普京：北溪2号可随时开始向欧洲供应天然气

（德国之声中文网）昨天（12月29日），俄罗斯总统普京在一场经电视转播的会议上表示，北溪2号海底天然气管道第二段已被填满，随时可开始向欧洲出口天然气。参加这场会议的还有俄罗斯天然气工业股份公司总裁米勒（Alexej Miller）。普京在会上向俄气公司以及合作伙伴表示祝贺。他说，北溪2号项目从俄罗斯沿岸经波罗的海到德国的两条天然气管道开通后将有助于缓解欧洲天然气价格的飙升。“使用俄罗斯天然气的欧洲消费者会切身感受到这一点。”普京说。

欧洲指标天然气价格自今年年初以来上涨了近800%。该价格在上周五（12月24日）有所回落，但今年仍累计上涨400%以上。

德国天然气输送网络运营商Gascade的数据显示，通常向西欧输送俄罗斯天然气的亚马尔-欧洲管道圣诞节前曾连续6天出现反向输送，将天然气从德国输向波兰，这使价格紧张状况加剧。

上周，俄罗斯副总理诺瓦克(Alexander Novak)表示，他预计明年的天然气价格会相对较高。

北溪2号管线什么时候可以正式输气投入使用，目前主要还需等待德国方面批准。德国联邦网络管理局昨天表示，是否向北溪2号发放使用许可证的决定不会在明年夏天前做出。

北溪2号天然气管道项目建设总费用高达110亿欧元。按照施工计划，原本应该在2019年就完成管线铺设。但是由于美国的制裁，工程曾一度中止。美国认为，北溪2号天然气管线一旦竣工并得到使用，欧洲对俄罗斯天然气的依赖必然更深。

波兰和乌克兰也是北溪2号的反对者。德国新内阁对该项目的态度也比前政府更持批评性。德国能源公司Uniper和石油天然气公司Wintershall Dea均参与了对北溪2号项目的投资。

欧洲市场约有35%的天然气依赖俄罗斯，其价格在今冬的现货市场已飙升至历史高点。

（路透社）

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