望"，这指的是克里姆林宫经常声称入侵乌克兰是为了防止迫害该国讲俄语的人。普京声称，大多数民众支持在乌克兰采取军事行动。

普京说，俄罗斯军队在这场已进入第三个年头的战争中已积累了相当丰富的作战经验，俄军队正在一些地区推进。不久前乌克兰军队从双方激战多时的东部城市阿夫迪夫卡市撤军。

他提到，一些重要部门的工厂，例如生产弹药的工厂，是如何转入战时状态并每天24小时三班倒地运转，并对他们的努力表示感谢。普京还赞扬了为俄罗斯军队提供资金或其他支持的企业和个人。

北约出兵乌克兰可能“引发核战争”

着眼俄罗斯今年3月即将举行的总统大选，普京说，不允许任何人干涉俄罗斯内政。“俄罗斯已准备好就战略稳定问题与美国进行对话”。在去年二月做上一次国情咨文演讲时，普京宣布退出新削减战略武器条约（New START）。

制裁下的俄罗斯经济不降反升

他指责西方企图从内部削弱俄罗斯，并试图将其卷入军备竞赛。他还称赞俄罗斯的现代化核武库，称这是世界上最大的核武库。

他还警告北约国家如果出兵乌克兰，将面临核战争的风险。 几天前法国总统马克龙曾表示，不排除西方国家对乌克兰派出地面部队的可能性，招致其他西方国家领导人纷纷表示反对。

普京说：“（西方国家）必须认识到，我们也拥有可以打击其境内目标的武器。”他说：“这一切确实危及使用核武器的冲突甚至文明的毁灭。难道他们不明白这一点吗？“他还嘲笑其对手北约以为战争就像“动画片”。

普京一般会利用发表年度的国情咨文的机会，就克里姆林宫未来一年的经济、社会和外交政策，向国内和国际观众传递一些信息。俄罗斯总统选举将在3月中旬举行，目前所有主要的反对派政治家都被取消了投票资格。如不出意外，普京将会再次获得六年任期。

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（德新社、法新社）

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