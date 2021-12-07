普京年度记者会未邀独立报 发言人：忘记了

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京12月23日召开年度记者会，但在一众获邀的俄罗斯及国际媒体记者及代表中，唯独少了俄罗斯独立报《新报》（Novaya Gazeta）的身影。该报总编辑德米特里·穆拉托夫（Dmitry Muratov）刚获得2021年诺贝尔和平奖。

据克林姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，他们在记者会举行前忘记致电《新报》，并解释这是"人为因素"所造成。

"《新报》没有接到电话，我想这是人为因素。事实上他们只是忘记了。我这样承认可能不正确，但我们确实忘记打给他们。"佩斯科夫对俄罗斯第一频道如此说道。

每周发行三次的《新报》在苏联解体后于1993年成立，是俄罗斯仅存为数不多的独立媒体之一。该报专注于对贪污腐败和侵权行为进行深入调查报道。穆拉托夫自1993年来一直担任总编辑一职。2021年，穆拉托夫与菲律宾记者玛丽亚·雷萨（Maria Ressa）因为"捍卫言论自由所作的努力"荣获诺贝尔和平奖。

据佩斯科夫称，其他媒体都曾主动联系克林姆林宫表达参加意愿；在年度记者会举行的两天前，克林姆林宫的工作人员才想起《新报》，但可惜为时已晚。

这名发言人解释称，当时500多名获邀的记者已按照卫生当局的防疫规定，提交三份PCR检测阴性证明以获准进入会场。但佩斯科夫补充说道，缺席记者会"并不会妨碍《新报》提出问题"。

虽然《新报》记者无法出席记者会，一名莫斯科回声广播电台的记者仍在记者会上读出了穆拉托夫的提问。穆拉托夫询问普京是否知道杀害该报女记者安娜·波利特科夫斯卡娅（Anna Politkovskaya）以及反对派政治家涅姆佐夫（Boris Nemtsov）的幕后黑手身份。普京在回答时提及了调查当局的努力。

2006年，波利特科夫斯卡娅在位于莫斯科的寓所遭到枪杀。过去她曾长期对俄罗斯的车臣战争撰写批评性报道。包括波利特科夫斯卡娅在内，《新报》迄今有六名记者遭到谋杀。

上周日，俄罗斯第一频道询问佩斯科夫，总统普京是否对《新报》记者未受邀表示不满。佩斯科夫的回答是否定的。

（德新社、法新社、国际文传电讯社）

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