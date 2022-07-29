普京“情人” 亦受美国制裁

（德国之声中文网）继英国和欧盟之后，美国也对据称是俄罗斯总统普京情人的一女子实施制裁。美国财政部周二晚（8月2日）宣布，已将俄罗斯前体操运动员卡巴耶娃（ Alina Kabajewa ）列入制裁名单，冻结其入境签证。

据传与普京有 "亲密关系"的卡巴耶娃现年39岁，获得过奥运艺术体操冠军，曾是俄国家杜马议员，并担任忠实于克里姆林宫的国家传媒集团总裁。今年5月，欧盟和英国分别宣布对她实施制裁。

本次美国财政部的制裁名单中还包括其他俄罗斯名流、企业和机构。其中有化肥巨头PhosAgro老板、亿万富翁古列夫（ Andrej Gurjew ）和他的儿子。古列夫在英国拥有美国财政部所称的伦敦仅次于白金汉宫的第二大庄园--威坦赫斯特（ Witanhurst ）。他还是超过80米的豪华游艇 "Alfa Nero "的所有者，该游艇亦被列入黑名单。

因发动侵略乌克兰战争，西方国家对俄罗斯实施严厉制裁，其中包括与普京关系密切的多名寡头。今年4月，美国宣布制裁普京的成年女儿蒂霍诺娃（ Katerina Wladimirowna Tichonowa ）和沃隆佐娃（ Maria Wladimirowna Woronzowa ）。

（法新社等）

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