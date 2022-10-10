普京宣布在吞并领土实施戒严

（德国之声中文网）普京是在对国家安全委员会发表演说时，宣布在上述四个地区实施戒严的。他说：“我们正在为完成非常复杂、非常艰巨的任务寻找答案，以保障俄罗斯和我们的人民拥有可靠的未来。”普京并没有阐明戒严状态要包含那些具体措施，但强调戒严令将从周四开始生效。



一项法律草案显示，实施戒严状态后，旅行和集会自由将受到限制，新闻审查会进一步收紧，司法机关也将拥有更大的权限。上述措施的目的显然是为了加强莫斯科对非法兼并的上述四个乌克兰地区的控制。

除此之外，普京还下令建立一个委员会，对其所谓的“特别军事行动”进行协调。克里姆林宫一直将俄罗斯对乌克兰发起的侵略战争称之为“特别军事行动”。

拜登：除了威胁恐吓，普京已经无计可施

乌克兰总统顾问波多尔雅克（ Mykhailo Podolyak）发推写道：“在俄占区实施所谓的‘戒严’，只是‘换个面孔’试图对掠夺乌克兰财产的行为进行伪合法化而已。戒严令的颁布对乌克兰并不会带来任何改变，我们会一如既往地继续解放我们的被占领土。”

美国总统拜登周三在白宫表示，普京在乌克兰被占领土上实施戒严，只能说明他目前处境极为艰难。拜登说，“看来他唯一可以使用的手段，就是对乌克兰进行威胁恐吓，逼迫他们投降，但乌克兰人不会这样做”。

俄罗斯承认“赫尔松局势吃紧”

上个月克林姆林宫宣布并入俄罗斯领土的四个乌克兰地区中，俄罗斯实际只对其中部分地区实施了控制

。普京宣布对上述地区实施戒严之际，面对乌克兰军队随时可能发起的攻势，赫尔松地区的官员正在呼吁当地民众迅速疏散。

乌克兰发起反攻后，俄军控制的地盘正在不断缩小。目前，乌军的攻势主要集中在赫尔松地区。周三开始，赫尔松守军已经开始大规模疏散当地民众。侵乌战争开始后，赫尔松是俄军最早占领的乌克兰大城市之一。



由莫斯科任命的赫尔松领导人萨尔多（ Vladimir Saldo）在俄罗斯电视台表示：“整个行政机构今天都搬走了。我们不会将赫尔松拱手相让，但让老百姓呆在这个充满敌意的城市里，并不是一个理想的状态。”

乌克兰总统府主任耶尔马克（Andriy Yermak）表示，俄罗斯正在赫尔松大搞“宣传秀”。耶尔马克在社交平台“电报”写道：“俄罗斯人正在散布我军炮轰赫尔松的假新闻，试图以此恐吓当地民众，并大搞疏散民众的宣传秀。”

（美联社，路透社）

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