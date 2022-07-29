 普京“情人” 亦受美国制裁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.08.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

普京“情人” 亦受美国制裁

美国宣布对俄新制裁名单，其中包括多名被视为普京亲信的俄罗斯公民。据称是其“情人”的卡巴耶娃的入境许可被华盛顿叫停。

Russland Alina Kabajewa

2004年普京总统在一次活动上同卡巴耶娃握手

DW.COM

这里阳光明媚，法律灰暗；政治稳定，透明度低；购买房产可以获得居住签证，也不容易被引渡——这就是阿联酋，俄罗斯寡头和富人们逃避制裁的首选之地。

在遭到英美等国制裁后，俄罗斯富豪、英国切尔西足球俱乐部老板阿布拉莫维奇现又面临欧盟制裁。本周二，一架和他有关的飞机从以色列经伊斯坦布尔后，飞抵莫斯科。阿布拉莫维奇在这架飞机上吗？

（德国之声中文网）继英国和欧盟之后，美国也对据称是俄罗斯总统普京情人的一女子实施制裁。美国财政部周二晚（8月2日）宣布，已将俄罗斯前体操运动员卡巴耶娃（ Alina Kabajewa ）列入制裁名单，冻结其入境签证。

据传与普京有 "亲密关系"的卡巴耶娃现年39岁，获得过奥运艺术体操冠军，曾是俄国家杜马议员，并担任忠实于克里姆林宫的国家传媒集团总裁。今年5月，欧盟和英国分别宣布对她实施制裁。   

本次美国财政部的制裁名单中还包括其他俄罗斯名流、企业和机构。其中有化肥巨头PhosAgro老板、亿万富翁古列夫（ Andrej Gurjew ）和他的儿子。古列夫在英国拥有美国财政部所称的伦敦仅次于白金汉宫的第二大庄园--威坦赫斯特（ Witanhurst ）。他还是超过80米的豪华游艇 "Alfa Nero "的所有者，该游艇亦被列入黑名单。  

因发动侵略乌克兰战争，西方国家对俄罗斯实施严厉制裁，其中包括与普京关系密切的多名寡头。今年4月，美国宣布制裁普京的成年女儿蒂霍诺娃（ Katerina Wladimirowna Tichonowa ）和沃隆佐娃（ Maria Wladimirowna Woronzowa ）。

（法新社等）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Symbolbild zum Thema Auswirkungen von Sanktionen gegen Russland auf die EU

西方对俄制裁 到底谁蒙受了更大损失? 29.07.2022

2月底俄乌战争爆发之后，西方国家已经出台了数轮针对俄罗斯的制裁措施。耶鲁大学的一项最新研究显示，俄罗斯经济正因此蒙受严重损失。不过，德国黑森-图林根州立银行则指出，西方对俄制裁“伤敌八百、自损一千”。

DPR Russia Ukraine Military Operation Prison Shelling 8244850 29.07.2022 In this video grab, a view shows a pre-trial detention center damaged by shelling near the settlement of Olenivka, controlled by pro-Russian troops, Donetsk People s Republic. The Russian Defence Ministry said on July 29 that the Ukrainian military has attacked the jail with HIMARS rocket systems and killed dozens of Ukrainian prisoners of war who were captured after the fall of the port city of Mariupol in May. RIA Novosti / Sputnik Donetsk People s Republic PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xRIAxNovostix

俄羅斯：美國「直接涉入」烏克蘭戰爭 03.08.2022

俄羅斯入侵烏克蘭引發1962年古巴導彈危機以來，俄羅斯和西方國家之間最嚴重的危機，許多人擔心世界正處於核戰爭的邊緣。雖然美國迄今向烏克蘭提供了16套海馬斯系統，但俄羅斯指控華盛頓「直接參與」的證據是什麼？

(170415) -- DUISBURG, April 15, 2017 () -- Photo taken on April 11, 2017 shows a train of China Railway Express at Duisburg Intermodal Terminal (DIT) in Duisburg, western Germany. Since YUXIN'OU (Chongqing-Xinjiang-Europe) railway line came into use in 2011, China-Europe freight train services, with a growing number of trans-continental railway lines and increasing cargo volume, have become important to the ancient Silk Road. (/Shan Yuqi) (yy) |

德语媒体：同时与中俄开打经济战属于不智之举 02.08.2022

《明镜周刊》发表文章指出，德国一些企业过于片面地依赖于同中国之间的业务，这是不争的事实。但是限制对华贸易不符合德国的利益，“谁想撤离中国市场，伤害的只是自己”。《南德意志报》评论佩洛西的亚洲行程可能会引发危机。

广告

媒体看中国

Taiwan I Asien I Nancy Pelosi

中国不能与美国对撞 转身修理台湾

虽然官方行程表中没有提及台湾，但美国众议院议长佩洛西仍在离开马来西亚之后在台湾短暂停留。佩洛西访台的必要性以及访台之后带来的影响，成为台湾舆论焦点。  