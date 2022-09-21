普京宣布部分动员 指责西方“欲摧毁俄罗斯”

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京周三（9月21日）发布电视讲话，宣布"部分动员"其预备役以保护俄罗斯及其领土，并称西方国家想要摧毁俄罗斯，不愿见到乌克兰实现和平。

普京表示："为了保护国土，保护主权...我认为有必要支持总参谋部的部分动员令。"

俄罗斯拥有约200万预备军力。该国国防部长绍伊古表示，预计会征召30万预备役军人。

普京重申他的目标是"解放"乌克兰东部的顿巴斯地区，而且该地区的多数民众不愿意重返乌克兰的"枷锁"下。

他指责西方国家进行"核讹诈"，但称俄罗斯"有很多武器可以回击"，他不是在虚张声势。

俄罗斯已承认卢甘斯克和顿涅茨克"独立共和国"。这两个地方共同构成了顿巴斯地区。2014年，俄罗斯已部分战领该地。乌克兰和西方国家则认为，乌克兰境内被俄罗斯控制的所有地区都是非法占领。

俄罗斯目前控制顿涅茨克约60%的土地，并在几个月的缓慢推进和激烈战斗后，在7月占领了卢甘斯克几乎全部土地。

在俄罗斯军队本月从临近的哈尔科夫撤退，失去对顿涅茨克和卢甘斯克主要补给路线的控制后，迄今收获的战果受到威胁。

在普京发布电视讲话的一天前，俄罗斯控制的乌克兰东部和南部地区宣布举行所谓的"入俄公投"。这场公投将于9月23日至27日在卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松和扎波罗热举行。这四个省份约占乌克兰国土的15%。

"软弱和失败的迹象"

美联社指出，普京的这场豪赌存在很大的风险因素，或将适得其反。它可能会使乌克兰战争在俄罗斯国内变得不受欢迎，损害他自己的地位，并暴露俄罗斯的潜在军事缺陷。由于缺乏训练设施和装备，这次动员不太可能为战事带来任何成果。

美国驻乌克兰大使布林克（Bridget Brink）在推特上写道："虚假的公投和动员是俄罗斯软弱和失败的迹象。"

英国国防大臣华莱士（Ben Wallace）的声明也形容普京此举是"承认他的入侵正在失败"。"他和他的国防部长将成千上万公民送上死亡之路，装备简陋，领导不力。"

"无论怎样的威胁或宣传都无法掩盖乌克兰正赢得战争的事实，国际社会正在团结起来，而俄罗斯正成为孤立国家。"

俄罗斯政治分析师奥列什金（Dmitry Oreshkin）周三对美联社表示，普京的最新发言令人觉得是"绝望之举"。他预测俄罗斯人将会以"积极的破坏"来抵制动员。"人民将以一切可能的方式，通过贿赂来逃避这次动员。"

德国副总理哈贝克也对普京的动员令作出回应称，这是"俄罗斯糟糕和错误的又一步，我们当然会在政治层面进行讨论和协商如何应对。"

德国财政部长、自民党党魁林德纳对德国之声表示："在我看来，这是一种软弱的表现。乌克兰不会就这样被吓到。我们也不应被吓到。我们必须为与俄罗斯的长期冲突做好准备。这就是为什么我们需要在盟友和伙伴之间讨论如何能支持乌克兰为和平和自由进行更长时间的斗争。"

中国外交部发言人汪文斌则在周三的例行记者会上，呼吁各方通过对话协商解决各方安全关切。他也重申，中方在乌克兰问题上的立场是一贯明确的，始终主张各国主权都应该得到尊重。

中国外交部发言人汪文斌呼吁各方通过对话协商解决各方安全关切

捷克总理费亚拉（Petr Fiala）表示："普京宣布部分动员是试图进一步升级俄罗斯在乌克兰发动的战争，也进一步证明俄罗斯是唯一的侵略者。"

波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）指责普京试图摧毁乌克兰并夺取其部分领土。"我们不能允许这种情况发生。"

他在波兰军队与美国和英国在波兰东部举行的军事演习上表示："我们将与我们的盟友一起尽一切努力，使北约更多支持乌克兰，以便它能保护自己。"他敦促西方盟国为基辅提供更多帮助。

乌克兰总统顾问波多利亚克则对路透社表示，普京的动员令"完全在预料之中"，"看起来更像是在为他们自己的失败辩护"。

"战争显然没有依照俄罗斯的计划进行，因此普京需要作出极其不受欢迎的决定，动员和严格限制人民的权利。"

(路透社、美联社等）

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