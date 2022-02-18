 普京周六督战导弹军演 拜登举行视频危机峰会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.02.2022

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普京周六督战导弹军演 拜登举行视频危机峰会

值与西方关系空前紧张之际，核大国俄罗斯宣布将于本周六进行包括弹道导弹测试在内的军事演习。由于担心乌克兰危机升级，美国邀请7国及欧盟和北约周五参加视频峰会。

Russland Sojus-Rakete vor dem Start

俄罗斯联盟2号（Soyuz-2.1b）中型运载火箭

（德国之声中文网）俄罗斯国防部本周五向塔斯社表示，将于本周六（2月19日）举行"战略威慑"军事演习，军演由总统普京指挥，目的是测试战略核武器的可靠性。在书面声明中，俄罗斯国防部表示："航空和太空部队、南部军区、战略导弹部队、北海舰队和黑海舰队将参加军事演习。在演习范围内，还将测试弹道导弹和制导导弹。这是之前就已策划的军事演练。"俄国防部还称，尚不清楚普京将作为总司令前往演习地点，还是通过视频加入演习。

俄罗斯称从克里米亚撤出轰炸机

俄罗斯每年都进行数次导弹测试，但此次测试正值俄军屯兵与乌克兰接壤的边境地区，美国就俄罗斯入侵乌克兰发出警告之际。

俄罗斯国际文传电讯社本周五援引黑海舰队称，作为演习的一部分，俄罗斯已经将10架驻扎在克里米亚的苏-24战斗轰炸机转移到了其他地方的后备空军基地。之前莫斯科也称，已开始从靠近乌克兰的一些地区撤出一些部队。但基辅方面和西方国家对这一说法提出质疑。北约表示，没有看到俄罗斯撤军迹象。美国国防部长奥斯汀指责莫斯科方面增加了军队和装备，向乌克兰边境步步逼近，而且还派出更多战斗机。刚刚参加了布鲁塞尔举行的北约防长会议的奥斯汀周五访问波兰，之后将前往立陶宛。本周五，他将和俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古通电话。

拜登：俄罗斯可能在未来几天内入侵乌克兰

另据消息，美国国务卿布林肯在华盛顿表示，他已经接受了俄罗斯外长拉夫罗夫下周末举行会晤的邀请。会议地点外界尚不清楚。

美国总统拜登周四 (2月17日)在白宫向记者表示，俄罗斯入侵乌克兰的可能性"非常高"，他感觉可能在未来几天内发生。拜登说，"我们有理由相信，他们正在进行一次'假旗行动'，为了找到入侵的借口。我们掌握的每一个迹象都表明，他们准备进入乌克兰并攻击乌克兰。"

USA Präsident Biden vor der Presse

拜登2月17日接受媒体采访

据加拿大总理特鲁多办公室在渥太华宣布的消息，由于担心乌克兰危机升级，美国已经邀请加拿大、德国、法国、意大利、波兰、罗马尼亚和英国等七国国家领导人以及欧盟委员会和北约负责人本周五参加一个视频危机峰会。预计外交事务专员博雷尔将代表欧盟出席，北约秘书长斯托尔滕贝格将代表北约出席。

（综合报道）

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