普京呼吁为朝鲜提供安全保障

今年二月河内的特金会不欢而散。朝鲜领导人金正恩现在高调访问俄罗斯，显然是要寻求普京的支持。
（德国之声中文网）在国际政坛上，俄罗斯总统普京素以不太守时而闻名：德国总理默克尔曾多次在雨中苦等普京的出现，即便是会见教皇，普京也足足迟到了一个小时。然而，这一次普京却让全世界大跌眼镜，首次俄朝峰会上，普京居然提前到了一个小时。也许金正恩的来访让普京喜出望外，毕竟他为此已经等待了整整一年。
持续3个半小时的会谈结束后，金正恩在欢迎宴会上表示，同普京的会谈的"意义重大。"普京则表示，朝鲜核争端只能"通过外交与和平手段"得到解决。在稍后举行的新闻发布会上，普京作了更为具体的表述。他说，必须逐步同朝鲜建立相互信任，以便朝鲜政府在获得安全保障后放弃该国的核武计划。
这可以被理解为俄罗斯向美国发出的信号，呼吁美国软化其在美朝谈判中的强硬立场。美朝之间的谈判现已陷入僵局。美方的目标并不是要让朝鲜方面逐步去核，而是要平壤一步到位地全面退出核计划。只有这样，美国才愿意放松制裁。
苏联曾是朝鲜最重要贸易伙伴
普金会的中心议题显而易见。平壤对本次峰会的期望是：俄罗斯作为拥有否决权的常任理事国能够发挥影响力，促成放宽对朝鲜的经济制裁。其次，今年二月河内特金会无果而终，金正恩希望以另觅外交途径的方式向特朗普施压。
此外，俄朝双方经济合作的潜力也相当可观：双方的陆路边界，虽然长度有限，但意义却十分重大，这里可以扩建铁路网和输油管线。 俄罗斯也对朝鲜的稀土资源很有兴趣。
历史上，俄朝双方曾有过非常紧密的经贸关系。苏联曾是朝鲜最重要的原油和贸易伙伴。苏东阵营的解体令朝鲜国民经济一度陷入停顿，严重的饥荒不仅造成供给瘫痪，也使数十万人死于非命。金正恩上台后，总体形势虽然一度好转，但近些年的国际制裁再度凸显朝鲜的国民经济多么不堪一击。
韩国准备下一轮朝韩峰会
曾经担任过驻华和驻日大使的德国外交官史丹泽（Volker Stanzel）表示："金正恩的目标也许是逐步推行经济改革，但前提条件是他本人以及党的领导地位不会因此受到挑战。"从1993年起，史丹泽就关注朝鲜核计划所引起的争执。当时，朝鲜首次发出了退出核不扩散条约的威胁。
对于去核问题，史丹泽则持"非常悲观"的立场。他认为，参与谈判的朝鲜各邻国已经为此付出了最大限度的外交努力，而对朝鲜来说，核武计划毕竟是现政权的安全保障。他说："毕竟对核武器无法实施有效的防范。"
韩国则会继续坚持对平壤的缓和路线。文在寅总统的幕僚长卢英敏（No Young Min）周四（4月25日）表示："现在开始着手准备韩朝第四次首脑会晤比以往任何时候都更重要。"平壤方面是否对再度举行峰会有兴趣，官方一直没有明确表态。
第二届“一带一路国际合作高峰论坛”下周在北京召开。本周五（4月19日）中方举行了媒体吹风会，对就该倡议的一些质疑予以反驳，称“一带一路”不是地缘政治工具。同时，瑞士和朝鲜方面的与会也引发关注。 (21.04.2019)