普京强令被占地区乌克兰人加入俄籍

（德国之声中文网）一队空荡荡的巴士车队与俄罗斯联邦安全局（FSB）成员一起开进了一个小镇。他们正在执行俄罗斯总统普京颁布的一项法令，该法令要求将任何没有俄罗斯公民身份的居民驱逐出被占领土。乌克兰军方表示："他们强令人们要么放弃乌克兰护照，换用俄罗斯护照，要么立即被没收财产并被重新安置。"

根据俄罗斯总统普京最新签署的一项法令，居住在俄罗斯占领的赫尔松、扎波罗热、卢甘斯克和顿涅茨克地区的乌克兰公民如果希望保留其乌克兰国籍，只能在这些地区停留至2024年7月1日。之后，他们将会从这些些被占领的地区驱逐出境。

持续不断的威胁

德国之声采访了赫尔松和扎波罗热地区被占领地区的人们，他们证实乌克兰人被迫持有俄罗斯护照。出于安全原因，受访者不愿意透露姓名。

"俄罗斯士兵搜遍了我们家的所有东西。当我出示乌克兰护照时，他们大喊我应该换领俄罗斯护照，否则我的车会被没收，我会被驱逐出境。"一位来自赫尔松附近的老人说。

一位来自扎波罗热地区的哭着讲述俄罗斯占领者威胁她，如果不立即申请俄罗斯护照，就会将她年幼的孩子驱逐到俄罗斯。

另一位妇女因拒绝改变国籍而受到俄罗斯士兵的威胁。俄罗斯士兵还"将袋子套在她头上"。"我们坚持到最后，我们不想接受俄罗斯护照。但这实在令人难以忍受和恐惧。"来自亚速海附近的这名妇女告诉德国之声。

俄罗斯为什么急不可耐？

赫尔松地区委员会第一副主席索博列夫斯基（Yuriy Sobolevsky）说，被占领土上居民承受的压力最近显著增加。他说："对于那些拒绝接受俄罗斯护照的人来说，获得医疗服务和在城市之间自由行动的机会将受到限制。"他认为俄罗斯人现在诉诸恐怖手段是因为这些领土上想要成为俄罗斯公民的人并不像莫斯科所希望的那样多。

根据英国国防部的说法，莫斯科显然希望加快被占领土并入俄罗斯的进程，以向本国人民宣传入侵乌克兰是成功的，尤其是在2024年总统大选前夕。

但卢甘斯克地区的一位年轻人告诉德国之声，人们害怕最终进入俄罗斯的数据库。他来自一个早在2014年就被占领的地区。许多人不知道该怎么办。"越来越多的雇主要求持有俄罗斯护照。"这位年轻人解释道。但任何申请俄罗斯"居留证"的人都是在将自己交给占领军，而且还有被征召参战的风险。

来自乌克兰官员的不同建议

人们是否应该接受被强行持有俄罗斯护照？乌克兰政界人士对此看法不一。乌克兰议会人权专员卢比涅茨（Dmytro Lubinets）在电视上表示，被占领土上的乌克兰人如果担心自己的生命安全，应该接受俄罗斯护照。他强调，乌克兰不承认这种强制护照，因此这并不意味着他们会失去乌克兰公民身份。

然而，临时被占领土重返社会部长波多利亚克（Mychajlo Podoljak）表示，乌克兰人不应接受俄罗斯护照。"不要与占领者合作，不要接受俄罗斯护照，尽可能逃离或等待我们的军队。"她在电视上说。

俄罗斯在占领地区的宣传广告

在敌占区生活不是犯罪

"我为接受俄罗斯护照感到羞愧和害怕，但我也害怕被驱逐出境。"一名来自赫尔松被占领地区妇女说绝望地说，"我们不能像乌克兰当局建议的那样离开，因为我们有一位生病的老母亲。"

乌克兰人权组织ZMNINA的卢尼约娃（Alyona Lunyova）表示，乌克兰官员相互矛盾的建议让人们感到困惑。她强调，在敌占区生活不是犯罪。"相反，不是每个人都应该离开被占领土，被占领土不能变得空空荡荡，我们也不能从那里接收四五百万难民。"她说，在胁迫下接受俄罗斯护照不是犯罪。

与此同时，乌克兰总统办公室顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）表示，卢比涅茨和波多利亚克的建议并不矛盾。他在推特上向被占领土上的乌克兰人发布了这条建议："如果可以不拿俄罗斯护照，那就尽量不要拿。但如果你必须拿俄罗斯护照以避免压迫和酷刑，那就拿一本。"

波多利亚克强调，乌克兰不会迫害"被动获得俄罗斯国籍"的公民。

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。