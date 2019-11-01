 普京加强对记者和博主的监控 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 03.12.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

普京加强对记者和博主的监控

在俄罗斯，新闻工作者、博主和社交媒体用户将来会被列为“外国代理”。为此普京总统为2017年的一条相关法规签署了附加条款。

Russsland Putin fordert russische Alternative zu Wikipedia (picture-alliance/dpa/A. Druzhinin)

俄罗斯总统普京要求推出俄罗斯的"维基百科"

（德国之声中文网）俄罗斯司法部未来可以将为外国媒体工作的个人视为"外国代理人"。据塔斯社报道，从政府网站上公布的法律文本可以看出这一点。此外，任何经营外国媒体的个人也可以被视为"外国代理人"。

2017年的俄罗斯法律已经规定可以将外国媒体公司列为"外国代理"。这是俄罗斯针对美国司法部将国家资助的俄罗斯广播公司RT归类为"外国代理"的决定做出的回应。

随着附加条款的签署，  这一规定涉及的范畴因此扩大到个人。每一位记者、博主和社交媒体用户今后都可能会受到更严密监视视并被追究责任。俄罗斯议会已于11月批准了这一附加法律条款。已经被俄罗斯定性为"外国代理"的美国国营广播公司"美国之音"和"自由欧洲"电台的工作人员可能会受到俄罗斯修订法案的影响。

非政府组织违法将被罚款或被关闭

自2012年以来，在俄罗斯从事政治活动、全部或者部分获得外国资助的组织-例如非政府组织或人权组织，都被迫作为"外国代理"在俄罗斯登记注册。否则，他们将面临处罚和关闭。具体来说，这类组织必须定期提交有关其资金流动、目标和领导人员的报告。

李京慧/叶宣 (法新社、德新社、路透社)

DW.COM

美国之音等媒体被俄罗斯列为"外国代理人"

一个月前，俄罗斯电视台RT在美国被登记为“外国代理人”。现在莫斯科予以“反击”，将多家美国媒体列入“外国代理人”的名单。 (05.12.2017)  

美俄媒体外国代理人大战 欧安组织出面叫停

美国动手在先，通知驻美"今日俄罗斯"等俄方新闻机构注册登记成"外国代理人"，杜马迅速通过媒体外国代理法。欧安组织出来叫停，管用吗？ (16.11.2017)  

相关内容

Russland Youtube

学习中国？俄罗斯互联网新法生效 01.11.2019

11月1日，旨在建设俄罗斯自主互联网的法案正式生效。莫斯科当局称，新法能够确保遭受外部攻击时，俄罗斯国内的互联网依然能够独立运转。批评者担心，新法将让国家全面控制互联网，钳制言论自由。分析人士则指出，新法案的实施在技术层面上有着很大的难度。

Bangladesch Rohingya Flüchtlinge Cox’s Bazar | Protest gegen Rückführung

民主转型未带来言论自由 缅记者:国家仍由"罪犯"掌权 17.09.2019

缅甸记者突珊 (Esther Htusan) 2016年因揭露东南亚海鲜产业人口贩卖的问题，获颁普利策公共服务奖。 她在人身安全屡次受到威胁之后，于2017年12月流亡海外至今。

Bonn Logo Deutsche Welle an der Glastür zum Hauptsitz des Unternehmens

面对俄罗斯指控 德国之声坚决反击 28.09.2019

俄罗斯方面指责德国之声电台蛊惑人们参加反对俄罗斯政府的非法抗议活动。德国之声坚决驳斥了这一指责。

广告

媒体看中国

China 2014 Volkswagen in der Provinz Xinjiang | Werkseinfahrt (picture-alliance/dpa/S. Scheuer)

德语媒体：是欧洲太幼稚还是中共太精明？

《威悉河信使报》的客席评论呼吁，体制竞赛愈演愈烈的今天，欧洲不能再把中国当作战略伙伴。《法兰克福汇报》则抨击，与中国孔子学院合作的德国高校过于幼稚。  