普京宣布部分动员 指责西方“欲摧毁俄罗斯”

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京周三（9月21日）发布电视讲话，宣布"部分动员"其预备役以保护俄罗斯及其领土，并称西方国家想要摧毁俄罗斯，不愿见到乌克兰实现和平。

普京表示："为了保护国土，保护主权...我认为有必要支持总参谋部的部分动员令。"

俄罗斯拥有约200万预备军力。该国国防部长绍伊古表示，预计会征召30万预备役军人。

普京重申他的目标是"解放"乌克兰东部的顿巴斯地区，而且该地区的多数民众不愿意重返乌克兰的"枷锁"下。

他指责西方国家进行"核讹诈"，但称俄罗斯"有很多武器可以回击"，他不是在虚张声势。

俄罗斯已承认卢甘斯克和顿涅茨克"独立共和国"。这两个地方共同构成了顿巴斯地区。2014年，俄罗斯已部分战领该地。乌克兰和西方国家则认为，乌克兰境内被俄罗斯控制的所有地区都是非法占领。

俄罗斯目前控制顿涅茨克约60%的土地，并在几个月的缓慢推进和激烈战斗后，在7月占领了卢甘斯克几乎全部土地。

在俄罗斯军队本月从临近的哈尔科夫撤退，失去对顿涅茨克和卢甘斯克主要补给路线的控制后，迄今收获的战果受到威胁。

在普京发布电视讲话的一天前，俄罗斯控制的乌克兰东部和南部地区宣布举行所谓的"入俄公投"。这场公投将于9月23日至27日在卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松和扎波罗热举行。这四个省份约占乌克兰国土的15%。

"软弱和失败的迹象"

美联社指出，普京的这场豪赌存在很大的风险因素，或将适得其反。它可能会使乌克兰战争在俄罗斯国内变得不受欢迎，损害他自己的地位，并暴露俄罗斯的潜在军事缺陷。由于缺乏训练设施和装备，这次动员不太可能为战事带来任何成果。

美国驻乌克兰大使布林克（Bridget Brink）在推特上写道："虚假的公投和动员是俄罗斯软弱和失败的迹象。"

英国国防大臣华莱士（Ben Wallace）的声明也形容普京此举是"承认他的入侵正在失败"。"他和他的国防部长将成千上万公民送上死亡之路，装备简陋，领导不力。"

"无论怎样的威胁或宣传都无法掩盖乌克兰正赢得战争的事实，国际社会正在团结起来，而俄罗斯正成为孤立国家。"

俄罗斯政治分析师奥列什金（Dmitry Oreshkin）周三对美联社表示，普京的最新发言令人觉得是"绝望之举"。他预测俄罗斯人将会以"积极的破坏"来抵制动员。"人民将以一切可能的方式，通过贿赂来逃避这次动员。"

德国副总理哈贝克也对普京的动员令作出回应称，这是"俄罗斯糟糕和错误的又一步，我们当然会在政治层面进行讨论和协商如何应对。"

中国外交部发言人汪文斌则在周三的例行记者会上，呼吁各方通过对话协商解决各方安全关切。他也重申，中方在乌克兰问题上的立场是一贯明确的，始终主张各国主权都应该得到尊重。

中国外交部发言人汪文斌呼吁各方通过对话协商解决各方安全关切

捷克总理费亚拉（Petr Fiala）表示："普京宣布部分动员是试图进一步升级俄罗斯在乌克兰发动的战争，也进一步证明俄罗斯是唯一的侵略者。"

波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）指责普京试图摧毁乌克兰并夺取其部分领土。"我们不能允许这种情况发生。"

他在波兰军队与美国和英国在波兰东部举行的军事演习上表示："我们将与我们的盟友一起尽一切努力，使北约更多支持乌克兰，以便它能保护自己。"他敦促西方盟国为基辅提供更多帮助。

乌克兰总统顾问波多利亚克则对路透社表示，普京的动员令"完全在预料之中"，"看起来更像是在为他们自己的失败辩护"。

"战争显然没有依照俄罗斯的计划进行，因此普京需要作出极其不受欢迎的决定，动员和严格限制人民的权利。"

(路透社、美联社等）

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