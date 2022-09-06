普京再批西方制裁“徒劳” 下周将会晤习近平

（德国之声中文网）周三（9月7日），普京在远东港口城市符拉迪沃斯托克出席东方经济论坛并发表讲话。他指责西方对俄的制裁是"西方在经济、金融和技术上的侵略"。但他的结论是："我们没有失去，也不会失去什么。"

他同时承认，制裁给一些地区和行业带来的困难，例如那些依赖从欧洲进口前期产品的企业；此外在俄罗斯国内和世界其他地方都出现了"某种极端化"。

“旧的世界秩序”

俄罗斯总统再次否认对乌克兰的战争违反了国际法，并强调基辅的现政府不是合法政府，俄罗斯军队的行动是为了帮助乌东顿巴斯地区的民众。

普京称美国及其盟友的制裁行动是危险和短视的，"企图将他们的行为方式强加于他国，以剥夺这些国家的主权，迫使其服从自己的意志"。

西方制裁俄罗斯，奏效了吗？

"西方国家试图维持一个只对他们自己有利的旧的世界秩序，强迫每个人都按照他们订立的规则行事，自己却一再违反、不断根据情况变化自作主张地更改。"普京说，这一企图是徒劳的，因为世界的关注正日益转向亚洲，这是西方无法阻挡的趋势。

普京说，"无论有些人如何希望孤立俄罗斯，这样做是不可能的。"他说，俄罗斯毫不费力就能在全球找到原料进口方。

中国、缅甸将以卢布购买油气

会议期间，普京宣布，中国从俄罗斯天然气公司（Gazprom）购买的天然气，今后将以人民币和卢布对半支付。

中共中央政治局常委栗战书作为中方代表出席此次论坛。俄罗斯官员透露，普京与中共领导人习近平下周将在乌兹别克斯坦举行的上海合作组织峰会上会晤。

普京会见缅甸军政府领导人敏昂莱

论坛期间，普京还会见了与会的缅甸军政府领导人敏昂莱。官方的俄罗斯新闻社（RIA）报道，缅甸已同意购买俄罗斯原油产品，并以卢布支付。

涉及乌克兰粮食出口的问题，普京还在讲话中指责西方粮食进口商 "令人发指的欺骗行为"，称87艘运粮船中只有两艘驶向贫穷国家。他还表示将在今年7月与乌克兰达成的协议框架下，考虑限制粮食出口船只的目的地。当天，乌克兰总统顾问波多利亚克（Mykhailo Podolyak）称普京的说法 "出乎意料 "和 "毫无根据"。

俄罗斯从2015年起每年在符拉迪沃斯托克举办东方经济论坛。今年论坛的主题是"走向多极世界"。据中国官媒报道，本次有来自67个国家和地区的约5000名代表参会，其中包括近700家俄罗斯和27家外国公司领导。

（路透社、德新社、法新社）

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