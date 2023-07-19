 普京决定缺席金砖国家南非峰会 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.07.2023

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普京决定缺席金砖国家南非峰会

普京因参与驱逐乌克兰儿童而被指控犯有种族灭绝罪和反人类罪，国际刑事法院于3月向其发出逮捕令。作为国际刑事法庭缔约国，南非有义务逮捕普京。

如果赴会，南非便尴尬了：逮不逮你呢？

如果赴会，南非便尴尬了：逮不逮你呢？

（德国之声中文网）南非周三（7月19日）表示，俄罗斯总统普京将不会出席下月在约翰内斯堡举行的金砖国家（BRICS）峰会。他说，俄罗斯外长拉夫罗夫将代表俄罗斯出席本次会议。

南非总统拉马福萨的发言人马格温亚（Vincent Magwenya）表示："经彼此同意，俄罗斯联邦总统普京将不亲自出席此次峰会，但外长拉夫罗夫先生将代表俄罗斯联邦参会。"

马格温亚说，这一决定是在拉马福萨最近几个月举行"多次磋商 "之后做出的，最近一次磋商是在 "昨晚 "进行的。

稍后，俄罗斯卫星通讯社援引克里姆林宫报道，普京总统将以视讯形式参与峰会。

普京因参与驱逐乌克兰儿童而被指控犯有种族灭绝罪和反人类罪，国际刑事法院于3月向其发出逮捕令，此后普京是否出席此次峰会一直是全球热议话题。

作为国际刑事法庭缔约国，南非有义务逮捕普京。俄罗斯不是国际刑事法院的缔约国，而且拒绝接受对普京的指控。

"金砖"五国--巴西、印度、中国和南非--的领导人仍将出席8月22日至24日举行的峰会。

豁免权能让普京在国外不被逮捕吗？

（综合报道）

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