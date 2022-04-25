 普京患上帕金森症？听听医学专家们怎么说 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 29.04.2022

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普京患上帕金森症？听听医学专家们怎么说

克里姆林宫上周末发布的一段视频显示，普京的健康状况似乎不妙。一些政治评论家和英国小报称他患上帕金森症。医学专家们怎么看？

Russland | Patriarch Kirill leitet den Ostergottesdienst in Moskau | Wladimir Putin

普京今年4月23日参加复活节祈祷

（德国之声中文网）从美国参议员卢比奥到大学的政治学教授再到英国的小报，许多人似乎对俄罗斯总统普京的健康状况了如指掌。他们推测，正在领导俄罗斯入侵乌克兰的普京患有帕金森症或甲状腺癌。

但是，这些推测和论述中缺少一个重要的声音，那就是医学专家的看法。

俄罗斯官方上周末发布了一段视频，显示普京与俄罗斯国防部长绍伊古(Sergei Shoigu)会晤的12分钟里，一直紧紧抓着桌子的边沿。他还不停地抖脚，而且在整个过程中无精打采。他的脸明显臃肿。

这段视频引发网络舆论的关注。前英国保守党议员门施（Louise Mensch）在推特上发表看法：俄罗斯总统患有帕金森症。

英国的一些小报报道了这一说法。这些报道的发言者是一位战略传播学教授、几位政治分析家和一位研究身体语言的教授，但是有医生。

没有检查就无法诊断

这可能不是一个巧合。

研究精神疾病的英国神经遗传学家哈迪(John Hardy)告诉德国之声："真正的神经学专家不太可能发表评论，因为他们受的教育是不要对不是自己诊治的患者发表评论。"

哈迪强调他是一名神经遗传学家，而不是一名神经科医生。作为一个研究大脑疾病的人，他分享了对传说中的普京病情的看法。

 "在我看来，没有帕金森症的迹象。"他说，"他看起来不太好……但不是帕金森症。"

伦敦大学的神经学家邱德利（Ray Chadhuri）同意哈迪的说法。他对德国之声说："看了这个短片，我找不到可以说普京患者帕金森症的证据。"

邱德利解释说，帕金森症的诊断非常困难，只能通过对当事人进行彻底的神经学检查来确定。他说，"面部臃肿或震颤可以由许多原因引起，而且我也没有看到任何震颤。"

英国帕金森症协会负责人拉塞尔（Caroline Rassell）也表示赞同。她说，帕金森症是一种复杂的疾病，从身体到精神有40多种症状，因此不可能通过12分钟的视频短片来诊断。

拉塞尔说，这个疾病对每个人的影响是不一样的。它只能在由神经学家或医学专家检查后确诊。由于没有明确的检查诊断，媒体和网上的猜测不足为凭。

俄政府守口如瓶，外界猜测不可避免

对于大权在握的领导人，人们猜想其健康状况并不奇怪。美国前总统特朗普在2020年新冠检测呈阳性，德国前总理默克尔在2019年身体异常抖动，以及教皇方济各去年夏天的结肠手术都得到媒体的广泛报道。

多年来，克里姆林宫一直对普京的健康状况守口如瓶，使得记者和政治评论人深感好奇，观察他的举手投足，看看有无任何虚弱或疾病的迹象。普京先后被传患有甲状腺癌、严重的背部损伤甚至精神疾病。

Russland Präsidenten Putin und Macron

普京2022年2月7日在一张超长桌子一端会见来访的法国总统马克龙，此后他多次以同样方式与外国首脑见面

在新冠疫情期间，人们对此的猜想更加频繁。普京进入全面隔离状态，在全球峰会和其他会议上拒绝靠近其他国家领导人，并要求他的会晤者事先隔离并反复检测。

俄罗斯入侵乌克兰以后，媒体和分析人士猜测，由于普京处于孤立状态，只能从少数情报人员那里获悉信息，可能已经陷入了自恋的心理状态。

记者们似乎抓住这个猜想，用来解释俄罗斯入侵乌克兰的行为。这场侵略战争已导致乌克兰至少1800人死亡，数千人受伤。

也许普京身患重症，来日无多，利用这场战争来让强化自己在历史上的烙印；也许他过度自恋产生幻觉，以为俄罗斯大军无往而不胜--无论如何，没有俄罗斯官方的任何信息，这些都是猜测。

总之，无论是推特上的评论员、观看克里姆林宫发布的视频短片的神经学家，还是俄罗斯研究专家，谁也不知道普京的脑子里在想什么。

观看视频 02:12

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