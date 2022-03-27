普京：我不会发动核战 核战中 “无胜者”

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京在写给联合国《不扩散核武器条约》纽约审议大会与会者的致辞中称：“我们认为，在核战争中不可能有胜利者，永远都不能发动核战争。” 他承诺，俄罗斯将继续恪守1970年起生效的该条约的“文字和精神”。普京由此回应了外界对莫斯科有可能在乌克兰使用核武器的不断强化的忧虑。相关忧虑基于这一事实：普京在侵入这个邻国后不久下令俄罗斯核部队进入高戒备状态。
“危险的剑拔弩张”
德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock ）在纽约会议上的发言中明确表示，她不相信普京的保证。
德国外长贝尔博克在联合国总部发言中明确表示，不相信普京的保证
贝尔博克指出，莫斯科领导人一再发出“肆无忌惮的核言论”，使50年来全球遏制核武器的努力岌岌可危。她称，随着发动入侵乌克兰战争，普京“粗暴违反了”以前的保证。
美国国务卿布林肯也指控俄罗斯在核武方面进行“危险的剑拔弩张”。他在纽约会议上发言时约强调：“在我们这个世界，不允许有基于武力、恐吓或讹诈的核威慑。我们必须站在一起，坚决予以拒绝。”
美国总统拜登在一份声明中说，他的政府准备迅速就新的军备控制框架举行谈判，以能在现有条约于2026年到期时被新条约取代。拜登强调：“但谈判需有愿意的伙伴。”
古特雷斯：世界正处于一个“自冷战高峰以来从未见过的核危险时代”
“核危险时代”
联合国秘书长古特雷斯在会议开幕致辞时警告说，世界正处于一个“自冷战高峰以来从未见过的核危险时代”。除了乌克兰战争，他还提到了朝鲜半岛、中东地区的紧张局势，以及储存在世界各地武库中的约1.3万枚核弹头。他说，人类距离核毁灭只差一个误解或误判。
《不扩散核武器条约》得到191个缔约国批准。根据该条约，只有美、俄、中、法、英五国可拥有核武器。其它4个疑似核国家——印度、巴基斯坦、以色列和朝鲜——不是没加入该条约，就是已退出。
该条约旨在防止核武器扩散，促进核裁军，鼓励和平利用核能。条约同时规定，每5年对执行进展状况做一次审查。第十次审查会议本应于2020年举行，因新冠疫情而延期至2022年。
（德新社，路透社）
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中国首枚氢弹试爆50周年
蘑菇云
1967年6月17日，中国以空爆的方式成功试爆了第一枚氢弹，相当于165枚广岛原子弹的威力。在此之前，美国、苏联、英国分别在1952年、1953年、1957年试爆了各自的首枚氢弹。
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中国首枚氢弹试爆50周年
红宝书
这是首枚氢弹爆炸后，试验场工作人员面对蘑菇云挥舞“红宝书”庆祝的画面。1967年正是“文化大革命”的高潮阶段。据新华社近年来的揭密，文革对氢弹的研发也造成了不小的干扰；而在试爆当天，周恩来在接到身处第一线的聂荣臻的电话时，第一句回话便是“毛主席万岁”。
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中国首枚氢弹试爆50周年
核裂变
作为氢弹的先导科技，中国已经在1964年10月16日首次试爆了原子弹，从而掌握了核裂变技术。在安理会五个常任理事国中，中国试爆原子弹是最晚的。不过，氢弹试爆却抢在了法国之前(1968年)。
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中国首枚氢弹试爆50周年
核聚变
氢弹的技术比原子弹更为复杂。简而言之，为了引爆氢弹，首先需要引爆一枚原子弹(裂变)，利用其产生的高温、高压触发热核聚变反应。聚变产生的大量中子再引发核心内的重核元素更强烈的裂变。整套装置都必须集成在一个弹头/航空炸弹的体积内。图为中国首枚氢弹的模型。
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中国首枚氢弹试爆50周年
保养难
目前，全球共有美、俄、英、法、中以及印度、巴基斯坦、朝鲜8个国家公开宣布拥有核武器，而掌握氢弹技术的只有安理会五常。由于氢弹的保养、维护非常昂贵，因此除了中国外，其他四国都已经将核武库中的氢弹退役。中国目前还保留有少量氢弹，可以由东风5型洲际导弹搭载。图为2015年9月3日出现在北京阅兵式上的东风5B型导弹。
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中国首枚氢弹试爆50周年
试验场
从1964年首枚原子弹起，中国总共约45次核试验就都在罗布泊西端的马兰军事基地进行。1980年之后，所有的核试验都转到地下进行。1996年7月，进行了最后一次地下核试验后，中国政府宣布暂停所有核试验。曾经高度机密的马兰基地，现在已经作为历史遗迹开放为旅游景点。图为基地内的首枚原子弹试爆塔架的复制品。
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中国首枚氢弹试爆50周年
罗布泊
一些维吾尔人则认为，中国政府持续三十多年的核试验，损害了罗布泊周边地区居民的健康。曾经在乌鲁木齐铁路中心医院任职的肿瘤科医生安尼瓦尔·土赫提指出，在罗布泊基地附近居住的民众，其淋巴癌、血癌、肺癌发病率都高于其他地区。中国官方对此予以否认，同时则对核试验基地的退伍人员给予特别补贴。
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中国首枚氢弹试爆50周年
八一六
除了罗布泊，中国还有一些曾经的核武器基地如今也对外开放。图片中是位于重庆涪陵的816地下核工厂，其任务是让中国在经受高强度核打击后还能保持核武器生产能力，以便进行核反击。中国的核战略明显有别于美国和俄罗斯，即不追求先发制人的毁灭性打击能力，而是重视反击能力，从而对核国家形成威慑。中国政府将这一战略概括为“不首先使用核武器原则”。
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中国首枚氢弹试爆50周年
旅游区
和马兰基地一样，816地下核工厂如今也已经开放为旅游景点。事实上，这座埋藏于深山之下的工厂从未竣工投产。1984年，由于国家战略调整，已经建成大半的工厂停工。全名为“三线建设进洞的原子能反应堆及化学后处理工程”的工厂，未曾生产出1克核燃料。
作者: 文山