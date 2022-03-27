普京：我不会发动核战 核战中 “无胜者”

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京在写给联合国《不扩散核武器条约》纽约审议大会与会者的致辞中称：“我们认为，在核战争中不可能有胜利者，永远都不能发动核战争。” 他承诺，俄罗斯将继续恪守1970年起生效的该条约的“文字和精神”。普京由此回应了外界对莫斯科有可能在乌克兰使用核武器的不断强化的忧虑。相关忧虑基于这一事实：普京在侵入这个邻国后不久下令俄罗斯核部队进入高戒备状态。

“危险的剑拔弩张”

德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock ）在纽约会议上的发言中明确表示，她不相信普京的保证。

贝尔博克指出，莫斯科领导人一再发出“肆无忌惮的核言论”，使50年来全球遏制核武器的努力岌岌可危。她称，随着发动入侵乌克兰战争，普京“粗暴违反了”以前的保证。

美国国务卿布林肯也指控俄罗斯在核武方面进行“危险的剑拔弩张”。他在纽约会议上发言时约强调：“在我们这个世界，不允许有基于武力、恐吓或讹诈的核威慑。我们必须站在一起，坚决予以拒绝。”

美国总统拜登在一份声明中说，他的政府准备迅速就新的军备控制框架举行谈判，以能在现有条约于2026年到期时被新条约取代。拜登强调：“但谈判需有愿意的伙伴。”

“核危险时代”

联合国秘书长古特雷斯在会议开幕致辞时警告说，世界正处于一个“自冷战高峰以来从未见过的核危险时代”。除了乌克兰战争，他还提到了朝鲜半岛、中东地区的紧张局势，以及储存在世界各地武库中的约1.3万枚核弹头。他说，人类距离核毁灭只差一个误解或误判。

《不扩散核武器条约》得到191个缔约国批准。根据该条约，只有美、俄、中、法、英五国可拥有核武器。其它4个疑似核国家——印度、巴基斯坦、以色列和朝鲜——不是没加入该条约，就是已退出。

该条约旨在防止核武器扩散，促进核裁军，鼓励和平利用核能。条约同时规定，每5年对执行进展状况做一次审查。第十次审查会议本应于2020年举行，因新冠疫情而延期至2022年。

（德新社，路透社）

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