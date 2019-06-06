普京力挺华为 痛批美国

（德国之声中文网）普京在周五（6月7日）召开的圣彼得堡国际经济论坛上表示，美国采取这一态度不仅意在"榨取"华为，而且是要把华为"排除出全球市场"。他说，某些圈内人士已将此称为正在到来的数字时代的"第一场技术战争"。

普京是圣彼得堡国际经济论坛名誉主席。

目前，华为正处于华盛顿的巨大压力之下。美方担心中国利用高科技从事间谍和破坏活动，华为断然予以否认。不久前，特朗普总统以政令形式，禁止本国企业使用据称对国家安全构成安全风险的中国电信技术。华为被视为主要目标。

习近平和普京在莫斯科签署了一系列合作协议

俄罗斯则计划与华为合作，扩建其5G网络。本周三，华为与俄罗斯电信康采恩MTS共同签署了相关合作协定。根据该协定，将在2019至2020年启动俄罗斯5G试点网络工程项目。

中国主席习近平在圣彼得堡表示，不论华为遇到多少困难，中国都愿意"与所有伙伴分享"5G技术。

凝炼/苗子（德新社、法新社）