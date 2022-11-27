 普京取消年度记者会 年底或与习近平通话 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.12.2022

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普京取消年度记者会 年底或与习近平通话

岁末年终，俄罗斯总统普京总会举行一场高光的记者会，吸引国内外媒体和公众的目光，为自己提供一个展现自信姿态的舞台。但今年，克里姆林宫取消了这一活动。

普京在2021年12月23日的年末记者会上

普京在2021年12月23日的年末记者会上

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京不会像往年那样，举行电视现场直播的年终大型记者会。克里姆林宫周一（12月12日）对媒体证实了这一消息。

一年一度的年末记者会是普京总统日程表上的一项重要活动，也是俄罗斯和国际媒体不会错过的聚焦对象。在这一场合，普京得以展示他对议题的掌握和他的耐力--独自坐在偌大的演播厅舞台上，与记者进行问答，时间最长可超过四个小时。

但是今年，乌克兰的战争已经持续了10个月，对普京来说进展并不成功。战事开始后不久，俄罗斯军队就被从乌克兰首都基辅及周边地区击退，后来在南部和东部的战场上，也遭遇重大挫败。

俄总统发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）在一次视频记者会上，被问到"何时举行盛大的记者会"，他回应道："这次没有，在新年前不会举行记者会。"

年度记者会——普京的大舞台

年度记者会——普京的大舞台

“还有其它场合”

他表示，普京会通过其它渠道与记者沟通，并补充说普京曾经多次召开新闻发布会，包括在他出访国外的行程期间。上周五，普京在访问中亚国家吉尔吉斯斯坦首都比什凯克期间，曾回答了一些记者的问题。

佩斯科夫表示，克里姆林宫将在晚些时候就另一个年度活动的日期提出建议--普京每年向俄罗斯议会两院发表演讲，类似于美国总统的年度国情咨文。

此外，普京每年还会出席一次大型的热线电话互动活动，也在电视里直播，名为 "与公众直接对话"。上一次是在2021年6月。

去年的总统年末记者会于12月23日举行，距离俄罗斯举兵入侵乌克兰仅两个月。当时克里姆林宫还驳斥了乌克兰和美国的指控，否认数万俄罗斯军队在边境附近集结，预示着将会有大规模的战争。

普京则在记者会上宣称，俄罗斯希望避免同乌克兰和西方发生冲突，但需要美国及其盟国就俄罗斯的安全保障诉求"立即"做出回应。

吞并乌克兰四区 普京能得到什么？

据路透社援引俄罗斯报纸《新闻报》报道，普京与中国领导人习近平将于本月晚些时候举行对话，讨论过去一年的重大事件。

总统发言人佩斯科夫对《新闻报》表示，对话的日期和议题已确定，官方将在稍后正式发布。该报还援引一位接近俄总统府的不具名消息人士称，此次会谈不太可能是面对面的会晤，"有关细节正在拟定中"。

普京和习近平上一次会面是今年9月两人在乌兹别克斯坦参加上海合作组织峰会期间。

（路透社）

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