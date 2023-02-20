普京发表国情咨文，誓言继续推进乌克兰战争

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京周二（2月19日）在对俄罗斯国会议员和军事指挥官发表的一场重要讲话中誓言继续推进他在乌克兰发动的侵略战争。

普京发表这场通常是一年一度的国情咨文的时间，距离俄罗斯入侵其邻国乌克兰一周年仅差几天时间。

在两个小时的讲话中，这位俄罗斯领导人斥责了西方国家，并宣布莫斯科暂停执行《新的削减战略武器条约》。他说，如果华盛顿这样做，俄罗斯必须随时准备恢复核武器试验。

俄罗斯与美国签署的这项重大核裁军条约于2011年生效。在2021年延期后，该条约将于2026年到期。

本月早些时候，莫斯科曾表示希望保留该条约，但它认为，美国对军备控制采取了破坏性的做法。这两个国家的核弹头约占全球的90%。

关于俄乌战争，普京说了些什么？

普京重申了在乌克兰发起的所谓 “特别军事行动”的立场，称俄罗斯正在为“解放”那里的人民而战，并声称乌克兰人是“他们（自己）政权的人质”。

他还承诺继续开展莫斯科的军事攻势：“一步一步，我们将谨慎而系统地达到我们的目标。”

普京指责西方挑起冲突，称以美国为首的西方国家在世界事务中谋求“无限权力”。

自去年 2月24日入侵乌克兰以来，俄罗斯军队一直努力争取在战场上掌握主动权。这场战争已造成数千平民死亡，数十万士兵丧生，更多的人流离失所，乌克兰境内无数城镇化为废墟。

普京说：“助长乌克兰冲突升级，导致受害者人数增大……完全由西方精英承担责任。”莫斯科“竭尽所能，真正穷尽了一切手段，以和平方式解决（乌克兰的）问题。” “但在我们背后，有人准备了一个完全不同的场景。”

他批评道，自俄罗斯2014年吞并克里米亚以来，西方对和平的尝试，比如诺曼底模式和明斯克协议都是“虚伪的”。

普京"选择"发动战争

西方国家从来否认普京的说辞，并坚持认为俄罗斯对乌克兰开战的理由是“莫须有”的借口。北约秘书长斯托尔滕贝格周二表示：“是普京开始了这场帝国征服战争，是普京不断将战争升级。”

斯托尔滕贝格还表示，他对普京决定让莫斯科退出《新削减战略武器条约》感到遗憾。"随着今天对新削减战略武器条约的这番决定，整个军备控制架构已经遭到拆除。"

白宫国家安全顾问沙利文告诉记者，“没有人攻击俄罗斯”，“这是一场被选择的战争。普京选择了开战。他本可以选择不开战。他现在还可以选择结束它，回家去。”沙利文说。

他说：“俄罗斯停止在乌克兰作战，然后回家去，战争就结束了。如果乌克兰停止作战，美国和盟友停止帮助他们作战--那么，乌克兰就从地图上消失了。"沙利文的讲话发表在美国总统拜登在华沙发表自己的演讲的几个小时之前。

乌克兰总统泽连斯基的政治顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）告诉路透社，普京的言论表明他同现实已完全脱节：“他处在一个完全不同的现实中，没有机会就正义和国际法进行对话"，波多利亚克说。

乌克兰国会议员波波洛夫斯卡（Solomiia Bobrovska）谴责普京针对乌克兰政权的言论，称自2014年以来，“所有乌克兰总统都是以合法方式正式选举产生的，这些选举得到了全世界的认可，也得到了俄罗斯联邦的认可”。

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普京的"战时宣传"

德国之声俄语部评论员贡查连科（Roman Goncharenko）说，"普京以混淆事实和编造事实而闻名。" 他说，普京在讲话中传达的信息是西方"挑起了这场战争"，而俄罗斯只是用武力来阻止它。他说："这显然是谎言。"

德国之声首席国际编辑理沃克（Richard Walker）表示，普京的讲话主要是"战时宣传"，“普京说，这场战争关乎俄罗斯国家的存亡。而在俄罗斯的核武器法律规定，只有当国家的存在受到威胁时，才能使用核武器”。

普京向议员和军界发表国情咨文

普京还说了些什么？

普京发表这番讲话的时候，俄罗斯经济因欧盟及其盟国的制裁而承受巨大压力，导致国内物价上涨，前景黯淡。

普京说，"我们已经开始并将继续为这些联邦新主体的社会经济恢复和发展建立一个宏大的计划。"普京在讲话中说，他指的是从乌克兰吞并的领土。

"我们正在讨论恢复亚速海港口的企业和就业机会，亚速海再次成为俄罗斯的内海，并将建设新的现代化道路，就像我们在克里米亚所做的那样。"

这位俄罗斯总统敦促那些在西方"乞讨"钱财的俄罗斯商业精英转而在国内投资。他说："试图伸出手来东奔西跑，卑躬屈膝，乞讨钱财，是没有意义的。" "启动新项目，赚钱，在俄罗斯投资，"他说，"这会使你的资本成倍增长，并赢得人民的认可和感激，世代相传。"

这是普京向联邦议会发表的第18次国情咨文。国情咨文旨在概述国家的当下状况和发展前景。他上一次发表国情咨文是在俄罗斯入侵乌克兰之前的2021年4月。他没有在2022 年向议会发表讲话，理由是"事态发展"需要。

周二的讲话在很大程度上被认为是为一年多后举行的俄罗斯总统选举定下基调。2020年俄罗斯修改宪法之后，现年70岁的普京可以继续执政到2036年。

（综合报道）

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