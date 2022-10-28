普京再次批西方赞中国 呼吁和谈

（德国之声中文网）普京在27日的演讲中称，西方在玩一场"危险、血腥和肮脏"的游戏。他说："我们正处于一个历史的门槛：在我们面前的可能是自第二次世界大战结束以来最危险的、最不可预测的，同时也是最重要的的十年。"

敦促美国让乌克兰改变立场

普京还说，西方迟早不得不与俄罗斯讨论一个共同的未来，俄罗斯准备与乌克兰就结束冲突进行对话，但基辅方面并不希望谈判。"这个问题其实很容易解决"，他说，"美国只需要给乌克兰一个信号，让它改变立场，和平解决问题。"

美国政府的一位发言人就普京的演讲回应称，普京的讲话并没有什么新的内容，也没有表明该国已经改变了它的战略目标。

普京早在9月底就已经吞并了四个乌克兰地区，并且在克里姆林宫的一次演讲中也提出要和乌克兰谈判。乌克兰总统泽连斯基以法令形式拒绝与普京会谈。白宫也拒绝了美国总统拜登和普京在巴厘岛举行的G20峰会上可能进行的双边会晤。美国国家安全委员会发言人柯比（John Kirby）说："他（拜登总统）无意与弗拉基米尔-普京坐下来谈。"

吞并乌克兰四区 普京能得到什么？

声称俄罗斯对欧洲的危机没有责任

普京在27日的演讲中还声称，俄罗斯对欧洲的危机没有责任，应该负责的是欧洲国家的国家和政府首脑。他说，北溪2号管道仍然可以运作，但欧洲并不想使用它。"俄罗斯也不是欧洲的敌人，而且对欧洲从来没有任何恶意"，普京说。

否认谈论过使用核武器

谈到核武器时，普京说，有关辩论变得更加激烈是因为英国前首相特拉斯曾宣布，如果有必要，英国将准备使用核武器，而俄罗斯从来没有谈论过使用核武器。事实上，普京和其他高级官员确实谈到过使用核武器。比如俄罗斯前总统梅德韦杰夫曾在9月底宣布，俄罗斯有权"在必要时"使用核武器，这"当然不是虚张声势"。普京在周四的演讲中称，俄罗斯的军事信条包括使用核武器，但这只是针对防卫的情况。

强调基辅有制造"脏弹"的技术

针对俄罗斯指责乌克兰在计划使用"脏弹"的问题，普京强调说，基辅拥有制造这种炸弹的技术，因此他要求俄国防部长向西方通报这种炸弹的风险。

斯洛文尼亚政府日前援引核专家指出，在俄罗斯外交部提出的所谓的证据图片中，有一张显示的是斯洛文尼亚核废料机构的烟雾探测器。其它几张照片显示的俄罗斯占领下的扎波罗热核电站和位于俄罗斯境内的别洛雅尔斯克核电站（Beloyarsk)。

宣称俄罗斯不是在挑战西方

普京重申了早些时候的声明，即俄罗斯试图与西方国家和北约建立友好关系，但得到负面的反应。他说，西方正试图使俄罗斯变得脆弱，并对所有不愿意低头的人实施制裁，但俄罗斯不是在挑战西方，而是想保留自己的发展权利。

赞扬土耳其和中国

普京还特别赞扬了北约成员国土耳其以及中国。他说，土耳其是一个可靠的伙伴，土耳其总统埃尔多安是一位强有力的领袖，两国有许多共同利益。

据路透社报道，普京在演讲中还说，美国众议院议长佩洛西最近对台湾的访问引发了紧张局势。“`为什么同时破坏与中国的关系？”他说，“这似乎违背了逻辑和常识。”普京还称中国国家主席习近平为"朋友"，并表示，俄罗斯与中国的关系是非常公开、有效的，两国之间的贸易正在增长。

中国官媒新闻社和环球时报报道说，普京在瓦尔代国际辩论俱乐部全体会上表示，"俄罗斯视中国为亲密的朋友"。

环球时报还写道，"中国外交部发言人汪文斌在28日举行的外交部例行记者会上表示，中方高度赞赏普京总统的积极表态。在当前国际形势下，中俄关系始终保持蓬勃发展势头。作为彼此最大邻国和新时代全面战略协作伙伴，中俄关系始终建立在不结盟、不对抗、不针对第三方的原则基础上，目的是促进两国发展，造福两国人民。"

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。