 普京呼吁为朝鲜提供安全保障 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.04.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

普京呼吁为朝鲜提供安全保障

今年二月河内的特金会不欢而散。朝鲜领导人金正恩现在高调访问俄罗斯，显然是要寻求普京的支持。

Russland Wladiwostok Treffen Putin und Kim (picture-alliance/dpa/V. Sharifulin)

（德国之声中文网）在国际政坛上，俄罗斯总统普京素以不太守时而闻名：德国总理默克尔曾多次在雨中苦等普京的出现，即便是会见教皇，普京也足足迟到了一个小时。然而，这一次普京却让全世界大跌眼镜，首次俄朝峰会上，普京居然提前到了一个小时。也许金正恩的来访让普京喜出望外，毕竟他为此已经等待了整整一年。

持续3个半小时的会谈结束后，金正恩在欢迎宴会上表示，同普京的会谈的"意义重大。"普京则表示，朝鲜核争端只能"通过外交与和平手段"得到解决。在稍后举行的新闻发布会上，普京作了更为具体的表述。他说，必须逐步同朝鲜建立相互信任，以便朝鲜政府在获得安全保障后放弃该国的核武计划。

Russland Wladiwostok Treffen Putin und Kim (Reuters/Sputnik/A. Nikolsky)

普京为金正恩举行欢迎宴会

这可以被理解为俄罗斯向美国发出的信号，呼吁美国软化其在美朝谈判中的强硬立场。美朝之间的谈判现已陷入僵局。美方的目标并不是要让朝鲜方面逐步去核，而是要平壤一步到位地全面退出核计划。只有这样，美国才愿意放松制裁。

苏联曾是朝鲜最重要贸易伙伴

普金会的中心议题显而易见。平壤对本次峰会的期望是：俄罗斯作为拥有否决权的常任理事国能够发挥影响力，促成放宽对朝鲜的经济制裁。其次，今年二月河内特金会无果而终，金正恩希望以另觅外交途径的方式向特朗普施压。

此外，俄朝双方经济合作的潜力也相当可观：双方的陆路边界，虽然长度有限，但意义却十分重大，这里可以扩建铁路网和输油管线。 俄罗斯也对朝鲜的稀土资源很有兴趣。

历史上，俄朝双方曾有过非常紧密的经贸关系。苏联曾是朝鲜最重要的原油和贸易伙伴。苏东阵营的解体令朝鲜国民经济一度陷入停顿，严重的饥荒不仅造成供给瘫痪，也使数十万人死于非命。金正恩上台后，总体形势虽然一度好转，但近些年的国际制裁再度凸显朝鲜的国民经济多么不堪一击。

韩国准备下一轮朝韩峰会

曾经担任过驻华和驻日大使的德国外交官史丹泽（Volker Stanzel）表示："金正恩的目标也许是逐步推行经济改革，但前提条件是他本人以及党的领导地位不会因此受到挑战。"从1993年起，史丹泽就关注朝鲜核计划所引起的争执。当时，朝鲜首次发出了退出核不扩散条约的威胁。

  • Peking China Nordkorea Gespräche Xi Jinping Kim Jong Un (picture-alliance/Xinhua/J. Peng)

    朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？

    中国

    2018年3月的中国之行是金正恩2011年掌权以来首次踏出国门。当时特朗普已经宣布同意与金正恩会晤，而这位朝鲜领导人选择先前往中国拜访习近平。中国是朝鲜最重要的盟友和贸易伙伴，金正恩也把访问中国作为开启他出国访问的外交"首秀"。

  • China, Peking: Der nordkoreanische Staatschef Kim Jong Un trifft Präsident Xi Jinping (Reuters/KCNA)

    朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？

    迄今四访习近平

    此后，金正恩又于2018年5月、6月以及2019年1月访华，交通工具也从火车发展到飞机，来访从神秘到半公开。其中一次还在中国度过了35岁（或者36岁）生日。从照片上来看，他与习近平的关系也颇亲密。

  • Bildergalerie Jahresrückblick 2018 (Reuters/Korea Summit Press Pool)

    朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？

    跨过三八线的握手

    2018年4月27日，金正恩跨越北纬38度的朝韩军事分界线，与韩国总统文在寅握手。他也成为朝韩停战65年后首位踏上韩国领土的朝鲜领导人。

  • Koreanischer Gipfel Südkorea 2018 Moon Jae-In und Kim Jong-Un (picture-alliance/Zumapress/Inter-Korean Press Corps)

    朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？

    板门店其乐融融

    跨过“三八线”当天，金正恩与韩国总统文在寅在板门店非军事区举行历史性的峰会。图为二人参加正式晚宴，看起来其乐融融。

  • Nordkorea Kim Jong Un und Moon Jae In auf dem Gipfel des Mt. Paektu (Reuters/Pyeongyang Press Corps)

    朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？

    迄今三次“文金会”

    跨越“三八线”后，金正恩又分别在朝韩边境地区和平壤会晤文在寅。在平壤，两人热情相拥、十指紧扣。金正恩还表示，希望在2019年访问首尔。

  • Donald Trump und Kim Jong Un Singapur (Reuters/K. Lim)

    朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？

    新加坡一见特朗普

    2018年6月12日，金正恩与美国总统特朗普在新加坡举行了历史性的朝美首脑会议。在这次会晤中，金正恩许诺要实现"去核化"，但没有确定具体的去核进程以及监督措施。

  • USA-Nordkorea Gipfel - Donald Trump, Kim Jong Un (picture-alliance/dpa)

    朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？

    河内二见特朗普

    2019年2月底，美朝峰会进入第二回合：金正恩和特朗普抵达河内举行会谈。两人在河内大都会饭店短暂谈话，此后并肩散步。外界看到，这次峰会不欢而散，双方原定共同进行的午餐会取消，峰会提前结束。

  • Russland Wladiwostok Treffen Putin und Kim (picture-alliance/dpa/V. Melnikov)

    朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？

    出访俄罗斯会普京

    2019年4月24日，金正恩搭乘私人装甲列车抵达俄罗斯符拉迪沃斯托克（也称海参崴）。抵俄第二天，金正恩与普京举行了会晤。两人见到对方的时后都笑得很开心，表示要加强双边关系。

    作者: 王凡


对于去核问题，史丹泽则持"非常悲观"的立场。他认为，参与谈判的朝鲜各邻国已经为此付出了最大限度的外交努力，而对朝鲜来说，核武计划毕竟是现政权的安全保障。他说："毕竟对核武器无法实施有效的防范。"

韩国则会继续坚持对平壤的缓和路线。文在寅总统的幕僚长卢英敏（No Young Min）周四（4月25日）表示："现在开始着手准备韩朝第四次首脑会晤比以往任何时候都更重要。"平壤方面是否对再度举行峰会有兴趣，官方一直没有明确表态。

DW.COM

“一带一路”朋友圈继续扩大 朝鲜派代表与会

第二届“一带一路国际合作高峰论坛”下周在北京召开。本周五（4月19日）中方举行了媒体吹风会，对就该倡议的一些质疑予以反驳，称“一带一路”不是地缘政治工具。同时，瑞士和朝鲜方面的与会也引发关注。 (21.04.2019)  

重经济、重外交？ 朝鲜高层人事变动

朝鲜媒体周五（4月12日）宣布，崔龙海接任最高人民会议常务委员会委员长，金在龙接任总理。金正恩蝉联朝鲜国务委员会委员长则毫无悬念。 (12.04.2019)  

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？

对于朝鲜当权者金正恩而言，这一年多外交行程突然繁忙了起来：他成为中国、韩国、俄罗斯等国的座上宾，还与超级大国美国的总统同台亮相。 (25.04.2019)  

相关内容

Russland Wladiwostok Treffen Putin und Kim

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 25.04.2019

对于朝鲜当权者金正恩而言，这一年多外交行程突然繁忙了起来：他成为中国、韩国、俄罗斯等国的座上宾，还与超级大国美国的总统同台亮相。

Russland Wladiwostok Treffen Putin und Kim

金正恩见普京 俄罗斯能否帮忙去核? 25.04.2019

朝鲜领导人金正恩和俄罗斯总统普京4月25日在符拉迪沃斯托克举行会晤后称，希望未来能有更多“富有成果和建设性”的磋商。金正恩此行被认为是在美朝关系陷入僵局之际，平壤寻求与旧盟友重建关系、突破国际制裁的举措之一。

Nordkorea Kim Jong Un besucht Fischzucht in Shinchang

金正恩确定访俄 朝鲜半岛去核成焦点 23.04.2019

朝中社周二清晨发布消息，证实朝鲜领导人金正恩将出访俄罗斯，并与俄罗斯总统普京会晤。 克里姆林宫也在当天表示，两位领导人将于周四在符拉迪沃斯托克会面。

广告

泽林视点

China Gipfel zur neue Seidenstraße (picture-alliance/AP Photo/N. Han Guan)

泽林视点：“新丝绸之路”上走平衡木

德国之声专栏作者Frank Sieren认为，本周在北京召开的第二届一带一路高峰论坛的主要目的是，让世界不再把中国的新丝绸之路计划视为威胁。  