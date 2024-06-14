普京公布和谈条件 乌克兰北约同拒绝

普京在瑞士和平峰会前夕公布和谈条件，要求乌克兰放弃加入北约，从被俄军占领的四个地区完全撤军，俄罗斯也将“在同一时刻停火并开启和谈”。乌克兰和北约均驳回了普京的和谈建议。

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京本周五（6月14日）表示，只要满足一定条件，他愿意与乌克兰进行和平谈判。普京说，俄罗斯对和平谈判持开放态度，如果乌克兰放弃其加入北约的努力，俄罗斯也将停止战斗。

此外，他还要求乌克兰军队从已被莫斯科吞并的四个地区撤出。普京强调，俄罗斯会保证安全撤军。他同时强调，该和平提议不是为了暂时停火，而是彻底结束冲突。但如果乌克兰和西方拒绝这一提议，新的和谈条件将会改变，战场的局势变化也将不利于乌克兰。

普京提出的和谈条件与乌克兰的期望相差太大。得到西方盟国大力支持的乌克兰坚持认为，和平只能建立在俄军完全撤出、乌克兰恢复领土完整的基础上。2014年，俄罗斯非法吞并了克里米亚半岛。2022年2月俄罗斯发动对乌战争。经过两年多的战争，俄罗斯控制了乌克兰约五分之一的领土。

瑞士和平峰会召开在即—— 没有俄罗斯的参与

普京在瑞士和平峰会召开前夕公布了上述和谈条件。和平峰会将于本周末举行，来自90多个国家和组织的代表将一起探讨乌克兰和平的可能性。包括乌克兰总统泽连斯基、德国总理肖尔茨、美国副总统哈里斯和法国总统马克龙在内的多国领导人将出席该会议，但俄罗斯并未受邀。俄罗斯批评称会议是在“浪费时间”。

“和谈条件非常简单，”普京说，他要求乌克兰军队从东部的顿涅茨克、卢甘斯克，以及南部的赫尔松、扎波罗热地区全部撤军。“一旦基辅宣布准备做出这样的决定，并真的开始从这些地区撤军，同时正式宣布放弃加入北约的计划，我们将在同一时刻下达停火命令并开始谈判。”

乌克兰总统库列巴（左）与美国国务卿布林肯今年5月在基辅 图像来源: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images

基辅、北约拒绝普京的条件

乌克兰方面在第一时间表态称普京列出的条件极为“荒谬”。乌克兰外长库列巴（Dmytro Kuleba）表示，普京的目的是误导国际社会。乌克兰总统顾问波多利亚克（Mychajlo Podoljak）在社交平台X上写道，“俄方没有提出任何新的、真正的和平建议，也没有结束战斗的意愿”。他认为，人们必须摆脱这种幻想，停止认真对待俄罗斯的所谓建议。

北约秘书长斯托尔滕贝格在布鲁塞尔举行的国防部长会议结束时表示，普京提出的并不是一个和平建议，而是更多侵略和占领的提议。美国国防部长奥斯汀也表达了反对意见。

（综合报道）



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