普京出访蒙古 中俄天然气管线有望推进？

夹在中俄两大国之间的蒙古，位于“西伯利亚力量2号”天然气管线的穿越路在线。普京出访被认为有意推动此计划，弥补欧洲天然气销量的下滑。另一方面，蒙古未依国际刑事法院规定逮捕普京，引发各方批评。

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京週一（9月2日）受邀造访蒙古，週二（3日）的行程包含会晤蒙古总统。蒙古就位于中俄合作的“西伯利亚力量2号”天然气管线（Power of Siberia 2）路径上，但因中俄谈不拢细节，该计划近期陷入停滞。

俄乌战争之后，欧美各国大幅减少对俄国石油和天然气的进口；路透社指出，俄国希望藉由西伯利亚力量2号管线，弥补俄乌战争以来欧洲天然气销量的损失。

然而，蒙古总理奥云额尔登（Luvsannamsrai Oyun-Erdene）今年初接受《金融时报》采訪时透露，过去2年来全球天然气价格飙涨，让中俄针对新管线的谈判变得更复杂，双方“都还在盘算和估计，商讨经济上的获益”。

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这次出访蒙古之前，普京曾强调，西伯利亚力量2号管线的可行性研究和工程计划等准备工作都“照计划进行中”。

不过，《纽约时报》分析指出，外界预料普京此行不会针对此管线计划发表重大声明；而且在今年8月，蒙古国会并未将该管线纳入未来4年的预算内，这也显示蒙古政界对此计划的期望之低。

中俄之间已有一条“西伯利亚力量1号”管线，自2019年起供气，预计2025年达到每年380亿立方公尺的运送量。2号管线完工之后，预计每年从俄罗斯亚马尔地区，经蒙古运送500亿立方公尺的天然气到中国。

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蒙古未依ICC规定逮捕普京

地理上夹在中国与俄罗斯之间的蒙古，高度依赖俄国的燃料与电力供应，以及中国对其矿业的投资，近年则逐渐开始寻求经济上的多元化。政治上，蒙古谨慎地在大国之间保持平衡，对于俄乌战争采取“中立”的态度。

然而，蒙古仍然邀请了普京到访，且未依国际刑事法院（ICC）规定逮捕普京。

去年3月，ICC指控普京对乌克兰儿童遭强制迁徙负有个人刑事责任，对普京发出逮捕令；蒙古身为《罗马规约》的签署国，有义务在普京踏上其领土时逮捕他、将他转移至海牙审判。俄罗斯、中国、美国皆非ICC缔约国。

去年8月南非主办金砖国家会议，普京并未亲赴南非，而是透过视讯出席。正如蒙古，南非也是国际刑事法院的缔约国。（资料照） 图像来源: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

这是ICC发出逮捕令以来，普京首度踏上ICC缔约国的领土。据欧洲新闻台报道，蒙古派出外长到机场迎接普京，而非由总统本人亲自接待，这似乎可以被解读为一种“外交上的冷落”。

对于蒙古未逮捕普京，乌克兰大为不满。

乌国外交部发言人塔基（Heorhiy Tykhyi）在社群平台X上表示：“蒙古政府未能执行具有约束力的ICC逮捕令、逮捕普京，这对ICC和国际刑事司法体系是沉重打击。蒙古允许了被起诉的罪犯逃脱司法制裁，也因而要分担他的战争罪责任。我们会跟盟友合作，确保蒙古付出代价。”

乌克兰上週曾呼吁蒙古逮捕普京，但克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitri Peskov）对普京被逮捕的可能性不以为然：“不用担心，我们跟蒙古的朋友有很好的对话……此行所有面向都充分准备好了。”对于ICC的指控，俄方多次驳斥，称该指控是“出于政治动机”。

欧盟执委会2日亦发表声明，对普京造访蒙古之行表达疑虑，并呼吁蒙古执行ICC的逮捕令。

国际人权团体“人权观察”（Human Rights Watch）国际司法专案资深顾问维诺利（Maria Elena Vignoli）则表示，蒙古迎接普京这个“ICC的逃犯”到访，不仅是“侮辱”了俄军所犯下罪行的受害者，更破坏了“再怎么有权力的人，都无法凌驾法律”的原则。

《纽时》分析认为，蒙古违背ICC规定、容许普京到访，这再一次显示俄罗斯仍对蒙古具有战略影响力。位于柏林的卡内基俄国欧亚中心（Carnegie Russia Eurasia Center）专家陈寒士（Alexander Gabuev）表示，这对普京而言是“象征性的胜利”，对蒙古来说则表明了，维持跟俄国的关系比实践ICC的規范更为重要。

美国网媒POLITICO则引述匈牙利研究网络的法律研究中心学者霍夫曼（Tamás Hoffmann）观点，认为ICC可能会决定对蒙古采取行动，例如将此事提交到缔约国大会上并谴责蒙古；不过，最后不太可能施加像制裁这类的重大举措。

（综合报道）

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