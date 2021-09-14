普京将出席北京冬奥 参赛者可获疫苗接种

（德国之声中文网）据中国媒体报道，本周五（9月17日）北京冬奥组委会正式发布了2022年冬奥会和冬残奥会主题口号——“一起向未来”（Together for a Shared Future）。中国官媒新华社报道称，该口号“诠释了更快、更高、更强、更团结的奥林匹克格言的中国方案，表达了世界需要携手走向美好未来的共同愿望”。

此次冬奥会是中国举办的第二次奥运会。2008年北京夏季奥运会的主题口号是“同一个世界，同一个梦想”。

北京冬奥组委执行主席陈吉宁表示，北京冬奥组委与国内外各方面紧密合作，努力克服疫情等困难挑战，场馆和基础设施基本完工，赛事组织、场馆运行和赛会服务工作扎实推进，各项筹办任务已按计划基本准备就绪。

普京将赴会

据俄罗斯卫星通讯社16日援引俄罗斯外交部长拉夫罗夫报导，普京总统接受中方邀请将出席北京冬奥会。在此之前，还未有其他国家元首表态确定出席北京冬奥会。

鉴于中国极其糟糕的人权状况，国际上要求政治抵制北京冬奥的呼声越来越响亮。反对声浪尤其来自北欧国家以及美国、加拿大等冬季体育强国。

维吾尔人团体在柏林呼吁抵制北京冬奥

7月8日，欧洲议会以578票赞成丶29票反对及73票弃权，通过一项不具约束力的决议案，敦促欧盟及成员国的官员，不要出席北京冬奥会。

中国官方坚决驳斥有关新疆、香港问题的指责，而且也对国际奥委会构成了无形的压力。就在8月6日，国际奥委会主席巴赫(Thomas Bach)在被问及新疆人权问题时，就曾拒绝表态。

防疫：严控+疫苗

将于2022年2月举行的北京冬奥会的另一个关注点是新冠疫情防范。国际奥委会宣布，冬奥会期间将实行严格的防疫流程，并为参赛人员提供疫苗接种。

东京奥运期间执行了严格的防疫措施

国际奥委会主席巴赫在周五（9月17日）发表的一封公开信中表示，同不久前的东京奥运会类似，将向所有参与者分发专门的流程指南。信中说，国际奥委会将在“符合各国相关规定的框架下”支持各体育协会和其它伙伴组织在冬奥会前向所有参赛人员提供疫苗接种的可能性。

在东京奥运会前，国际奥委会就同新冠疫苗制造商 BioNTech/辉瑞达成了供货协议。此外中国也宣布分别为东京和北京的奥运会提供中国产新冠疫苗。

巴赫表示，东京奥运会的接种计划取得了有效成果。“正如我们在东京所做的那样，我们将实施严格的防疫措施，以确保所有北京奥运会参赛者的健康和安全。”

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