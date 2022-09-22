普京在乌战场加码 国际舆论转向？

（德国之声中文网）俄罗斯对乌克兰的战争已经持续大半年的时间，如今局势更趋紧张。美联社分析指出，随着一些原本持不结盟立场的国家也加入美国及其盟友的行列，谴责莫斯科破坏国际秩序的行为，国际舆论似乎正在果断地转向反对俄罗斯。

这篇分析文章指出，虽然在今年2月，俄罗斯入侵乌克兰之后，西方国家不断强调，莫斯科已经逐渐陷入国际孤立，但是直到不久之前，这基本上还是西方一厢情愿的判断。直到这个星期，在经常呈现四分五裂状态的联合国，国际社会大多数成员都以罕见的团结一致表示反对战争冲突。

国际舆论转向反对普京

其实在此之前，国际舆论的走向已经开始发生转变。上周在乌兹别克斯坦举行的上海合作组织峰会上，中国和印度的领导人都表达了对这场战争的疑虑和批评态度。

而在本周的联合国大会上，围绕是否允许乌克兰总统泽连斯基以视频方式发表讲话的问题，压倒性多数的成员国投票赞成，完全不顾俄罗斯的反对。

美联社指出，在周三俄罗斯总统普京宣布“部分动员令”之后，这一国际舆论转向趋势就进一步加快了速度。这意味着战争短时间内结束的可能性愈加渺茫，而且普京关于动用核武器可能性的暗示也引人担忧。此外，俄罗斯宣布在四个俄军占领的乌克兰地区进行所谓公投。





而上述一系列动作都发生在联合国大会——全球外交日程表上的头等大事正在纽约进行的过程中。

很多国家的领导人都利用周二和周三的联大发言，对俄罗斯在乌克兰的战争表示谴责。而这一趋势在周四得以继续，联合国安理会的几乎所有成员都一个接一个地批评作为安理会常任理事国的俄罗斯，加剧了原本已经十分严重的全球危机，动摇了联合国这个世界机构的基础。

尽管舆论的转变也很难让人们寄希望于和平谈判，因为普京几乎是将自己的统治基础押注在了乌克兰战场上，很少人有人会指望他作出让步。但即使是从俄罗斯购买大量能源等产品的盟友，比如中国和印度，也表达了对于战争的深切担忧，并指出战争对于全球粮食危机和能源危机的影响，以及对联合国宪章有关尊重主权国家领土完整原则的威胁。

中国外长王毅虽然在措辞上比较谨慎，尽量避免谴责俄罗斯的战争行为，但也强调了北京关于“各国主权、领土完整都应该得到维护，联合国宪章宗旨和原则都应该得到遵守”的立场。

和中印俄同属于“金砖”（BRICS）组织的巴西，也表达了类似的关切。该国外长弗朗萨（Carlos Alberto Franca）对于“敌对行动的持续危及无辜生命，危及其它地区特别是发展中国家的粮食和能源安全”表示担忧。

美国国务卿布林肯表示，最近一段时间以来，“包括不少和莫斯科保持紧密联系的国家也公开表示了对于普京总统的持续入侵行动的严肃质疑和担忧”，他认为这是一种令人注目的团结。

西方将如何调整对俄战略？

在普京显然试图在乌克兰战场加码、并推进对占领地区的吞并行动之时，美国及其盟友该如何作出反应呢？美联社的另一篇分析文章指出，最起码可以先从已经迫使俄罗斯在乌克兰陷入困境的策略入手，并且施加双倍的努力：对俄罗斯实施更多的经济制裁和国际孤立，为乌克兰提供更多的武器和其它支持。

虽然要做到这一点并非易事。在全球金融和能源危机的背景下，对于很多原本依赖于俄罗斯能源的国家来说，要说服它们维持现在的立场已是不易。

不过美国和欧盟的官员也表示，正在制定新的制裁措施，来应对普京最近的行动。

美联社报道称，欧盟方面新的制裁可能要在未来几周经过27个成员国的激烈辩论之后才会出台，应该会在乌克兰几个被俄占领地区的所谓公投结束之后成型。

欧盟外交事务高级代表博雷尔在纽约被记者追问时透露，新的制裁“可能会针对俄罗斯其它的领域，尤其是科技领域”。



（美联社）

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