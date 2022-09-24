普京前顾问：他的最新决定受习近平影响

（德国之声中文网）德国之声：您对普京9月21日的电视讲话有什么印象？

伊拉里奥诺夫：我们需要了解他为什么要发表这个讲话，为什么要做出关于征兵动员的决定，关于在乌克兰四个被占领地区的所谓"公民公投"的决定，以及为什么他会再次威胁使用核武器。所有这些决定都是在9月19日至21日的三天时间内宣布的。所有这些决定都违背了普京迄今为止一直奉行的政策，也违背了他之前为人所知的计划。

例如，所谓"全民公投"原本预计在今年年底或明年举行。出人意料地，克里姆林宫下令在短短几天内立即举行：从9月23日至27日。即使按照克里姆林宫的标准，这也是一个假公投。即使按照2014年所谓克里米亚公投的标准，这也是一个假公投。我们需要为所有这些决定找到一个解释。

德国之声：您认为这些决定是克里姆林宫恐慌的表现吗？

我没有看到那里有什么恐慌。因为什么而恐慌？

德国之声：因为乌克兰在哈尔科夫的反攻？

看起来乌克兰在哈尔科夫的反攻并不是导致普京决定改弦易辙的原因。我有一种不同的感觉。所有这些决定都是在9月19日至21日三天时间内宣布的。这就意味着克里姆林宫至少要在这之前一两天做出这些决定，也就是说在9月17日和18日。在这几天里发生了什么？

看起来最重要的事件是普京从撒马尔罕举行的上合组织（SCO）峰会回到莫斯科。似乎普京在那里进行了一些交流，迫使他做出所有这些决定。

能与普京进行这种交流的唯一有影响的人是习近平主席。因此，习近平似乎告诉了普京一些事情，迫使普京扭转对战争的态度，从根本上改变他之前的"全民公投"、征兵动员和核讹诈计划。

德国之声：您能猜到习近平对普京说了什么吗？

我们不知道。但根据一些泄露出来的信息和他们的肢体语言，我不排除这样的可能性：习近平建议他的小伙伴尽快搞完乌克兰的事情--例如在10月份中共召开二十大之前--而不是伴随着俄罗斯的败相。俄罗斯打了七个月的仗，却没有取得胜利，这让习近平感到尴尬，也让他在进行自己一生中最重要的事情时显得软弱。但习近平不允许自己看起来软弱。

德国之声：回到普京周三的电视讲话，俄罗斯的部分征兵动员对战争的进程和俄罗斯本身意味着什么？您认为这是否是普京领导的俄罗斯在这场战争中失败的证据？

这一决定清楚地表明，普京几个月来一直奉行的战略发生了根本性变化。在撒马尔罕之前，普京准备进行长期的消耗战--如果有必要的话，要打上好几年。过去几天的决定意味着他的战略已经发生了根本变化。这些决定不是他软弱或失败的迹象，而是他依赖习近平的迹象。

俄德国之声：罗斯将有多少士兵能够动员、武装、供应并投入到乌克兰战争前线？俄罗斯国防部长绍伊古说的是30万人，但据称俄罗斯军队可以依靠的有超过2000万名预备役军人。

俄罗斯官方称共有1800万的动员储备力量。180万只占其中的10%。所以像一些报道中出现的100万，甚至是绍伊古宣布的30万，似乎是符合现实的。这些被动员的人员当然不会配备最完美、高质量的现代武器，但俄罗斯也有足够的老式武器供数百万被动员人员使用。

德国之声：据报道，俄罗斯许多城市都发生了抗议活动，超过1300人被警察拘捕。这些抗议活动有成功的机会吗？这些新的决定会带来更多俄罗斯国内对战争的抵抗吗？

我认为不会。

德国之声：一点也不会？

很多外国人总是忘记这是一个极权主义政权。没有一个极权主义政权是通过和平抗议而被赶走、摧毁或者改变的。在人类历史上，从来没有。

德国之声：乌克兰总统泽连斯基本周在联合国大会上发言时说，乌克兰很快将提出设立特别法庭审判俄罗斯的建议。这是个好主意吗？或者它是否会带来风险，让普京更加处心积虑？

我认为这是一个正确的步骤。但普京本人并不关心这种意见。他更关注的不是来自纽约的声音，而是来自北京的声音。

德国之声：这样下去，普京被干掉的可能性有多大？

普京迟早会被打败。只是我们不知道什么时候以及代价是什么。

俄罗斯经济学家伊拉里奥诺夫（Andrei Illarionov，出生于1961年）在2000年至2005年期间担任俄罗斯总统普京的高级政策顾问。2005年12月21日，伊拉里奥诺夫宣布："这一年，俄罗斯已经成为一个不同的国家。它不再是一个民主国家。它不再是一个自由的国家。"伊拉里奥诺夫是2010年3月10日发表于网络的反普京宣言《普京必须下台》的首批34名签名者之一。自2021年4月开始，伊拉里奥诺夫任华盛顿智库安全政策中心（Center for Security Policy）的高级研究员。

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