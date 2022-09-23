 普京寻求“在俄耗尽士兵之前让乌耗尽子弹” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.09.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

普京寻求“在俄耗尽士兵之前让乌耗尽子弹”

一位安全专家告诉德国之声，俄罗斯部队已经精疲力尽，这次部分动员可能是它在乌克兰最后的一次机会。乌克兰能否成功防御则取决于西方能否进一步及时提供武器。

俄罗斯总统普京9月21日发表电视讲话，宣布局部动员令

俄罗斯总统普京9月21日发表电视讲话，宣布局部动员令

（德国之声中文网）俄罗斯总统弗普京本周三宣布进行部分动员，为其入侵乌克兰提供后续武装力量支持。DW采访了安全专家格雷泽尔（Gustav Gressel），讨论了俄罗斯军队的实力以及部分动员所带来的成功几率。

德国之声DW：俄罗斯军队目前的状况如何？

格雷泽尔：嗯，他们基本处于混乱状态。俄罗斯是在和平时期开始这场战争的，所以他们把高度战备的营级战斗队--也就是说一个营加上职业军人的支持，于今年2月派往前线。在战争过程中，他们几乎调用了他们所有的高级战备营。

这些部队受到了充分的打击；有一些编队在物理上根本不存在了。他们的伤亡人数非常多，死的死，伤的伤。因此，这些部队到现在已经筋疲力尽了。它不可能通过志愿者来再生。

现在，动员的问题是，你要有一个训练单位。而眼下的这一轮部队无法训练，因为没有人去做这个。

动员令宣布后，俄罗斯芬兰边境处试图外逃的俄罗斯车辆排起了长队

动员令宣布后，俄罗斯芬兰边境处试图外逃的俄罗斯车辆排起了长队

德国之声DW：你认为普京的部分动员会有什么影响？

我现在在思考，他们要怎么做？他们是否会部署他们拥有的这40%的残余部队，并将其派往乌克兰。俄罗斯希望基本上随着动员，随着军事存在的增加，他们将打破乌克兰的抵抗，侵蚀乌克兰军队，并将胜利带回家？

这可能是普京的想法--这是一个一次性的机会。如果他扩张部署了这些人，俄罗斯军队就什么都没有了。这是很冒险的。

德国之声DW：鉴于俄罗斯军队在人员数量和设备数量方面的明显优势，它在这次入侵乌克兰的行动中怎么没有成功？

有很多原因。他们带着完全错误的政治假设进入战争，低估了乌克兰的恢复力，完全没有理解乌克兰的政治制度和它的运作方式。计划上的马虎，缺乏后勤准备，缺乏空军。

首先，他们将此作为"特别军事行动"展开，只使用他们的高战备合同兵部队，没有征兵。他们完全低估了指挥、控制一支如此异质且在如此短的时间内所集结部队的任务。

他们的军官培训很差。有一个非常不灵活的指挥和控制结构。他们有一个非常繁琐的指挥和控制线，用于战斗支援，特别是用于炮兵和空对地协调。这非常糟糕，而且仍然很糟糕。他们目前正试图克服这一点。但在实践中，什么事情都没有发生。

德国之声DW：之前关于俄罗斯军队状况的研究表明，它是强大的。这种说法是无稽之谈吗？

我在一定程度上是这方面的始作俑者，因为我也写过并发表过这类文章。所以有两个问题。第一是2014年之后，俄罗斯军队越来越不透明。它有点像一个越来越大的谜，一个黑盒子。他们谈论的很多东西都是不真实的。

第二件事是，当然，我们看了他们在叙利亚的表现。但在叙利亚的行动要比他们在乌克兰试图做的事情容易得多。

动员令引恐慌 俄罗斯预备役急出逃

德国之声DW：你所描述的是，a）俄罗斯军队在入侵乌克兰之前并不是处于良好状态。而且，b）他们的表现基本上没有达到普京的预期。那么，就推进这一部分动员而言，这现在意味着什么？

我的直觉是，普京并不真正关心"正在集结的新部队"的劣质问题。所以我的猜测是，这样做的总体目的是在俄罗斯耗尽士兵之前让乌克兰耗尽子弹。

他们在农村征兵，在那里的少数民族中征兵，强行把他们征入其中，试图放过莫斯科、圣彼得堡和更大的城市中心--不仅因为这些是精英和他们自己的孩子，而且还因为在普京的心目中，他们是比其他人更有价值的人。因此，他们都将在这里被当作炮灰的本能想法可能是正确的。

