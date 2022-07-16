 普京在德黑兰寻找新朋友 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.07.2022

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时政风云

普京在德黑兰寻找新朋友

两个受到西方严厉制裁的国家，开始接近，相互给力。普京在俄乌战争爆发后第一次出远门拜访伊朗，显示了这一动向。

Turkmenistan Ashgabat | Wladimir Putin und Ebrahim Raisi

2022年6月底普京在土库曼斯坦会晤伊朗总统莱希

（德国之声中文网）这是侵乌战争爆发以来俄罗斯总统普京第二次国事访问，也是他第一次走出前苏联加盟共和国的地域。普京周二（7月19日）对伊朗总统莱希的拜访，准确地说，是一次三方会晤，届时土耳其总统埃尔多安也参与进来。他们三人将探讨叙利亚内战局势，俄、土、伊三国都在叙利亚实施军事干预，却又不属于同一个阵营。

一般认为，此次会晤为莫斯科和德黑兰这两个受到西方严厉制裁的地方提供了一个契机，一个平台，他们可以借机讨论军事、经济合作，同时向西方展示，看，我们并不孤立。

在刚刚结束的中东之行期间，美国总统拜登警告决不容许伊朗拥有自己的核武器，白宫告诫人们，伊朗准备将军用无人机出售给俄罗斯，用于乌克兰战争。拜登的国家安全顾问沙利文（Jake Sullivan）表示，美方有情报显示，在伊朗，有数百架无人机已准备就绪，它们有装载武器的能力。

德黑兰则立即回应称，同俄罗斯的技术合作由来已久，早在战争前就开始了，至于是否向俄罗斯出售无人机事宜，德黑兰既没有证实，也没有反驳。

Iran Diplomatie l Der iranische Präsident Raisi empfängt den türkischen Präsidenten Erdogan in Teheran

土耳其总统埃尔多安已抵达德黑兰，开始同莱希会谈

俄罗斯同伊朗的军事伙伴关系开始于十多年前的叙利亚战争，但仅限于在确保各自利益的前提下，进行零散的战术性的配合。在伊朗方面，当权的保守势力一直以来希望改善同莫斯科的关系，不过，直到俄乌战争开始后，伊朗才渐渐成为普京外交战略的核心因素。

俄伊事实上是贸易竞争对手

上月，在土库曼斯坦举行的里海沿岸国家峰会期间，普京会晤了伊朗总统莱希。按照普京的说法，俄伊贸易2021年增长了81%。

但问题是，两国的经济支柱都是出口能源。德国科学与政治基金会的阿奇兹（Hamidreza Azizi）对德国之声说，"俄罗斯同伊朗事实上是贸易竞争对手"，目前，俄罗斯原油正在全球以甩卖价出售，夺走了伊朗原本不多的国际市场份额。据伊朗劳工新闻社的报道，截止到6月底，之前三个月的石油产品出口从43万吨降低到33万吨，而为同俄罗斯竞争油价，伊朗不得不继续压价。

不支持侵乌战争，伊朗也可接近俄罗斯

中东问题专家迪弗萨拉（Abdolrasool Divsallar）对德国之声表示，"伊朗同俄罗斯不是盟友关系"。他说，俄乌战争爆发后，伊朗先是犹豫了一段时间，但之后多次谴责俄罗斯向乌克兰发动侵略战争。"这同对盟友的期待有很大区别"，迪弗萨拉说。伊朗外长阿卜杜拉希扬（Hossein Amir-Abdollahian）在会晤乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）时表示，德黑兰拒绝世界上的所有战争。此外，伊朗外长向乌克兰外长保证，不会向俄罗斯输出无人机，相关传闻，都是美国的宣传。

迪弗萨拉还认为，伊朗接近俄罗斯，并不需要表达支持侵乌战争，其亲俄的目的是向西方显示，伊朗尚有其它选项，在中东以外的地方，伊朗仍有其影响力。

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