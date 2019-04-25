普京呼吁为朝鲜提供安全保障

（德国之声中文网）在国际政坛上，俄罗斯总统普京素以不太守时而闻名：德国总理默克尔曾多次在雨中苦等普京的出现，即便是会见教皇，普京也足足迟到了一个小时。然而，这一次普京却让全世界大跌眼镜，首次俄朝峰会上，普京居然提前到了一个小时。也许金正恩的来访让普京喜出望外，毕竟他为此已经等待了整整一年。

持续3个半小时的会谈结束后，金正恩在欢迎宴会上表示，同普京的会谈的"意义重大。"普京则表示，朝鲜核争端只能"通过外交与和平手段"得到解决。在稍后举行的新闻发布会上，普京作了更为具体的表述。他说，必须逐步同朝鲜建立相互信任，以便朝鲜政府在获得安全保障后放弃该国的核武计划。

普京为金正恩举行欢迎宴会

这可以被理解为俄罗斯向美国发出的信号，呼吁美国软化其在美朝谈判中的强硬立场。美朝之间的谈判现已陷入僵局。美方的目标并不是要让朝鲜方面逐步去核，而是要平壤一步到位地全面退出核计划。只有这样，美国才愿意放松制裁。

苏联曾是朝鲜最重要贸易伙伴

普金会的中心议题显而易见。平壤对本次峰会的期望是：俄罗斯作为拥有否决权的常任理事国能够发挥影响力，促成放宽对朝鲜的经济制裁。其次，今年二月河内特金会无果而终，金正恩希望以另觅外交途径的方式向特朗普施压。

此外，俄朝双方经济合作的潜力也相当可观：双方的陆路边界，虽然长度有限，但意义却十分重大，这里可以扩建铁路网和输油管线。 俄罗斯也对朝鲜的稀土资源很有兴趣。

历史上，俄朝双方曾有过非常紧密的经贸关系。苏联曾是朝鲜最重要的原油和贸易伙伴。苏东阵营的解体令朝鲜国民经济一度陷入停顿，严重的饥荒不仅造成供给瘫痪，也使数十万人死于非命。金正恩上台后，总体形势虽然一度好转，但近些年的国际制裁再度凸显朝鲜的国民经济多么不堪一击。

韩国准备下一轮朝韩峰会

曾经担任过驻华和驻日大使的德国外交官史丹泽（Volker Stanzel）表示："金正恩的目标也许是逐步推行经济改革，但前提条件是他本人以及党的领导地位不会因此受到挑战。"从1993年起，史丹泽就关注朝鲜核计划所引起的争执。当时，朝鲜首次发出了退出核不扩散条约的威胁。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 中国 2018年3月的中国之行是金正恩2011年掌权以来首次踏出国门。当时特朗普已经宣布同意与金正恩会晤，而这位朝鲜领导人选择先前往中国拜访习近平。中国是朝鲜最重要的盟友和贸易伙伴，金正恩也把访问中国作为开启他出国访问的外交"首秀"。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 迄今四访习近平 此后，金正恩又于2018年5月、6月以及2019年1月访华，交通工具也从火车发展到飞机，来访从神秘到半公开。其中一次还在中国度过了35岁（或者36岁）生日。从照片上来看，他与习近平的关系也颇亲密。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 跨过三八线的握手 2018年4月27日，金正恩跨越北纬38度的朝韩军事分界线，与韩国总统文在寅握手。他也成为朝韩停战65年后首位踏上韩国领土的朝鲜领导人。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 板门店其乐融融 跨过“三八线”当天，金正恩与韩国总统文在寅在板门店非军事区举行历史性的峰会。图为二人参加正式晚宴，看起来其乐融融。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 迄今三次“文金会” 跨越“三八线”后，金正恩又分别在朝韩边境地区和平壤会晤文在寅。在平壤，两人热情相拥、十指紧扣。金正恩还表示，希望在2019年访问首尔。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 新加坡一见特朗普 2018年6月12日，金正恩与美国总统特朗普在新加坡举行了历史性的朝美首脑会议。在这次会晤中，金正恩许诺要实现"去核化"，但没有确定具体的去核进程以及监督措施。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 河内二见特朗普 2019年2月底，美朝峰会进入第二回合：金正恩和特朗普抵达河内举行会谈。两人在河内大都会饭店短暂谈话，此后并肩散步。外界看到，这次峰会不欢而散，双方原定共同进行的午餐会取消，峰会提前结束。

朝鲜当权者金正恩去过哪？见过谁？ 出访俄罗斯会普京 2019年4月24日，金正恩搭乘私人装甲列车抵达俄罗斯符拉迪沃斯托克（也称海参崴）。抵俄第二天，金正恩与普京举行了会晤。两人见到对方的时后都笑得很开心，表示要加强双边关系。 作者: 王凡



对于去核问题，史丹泽则持"非常悲观"的立场。他认为，参与谈判的朝鲜各邻国已经为此付出了最大限度的外交努力，而对朝鲜来说，核武计划毕竟是现政权的安全保障。他说："毕竟对核武器无法实施有效的防范。"

韩国则会继续坚持对平壤的缓和路线。文在寅总统的幕僚长卢英敏（No Young Min）周四（4月25日）表示："现在开始着手准备韩朝第四次首脑会晤比以往任何时候都更重要。"平壤方面是否对再度举行峰会有兴趣，官方一直没有明确表态。