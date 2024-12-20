普京年终盘点：一场四个半小时的个人秀

俄罗斯总统普京周四在克里姆林宫举行了现场年度盘点，除了围绕乌克兰战争，对他的提问还包括俄罗斯经济、与特朗普的关心以及阿萨德政权被推翻后俄罗斯怎样处理在叙利亚的军事基地等问题。

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京周四（12月19日）表示，他“愿意在乌克兰战争问题上作出妥协”，但同时指责基辅方面不愿妥协，或者至少到目前为止没有表现出妥协的意愿。

俄罗斯发动对乌克兰的侵略战争已持续将近三年，这场所谓的“特别军事行动”再次成为普京12月举行年度新闻发布会的核心话题。这场在克里姆林宫举行的记者会被称为“普京的年度盘点”，持续四个半小时，现场直播。

除了战争，这位俄罗斯领导人也回答了其他70多个问题，包括俄罗斯经济现状、特朗普重返白宫、日前一名将军在莫斯科遇刺身亡、阿萨德政权被推翻等一系列话题。

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乌克兰战争：决定应更早做出

普京表示，莫斯科愿意为与乌克兰实现持久和平作出妥协，但不会接受“临时停火”，因为那只会让基辅有机会补充日益减少的武器和弹药储备。他说，乌克兰方面也必须作出妥协：“我们的军队正在推进，敌人无法守住阵地。”“乌克兰正在耗尽其军事装备。如果我们停下来，敌人将重新补给装备。”

普京说，“我们不设同乌克兰谈判的条件”。但《明镜在线》指出，今年夏季克宫强调，乌克兰必须从4个被俄罗斯兼并的州撤走；此外，乌克兰必须放弃加入北约。

在乌克兰东部顿涅茨克地区，俄军正在缓慢而稳步地推进，对博克罗夫斯克、恰西夫亚尔、克雷明纳和库皮扬斯克等战略重镇展开围攻，但在这一过程中，俄军也损失惨重，付出巨大代价。

普京认为，“我们正在逐步接近‘特别军事行动’设定的主要目标，”但谈及乌克兰军队仍占领着俄罗斯边境领土库尔斯克时，他说，“他们肯定会被赶出去，一切都会实现”，但普京未给出具体时间表。今年8月乌克兰军队攻入库尔斯克地区，但不久后，进攻受阻，目前大部分土地被俄军重新夺回。

普京间接承认，2022年2月发起的“特别军事行动”并未按计划进行，俄罗斯当时准备不足：“2022年的行动在毫无准备的情况下开始，”他说，“如果我们早知道将要发生什么，就会进行更有系统的准备。”

一名女记者问道，“如果回顾以往，您还会做出2022年2月那样的决定吗？”普京答道，“我想，这个决定应该更早做出。”他再次阐述进攻乌克兰是他被迫做出的行动。

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关于特朗普：4年没和他交谈

普京表示，他愿意与美国当选总统特朗普会面，但并不一定认为这种情况会发生。

“我不知道什么时候会见到他。他也没有提到过这件事。我已经有四年多没有和他交谈了。当然，我随时都准备好了，”普京说道。

他补充道，“如果我们和当选总统特朗普举行会谈，我相信我们会有很多话题可以讨论”，并重申俄罗斯愿意进行“谈判和妥协”。

据《华盛顿邮报》早先的报道，特朗普11月初成功当选美国总统后曾同普京通过电话。

榛树导弹没有被击落的可能性

普京自诩道，西方的防空系统无法拦截俄罗斯的新型中程高超音速“榛树”（Oreshnik）导弹。这种导弹可以携带核弹头，今年11月向乌克兰第聂伯罗市发射了这一导弹，但造成的破坏很有限。

“这种导弹没有被击落的可能性，”普京声称，这是向乌克兰的西方支持者发起“21世纪高科技决斗”的挑战。

“让他们选择一个目标，可以就在基辅，把他们的防空武器部署在那里，我们用‘榛树’导弹打击那个目标”，普京笑说，“看看会发生什么。”

至于为什么叫做“榛树导弹”，普京直言“我真的不知道”。

高级将领遇刺：我们失职了

几日前，俄罗斯核及生化防御部队负责人基里洛夫（ Igor Kirillov）大将在莫斯科的其住宅前遇刺，普京现承认工作中出现的疏漏：

“我们的特勤部门没有察觉这些袭击，他们失职了。这意味着，我们需要改进这方面的工作。我们不能允许如此严重的失误再次发生，”基里洛夫是俄乌爆发战争以来克宫骨干中遇害级别最高的人物。

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尚未会晤受到庇护的阿萨德

普京表示，自叙利亚前总统阿萨德在莫斯科得到人道庇护以来，他尚未与之会面，但计划这样做。

他驳斥了阿萨德政权突然垮台是俄罗斯失败的说法：“他们想把叙利亚发生的事件描述成俄罗斯的失败。但我向你们保证，事实并非如此”，“我们进入叙利亚，是为了防止在那里出现一个恐怖主义据点。总体而言，我们实现了我们的目标。那里的武装组织已经发生了变化。”

至于俄罗斯在叙利亚的军事基地将何去何从，普京没有给出明确答案，“我们还需考虑怎样利用军事基地，也许可以用来进行人道救援”。但近期有很多报道指出，俄罗斯正在拆除其在西利亚的军事装备，一些防空设施已部分转移到利比亚。

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俄罗斯物价飞涨

普京坚称，尽管通胀率攀升至接近10%，而俄罗斯央行将利率提高至21%（这是自俄罗斯上一次经济崩溃以来的最高水平），但俄罗斯的经济依然保持稳定。

“就整体经济而言，尽管面临外部威胁，俄罗斯的局势依然稳定，”他说。但随后也承认“通货膨胀是一个令人担忧的信号。”

“令人不快和糟糕的是物价上涨。但我希望，如果能够维持宏观经济指标，我们将能够应对这一问题，”他补充道。

俄罗斯央行将在周五今年最后一次会议上讨论货币政策，预计将再次上调利率。普京说，俄罗斯今年的GDP增长约为3.9%，也可能是4%，他还强调称西方国家表现得更弱，德国的经济增长为零。他预计俄罗斯明年的经济增长将在2%到2.5%之间。

在年度新闻发布会上，普京总统称赞俄中两国关系是积极的，他表示，俄罗斯和中国在国际舞台上的行动始终保持协调，今后也将继续如此。

（综合报道）

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