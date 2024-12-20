普京年终盘点：一场四个半小时的个人秀

普京年终盘点：一场四个半小时的个人秀2024年12月20日
（德国之声中文网）俄罗斯总统普京周四（12月19日）表示，他“愿意在乌克兰战争问题上作出妥协”，但同时指责基辅方面不愿妥协，或者至少到目前为止没有表现出妥协的意愿。
俄罗斯发动对乌克兰的侵略战争已持续将近三年，这场所谓的“特别军事行动”再次成为普京12月举行年度新闻发布会的核心话题。这场在克里姆林宫举行的记者会被称为“普京的年度盘点”，持续四个半小时，现场直播。
除了战争，这位俄罗斯领导人也回答了其他70多个问题，包括俄罗斯经济现状、特朗普重返白宫、日前一名将军在莫斯科遇刺身亡、阿萨德政权被推翻等一系列话题。
乌克兰战争：决定应更早做出
普京表示，莫斯科愿意为与乌克兰实现持久和平作出妥协，但不会接受“临时停火”，因为那只会让基辅有机会补充日益减少的武器和弹药储备。他说，乌克兰方面也必须作出妥协：“我们的军队正在推进，敌人无法守住阵地。”“乌克兰正在耗尽其军事装备。如果我们停下来，敌人将重新补给装备。”
普京说，“我们不设同乌克兰谈判的条件”。但《明镜在线》指出，今年夏季克宫强调，乌克兰必须从4个被俄罗斯兼并的州撤走；此外，乌克兰必须放弃加入北约。
在乌克兰东部顿涅茨克地区，俄军正在缓慢而稳步地推进，对博克罗夫斯克、恰西夫亚尔、克雷明纳和库皮扬斯克等战略重镇展开围攻，但在这一过程中，俄军也损失惨重，付出巨大代价。
普京认为，“我们正在逐步接近‘特别军事行动’设定的主要目标，”但谈及乌克兰军队仍占领着俄罗斯边境领土库尔斯克时，他说，“他们肯定会被赶出去，一切都会实现”，但普京未给出具体时间表。今年8月乌克兰军队攻入库尔斯克地区，但不久后，进攻受阻，目前大部分土地被俄军重新夺回。
普京间接承认，2022年2月发起的“特别军事行动”并未按计划进行，俄罗斯当时准备不足：“2022年的行动在毫无准备的情况下开始，”他说，“如果我们早知道将要发生什么，就会进行更有系统的准备。”
一名女记者问道，“如果回顾以往，您还会做出2022年2月那样的决定吗？”普京答道，“我想，这个决定应该更早做出。”他再次阐述进攻乌克兰是他被迫做出的行动。
关于特朗普：4年没和他交谈
普京表示，他愿意与美国当选总统特朗普会面，但并不一定认为这种情况会发生。
“我不知道什么时候会见到他。他也没有提到过这件事。我已经有四年多没有和他交谈了。当然，我随时都准备好了，”普京说道。
他补充道，“如果我们和当选总统特朗普举行会谈，我相信我们会有很多话题可以讨论”，并重申俄罗斯愿意进行“谈判和妥协”。
据《华盛顿邮报》早先的报道，特朗普11月初成功当选美国总统后曾同普京通过电话。
榛树导弹没有被击落的可能性
普京自诩道，西方的防空系统无法拦截俄罗斯的新型中程高超音速“榛树”（Oreshnik）导弹。这种导弹可以携带核弹头，今年11月向乌克兰第聂伯罗市发射了这一导弹，但造成的破坏很有限。
“这种导弹没有被击落的可能性，”普京声称，这是向乌克兰的西方支持者发起“21世纪高科技决斗”的挑战。
“让他们选择一个目标，可以就在基辅，把他们的防空武器部署在那里，我们用‘榛树’导弹打击那个目标”，普京笑说，“看看会发生什么。”
至于为什么叫做“榛树导弹”，普京直言“我真的不知道”。
高级将领遇刺：我们失职了
几日前，俄罗斯核及生化防御部队负责人基里洛夫（ Igor Kirillov）大将在莫斯科的其住宅前遇刺，普京现承认工作中出现的疏漏：
“我们的特勤部门没有察觉这些袭击，他们失职了。这意味着，我们需要改进这方面的工作。我们不能允许如此严重的失误再次发生，”基里洛夫是俄乌爆发战争以来克宫骨干中遇害级别最高的人物。
尚未会晤受到庇护的阿萨德
普京表示，自叙利亚前总统阿萨德在莫斯科得到人道庇护以来，他尚未与之会面，但计划这样做。
他驳斥了阿萨德政权突然垮台是俄罗斯失败的说法：“他们想把叙利亚发生的事件描述成俄罗斯的失败。但我向你们保证，事实并非如此”，“我们进入叙利亚，是为了防止在那里出现一个恐怖主义据点。总体而言，我们实现了我们的目标。那里的武装组织已经发生了变化。”
至于俄罗斯在叙利亚的军事基地将何去何从，普京没有给出明确答案，“我们还需考虑怎样利用军事基地，也许可以用来进行人道救援”。但近期有很多报道指出，俄罗斯正在拆除其在西利亚的军事装备，一些防空设施已部分转移到利比亚。
俄罗斯物价飞涨
普京坚称，尽管通胀率攀升至接近10%，而俄罗斯央行将利率提高至21%（这是自俄罗斯上一次经济崩溃以来的最高水平），但俄罗斯的经济依然保持稳定。
“就整体经济而言，尽管面临外部威胁，俄罗斯的局势依然稳定，”他说。但随后也承认“通货膨胀是一个令人担忧的信号。”
“令人不快和糟糕的是物价上涨。但我希望，如果能够维持宏观经济指标，我们将能够应对这一问题，”他补充道。
俄罗斯央行将在周五今年最后一次会议上讨论货币政策，预计将再次上调利率。普京说，俄罗斯今年的GDP增长约为3.9%，也可能是4%，他还强调称西方国家表现得更弱，德国的经济增长为零。他预计俄罗斯明年的经济增长将在2%到2.5%之间。
在年度新闻发布会上，普京总统称赞俄中两国关系是积极的，他表示，俄罗斯和中国在国际舞台上的行动始终保持协调，今后也将继续如此。
（综合报道）
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