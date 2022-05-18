 普京在海军日称美国是最大威胁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.07.2022

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普京在海军日称美国是最大威胁

普京在俄罗斯海军日检阅了海军官兵。他说，俄罗斯的舰队不久将配备高超音速巡航导弹。

Russland Navy Day

普京说要给俄罗斯舰队配备高超音速导弹

DW.COM

乌克兰总统下令仍滞留在顿涅茨克的居民尽快离开。有分析认为，当地将发生激战。而战俘营被炮击造成众多乌克兰战俘死亡事件，俄乌双方相互指责。

美国提供的精确制导导弹系统帮助乌克兰能够深入打击敌后目标，并挫败俄罗斯在东部顿巴斯地区的攻势。

（德国之声中文网）俄罗斯海军周日（7月31日）在圣彼得堡举行了海军日的庆祝仪式，总统普京亲自到场。他宣布，当天签署了关于批准《俄罗斯联邦海洋学说》和《俄罗斯海军舰艇条令》的命令。这些文件划定俄罗斯黑海以及北极圈里的海上边界，普京在阅兵式上说，"我们将坚决、尽所有可能保卫它们"。

新的俄罗斯海洋学说和舰艇条令认为，美国在世界海洋领域争取主导地位的努力是"对俄罗斯国家安全的挑战"。普京签署的文件规定扩建克里米亚半岛的军事基础设施，以及制造多艘现代化航空母舰。在本次俄乌战争中，2022年4月13日，俄罗斯黑海舰队的旗舰"莫斯科号"被乌克兰2枚海王星反舰飞弹击中，弹药库爆炸，最后导致沉船。

普京还宣布，俄罗斯海军舰队不久将装备新型的高超音速巡航导弹"锆石导弹"。据俄罗斯方面称，它能够以9倍音速的速度飞行，打击1000公里以外的水上和地面目标。

此外，普京感谢海军官兵数百年以来为保卫国家做出的贡献。讲话前，普京乘船从喀琅施塔得（Kronstadt)到圣彼得堡并检阅了俄罗斯海军。

黑海舰队总部被无人机袭击？

俄罗斯方面的消息，在海军日当天，黑海舰队基地总部遭到一个无人机的袭击，5人受伤。俄罗斯黑海舰队指挥部位于克里米亚半岛的塞瓦斯托波尔市。该市市长拉沃沙耶夫（Michail Raswoschajew）在Telegram频道宣布了这一消息。2014年克里米亚半岛被俄罗斯非法兼并。

俄罗斯发动侵略乌克兰战争以来，俄罗斯第一次发布这种类型的对俄军的袭击。乌克兰方面已否认是其所为，敖德萨地区政府的一名发言人表示，俄罗斯的指控，显而易见又是挑衅。

（德新社、法新社、路透社）

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