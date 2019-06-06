 普京力挺华为 痛批美国 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.06.2019

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时政风云

普京力挺华为 痛批美国

俄罗斯总统普京严厉抨击了美国对中国科技巨头华为的态度，称此举意在将华为挤出市场。俄罗斯计划与华为合作，扩建其5G网络。

Russland Moskau | Präsidenten Wladimir Putin & Xi Jinping, China (Reuters/E. Novozhenina)

放心，我会站在你这边

（德国之声中文网）普京在周五（6月7日）召开的圣彼得堡国际经济论坛上表示，美国采取这一态度不仅意在"榨取"华为，而且是要把华为"排除出全球市场"。他说，某些圈内人士已将此称为正在到来的数字时代的"第一场技术战争"。

普京是圣彼得堡国际经济论坛名誉主席。    

目前，华为正处于华盛顿的巨大压力之下。美方担心中国利用高科技从事间谍和破坏活动，华为断然予以否认。不久前，特朗普总统以政令形式，禁止本国企业使用据称对国家安全构成安全风险的中国电信技术。华为被视为主要目标。

Russland Moskau | Präsidenten Wladimir Putin & Xi Jinping, China (Reuters/E. Novozhenina)

习近平和普京在莫斯科签署了一系列合作协议

俄罗斯则计划与华为合作，扩建其5G网络。本周三，华为与俄罗斯电信康采恩MTS共同签署了相关合作协定。根据该协定，将在2019至2020年启动俄罗斯5G试点网络工程项目。

中国主席习近平在圣彼得堡表示，不论华为遇到多少困难，中国都愿意"与所有伙伴分享"5G技术。

凝炼/苗子（德新社、法新社）

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