普京患病消息不断 美情报机构这么说

（德国之声中文网）美国《新闻周刊》（Newsweek）周四（6月2日）报道称，根据一份美国情报机构今年5月底完成的机密报告，普京因晚期癌症于四月接受治疗后，已经恢复公开亮相。看过上述机密报告的三名不同情报机构的高官向该周刊表示，他们担心普京将对权力更加偏执，乌克兰局势走向也因此更加难以预测，但是爆发核战争的几率已经降低。同时，这些官员也承认，因为普京处于隔离状态，所以美国情报机构难以准确评估其健康状况。

随着俄乌战事的推进，有关普京患病的猜测也甚嚣尘上。尤其是四月份一段普京与俄罗斯国防部长绍伊古(Sergei Shoigu)会晤的视频显示，这名俄罗斯总统脸部臃肿，用手抓着桌子边沿，不停地抖脚，整个过程无精打采。从美国参议员卢比奥到大学的政治学教授再到英国的小报都由此推测，普京可能患有帕金森症或甲状腺癌。但是医学专家向德国之声分析认为，由于没有明确的检查诊断，媒体和网上的猜测都不足为凭。克林姆林宫也多次否认普京患病的消息。

普京与俄罗斯国防部长绍伊古会晤

俄外长公开反驳

近日，又有英国媒体援引前俄罗斯情报人员称，普京"只能再活两到三年"，因为他患上了"一种严重癌症"，"导致他的四肢会无法控制地颤抖"。

针对有关普京患病的传言，俄外长拉夫罗夫5月29日在接受法国电视一台（TF1）采访时表示："普京总统每天都公开露面。人们可以在屏幕上看到他，可以阅读和倾听他的发言。"他强调，我想，任何理智的人都不会觉得他患病或者身体不适。"拉夫罗夫还表示，希望那些散播这些谣言的人能够摸着自己的良心说话。

在俄罗斯，普京的健康状况和私生活是禁忌话题，几乎从未被公开讨论过。



有人试图暗杀普京？

另外，美国《新闻周刊》在周四的报导中援引情报机构高官的话称，有人在3月份曾经试图暗杀普京。该周刊并没有介绍更详细的内容。

但是，这一消息中提到的事件和时间与中国官媒"中国新闻网"5月24日的一篇报道相吻合。该网当天援引《乌克兰真理报》称，乌克兰国防部情报总局局长布达诺夫（Kyrylo Budanov）在接受该报采访时称："有人企图暗杀普京……据说不久前他甚至遭到高加索代表的袭击，此为非公开信息，（这是一次）绝对失败的尝试，但它确实发生了……大约在两个月前"。俄罗斯方面尚未对上述消息作出回应。

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