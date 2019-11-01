普京加强对记者和博主的监控

（德国之声中文网）俄罗斯司法部未来可以将为外国媒体工作的个人视为"外国代理人"。据塔斯社报道，从政府网站上公布的法律文本可以看出这一点。此外，任何经营外国媒体的个人也可以被视为"外国代理人"。

2017年的俄罗斯法律已经规定可以将外国媒体公司列为"外国代理"。这是俄罗斯针对美国司法部将国家资助的俄罗斯广播公司RT归类为"外国代理"的决定做出的回应。

随着附加条款的签署， 这一规定涉及的范畴因此扩大到个人。每一位记者、博主和社交媒体用户今后都可能会受到更严密监视视并被追究责任。俄罗斯议会已于11月批准了这一附加法律条款。已经被俄罗斯定性为"外国代理"的美国国营广播公司"美国之音"和"自由欧洲"电台的工作人员可能会受到俄罗斯修订法案的影响。

非政府组织违法将被罚款或被关闭

自2012年以来，在俄罗斯从事政治活动、全部或者部分获得外国资助的组织-例如非政府组织或人权组织，都被迫作为"外国代理"在俄罗斯登记注册。否则，他们将面临处罚和关闭。具体来说，这类组织必须定期提交有关其资金流动、目标和领导人员的报告。

李京慧/叶宣 (法新社、德新社、路透社)