德国之声DW：这一方面是令人难以置信的压抑。

令人难以置信的斯大林的方式! 我一直在想，普京是否真的认为今天的俄罗斯社会就是斯大林指挥的社会......而就目前而言，差别似乎并不是很大。

德国之声DW：这些不情愿的士兵会不会在军队中集体开小差？

这说起来容易，做起来难。问题是，如果你在这样一个组织中，你不知道你的邻居要做什么，而且是在生死攸关的情况下，即使你真的不支持这个政权，也不是那么容易放下枪就跑

德国之声DW：你把这次部分动员描述为基本上是突破乌克兰抵抗的最后一击。你认为这能成功吗？

还没有定论。我不认为胜利是必然的。但乌克兰人为了抵御这样的攻势将陷入艰难境地。

德国之声DW：在您看来，乌克兰的胜利将取决于什么？

很大程度上将取决于西方是否愿意向乌克兰提供重型武器、设备、弹药以阻止这一趋势。现在，我们真的需要调配我们在西方的每一辆车和每一件装备，而我还没有看到西方有这种意愿。

Gustaf Gressel是欧洲对外关系委员会柏林办事处的高级政策研究员，专门研究军事、安全和防御，特别是涉及俄罗斯的问题。

Gustaf Gressel是欧洲对外关系委员会柏林办事处的高级政策研究员，专门研究军事、安全和防御，特别是涉及俄罗斯的问题。

德国之声DW：德国对提供重型武器装备持谨慎态度。你觉得德国方面的顾虑可以理解吗？

不，我不认为他们有什么理由。如果你提供大炮，你也可以提供坦克。他们只是需要克服这个问题。

我认为他们需要的是一只美国的大靴子，以极高的速度踹在他们的后背上。这就是目前所需要的一切。

采访内容经过浓缩和编辑，使之更加清晰。

德国之声致力于为您提供客观中立的新闻报导，以及展现多种角度的评论分析。文中评论及分析仅代表作者或专家个人立场。

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

21.9.2022, Moskau***** DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [MOSCOW, RUSSIA - SEPTEMBER 21, 2022: Police officers detain a protester during an unauthorised rally against a partial mobilisation announced by Russia's President Vladimir Putin on September 21, 2022. The Russian Armed Forces are carrying out a special military operation in Ukraine in response to requests from the leaders of the Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic for help. Vyacheslav Prokofyev/TASS]

俄罗斯人担心部分动员令随时会变成全面动员令 23.09.2022

很多俄罗斯人担心军事“部分动员令”只是第一步，未来会有越来越多的人被送进乌克兰参战并且有可能战死异国他乡。很多人试图逃离俄罗斯，俄罗斯各地也开始爆发反战抗议示威。

September 21, 2022. - Russia, Moscow. - Russian President Vladimir Putin speaks during a televised address. President Putin announced partial military mobilization during the address. The Russian Armed Forces are carrying out a special military operation in Ukraine in response to requests from the leaders of the Donetsk People's Republic and Lugansk People's Republic for assistance. Video grab/Russian Presidential Press and Information Office

普京宣布部分动员 指责西方“欲摧毁俄罗斯” 21.09.2022

在乌克兰的反击战夺回部分领土后，俄罗斯总统普京周三宣布进行“部分动员”。西方多国政要对动员令作出批评，美国驻乌克兰大使称此举暴露出俄罗斯“失败的迹象”。政治分析人士认为，普京的最新表态或许是“绝望之举”。

National Flags of China and Ukraine.

王毅会晤乌外长库列巴 称中方“从不袖手旁观” 23.09.2022

中国外长王毅9月22日在纽约出席联合国大会期间和乌克兰外长库列巴举行会晤。王毅称，“中方一直致力于劝和促谈，从不袖手旁观，也不火上浇油，更不会趁机牟利”。

广告

评论分析

2022年8月，联合国特使海泽与缅甸军政府首脑敏昂莱会面，受到人权活动人士的尖锐批评。

评论：缅甸活动人士攻击错了目标

缅甸的人权活动人士和公民社会团体越来越频繁地对联合国等国际组织发出批评。德国之声评论员Rodion Ebbighausen认为，他们攻击错了目标。  