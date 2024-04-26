普京宣布5月访华 欧美再批北京援俄

距离上次造访中国仅半年多，俄国总统普京即将再度访华。在他宣布这趟旅程的同时，美国国务卿布林肯正好在北京，向中方提出对其援助俄国军工产业的忧虑。北约秘书长也罕见以较严厉的用词要求中国停止援俄。

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京週四（4月25日）表示将于5月造访中国；这可能是他取得新一届6年任期以来，首度出访海外。普京上一次访华是去年10月；在2022年2月俄乌战争开战前，他亦曾赴北京会晤中国国家主席习近平，会后双方宣示彼此的友谊“无止境”。

普京是在俄罗斯实业家与企业家联盟大会上公开访华消息，但并未具体说明日期或其他细节。今年3月的俄国总统大选中，普京再度取得胜利，但该场选举被形容为“既不自由，也不公平”。他的就职典礼预计在5月7日举办。

美不排除制裁助俄的中国银行

在普京宣布访华之际，美国国务卿布林肯（Antony Blinken）正好在北京，并于週五（26日）上午会见中国外长王毅。布林肯此行之前，美国官员曾透露，中国对俄国军工产业的援助会是重要议题。美方认为，中国援俄一事会损害整体美中关系。

面对面外交很重要！布林肯在上海发布影片 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

美国财长耶伦（Janet Yellen）25日接受路透社专访时表示，虽然现阶段没有立即计划制裁与俄国有资金往来的中国银行，但若有必要，美国会准备好采取行动。

耶伦说：“我们跟中方已就此深入讨论，我认为他们理解我们的立场。这（制裁中国银行）是我们手上可用的工具。”

此前，中国多次否认有军援俄国或提供武器给俄国；而针对中俄双方的经贸往来，中国外交部发言人汪文斌曾称这是“正常的国家关系”、他国不应“抹黑”。

自俄乌战争爆发至今，中国与俄罗斯之间的贸易往来持续强化。根据中国海关数据，去年中俄贸易额达到超过2400亿美元的新高纪录，比前一年增长26.3%；中国去年对俄出口大增46.9%，对俄进口则上升13%。

盡管俄国遭受大规模的西方制裁，却仍能继续攻打乌克兰；对此，欧美政要批评中国在其中扮演的角色，质疑是因为中国出口工具机、微电子等非致命性的军民两用科技产品，让俄国得以继续生产武器。

北约秘书长：中国不能两全其美

25日，北约秘书长斯托尔滕贝克（Jens Stoltenberg）也在柏林呼吁，中国必须停止支持俄国侵乌。

“中国说想跟西方维持良好关系，与此同时却继续助长二战以来欧洲最大的武装冲突。他们是不可能两全其美的。”路透社分析，这是斯托尔滕贝克少见地以较严厉的表态来警告北京。

斯托尔滕贝克指出，去年俄国进口的微电子有90%来自中国，俄国便是用这些来制造飞弹、坦克和飞机；此外，中国也在协助俄国获取更好的卫星能力与成像技术。

他进一步提醒，西方盟友应减少对中国的依赖，不要像过去欧洲依赖俄罗斯能源一样重蹈覆辙。“面对中国，我们绝不能犯下一样的错误。不能依赖它（中国）的资金、原料和科技。依赖使我们脆弱。”

（综合报道）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。