普京借以哈战争摆脱国际社会的唾沫？

（德国之声中文网）在以色列与哈马斯的战争中，俄罗斯对双方都进行了谨慎的批评。但这场冲突也给莫斯科带来了难得的机遇--提升其作为全球权力调停者的角色，并挑战西方在乌克兰问题上孤立它的努力。

虽然莫斯科缺乏斡旋解决中东问题的影响力，但它可以尝试利用西方在应对危机时出现的一些信誉问题。

莫斯科还希望以色列-哈马斯战争能转移人们对乌克兰战争的注意力，削弱西方国家对基辅的支持。

然而，莫斯科也面临风险。这可能会破坏俄罗斯与以色列的关系。迄今为止，以色列都还拒绝向乌克兰提供武器。

普京扮演调停者角色

俄罗斯总统普京谴责了哈马斯武装分子 10 月 7 日对以色列南部城镇的袭击。同时，他警告以色列不要封锁加沙地带，并将此比作二战期间纳粹德国对列宁格勒的围困。

以色列之敌哈马斯

哈马斯被美国、欧盟、德国和其他一些国家视为恐怖组织。

普京认为这场战争是美国外交的失败，指责华盛顿选择对巴勒斯坦人进行经济 "施舍"，放弃了帮助巴勒斯坦人建国的努力。

普京本月早些时候宣称，由于莫斯科与以色列和巴勒斯坦都保持着友好关系，因此可以扮演调停者的角色，并补充说 "没有人会怀疑我们偏袒其中一方"。

尽管俄罗斯声称自己不偏不倚，但上周俄罗斯提交的一份谴责针对平民的暴力行为的联合国安理会决议草案却只字未提哈马斯。该草案被安理会否决。

中国是支持俄罗斯草案的少数国家之一，这反映了莫斯科和北京的共同立场。中国和俄罗斯的中东问题特使上周举行了会晤，讨论合作帮助局势降温，并指出他们坚持以色列和巴勒斯坦"两国解决方案"。

当美国总统拜登、英国首相苏纳克和其他西方领导人访问以色列以示支持时，普京等了九天才给以色列总理内塔尼亚胡打电话，尽管他们之前已经建立了亲密的私人关系。普京还在与埃及、伊朗、伊拉克、叙利亚领导人和巴勒斯坦权力机构领导人的通话中讨论了这场战争。

克里姆林宫的通话内容显示，普京向内塔尼亚胡表示了对被哈马斯杀害的以色列人家属的慰问，并强调 "他强烈反对和谴责任何伤害包括妇女和儿童在内的平民的行为"。他还强调了 "通过政治和外交手段和平解决问题 "的必要性。内塔尼亚胡办公室说，他告诉普京，以色列不消灭哈马斯决不罢休。

哈马斯赞赏俄罗斯

与普京小心翼翼地平衡其发言不同，其他俄罗斯官员在批评以色列对加沙的袭击时则更加直截了当。

俄罗斯联邦委员会（议会上院）副主席科萨切夫说，虽然哈马斯发动了战争，但以色列的反应是 "不相称的 "和 "不人道的"。

克里姆林宫的表现可能反映了俄罗斯国内政治情况，因为穆斯林约占俄罗斯人口的 15%。莫斯科支持的车臣领导人卡德罗夫（Ramzan Kadyrov）在发言中强烈支持巴勒斯坦人，抨击以色列占领他们的土地并实施封锁。

莫斯科的立场很快赢得了哈马斯的回应。哈马斯表示赞赏俄罗斯呼吁停火。俄罗斯的声明在阿拉伯世界也很受欢迎，当地许多人指责美国及其盟友一味支持以色列，却对加沙平民死亡人数不断上升视而不见。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 哈马斯突袭以色列 巴勒斯坦伊斯兰极端组织哈马斯10月7日向以色列发动大规模袭击，造成逾千人丧生。在发射火箭弹的同时，武装分子炸毁了加沙与以色列多处边境围栏，从陆海空三路进入以色列领土。加沙边界雷伊姆聚落的一场音乐节也成为大规模袭击的目标，目击者称其为一场大屠杀。据救援组织Zaka统计，光是音乐节上的遇难者就有至少260人。以色列国防军表示，哈马斯还挟持超过120名人质。以色列形容哈马斯发动的恐怖袭击是以色列人的“911”事件。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列全面围困加沙 袭击发生后，以色列总理内坦尼雅胡称“敌人将付出前所未有的代价”。以色列征召30万预备役对哈马斯武装分子实施报复。以色列空军连续数夜持续轰炸加沙地带的哈马斯目标。以色列防长宣布全面围困加沙走廊，切断电力、食品和燃料供给。加沙地带医院医疗物资短缺，无法及时救治伤患。以色列官方称，反恐打击是针对哈马斯及伊斯兰圣战组织。不过也有加沙平民遭到炮火击中。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列誓言将哈马斯“从地球上抹去” 以色列与巴勒斯坦极端武装组织哈马斯的冲突持续升温，以色列10月11日组成紧急政府与战时内阁，直接对哈马斯发动战争，以色列防长加兰特（左）誓言要将这个巴勒斯坦激进组织“从地球上抹去”。自上週哈马斯对以色列发动袭击、以色列宣战并大规模空袭加沙地帶后，冲突已造成双方逾千人死亡。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 暴力冲突不断升级 随着以哈冲突持续升温，一名哈马斯发言人表示，每一次以色列“在没有事先警告的情况下”轰炸巴勒斯坦地区，哈马斯将杀害一名以色列人质。以色列外长科恩警告哈马斯不得伤害人质，并强调“战争罪行不会被原谅”。哈马斯全称“伊斯兰抵抗运动”，该组织不承认以色列，并将彻底消灭以色列作为其目标。哈马斯被德国、美国、英国、加拿大、日本、欧盟、约旦、埃及等认定为恐怖组织。但中国、俄罗斯、伊朗、土耳其以及一些阿拉伯国家，则没有将之视为恐怖组织，而是承认其抵抗组织身份。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 以色列与黎巴嫩真主党交火 除了在南部的加沙地带，以色列军队也在北部的黎巴嫩边境与极端组织黎巴嫩真主党交火。以色列炮击黎巴嫩村庄，报复发射火箭弹的真主党。真主党二号人物夸西姆（Naim Ghassem）对表示支持哈马斯。夸西姆在黎巴嫩首都贝鲁特对支持者说：“时机成熟时，我们将会采取行动。”以色列观察家担忧，在军事上远胜于哈马斯的真主党可能会从北部对以色列发动大规模袭击。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 穆斯林世界现反以色列示威 伊朗、约旦、伊拉克、巴基斯坦等中东多个国家数以万计民众走上街头，抗议以色列和美国并声援巴勒斯坦。在伊朗首都德黑兰，示威者挥舞著伊朗、巴勒斯坦和真主党的旗帜，许多人拿著“打倒美国”和“打倒以色列”的横幅。在伊拉克首都巴格达市中心的解放广场，示威者高呼“反对占领！反对美国”等口号。孟加拉国也有上万人走上街头，高呼口号“停止压迫巴勒斯坦人”和“我们要一个独立的巴勒斯坦”。

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 欧美谴责哈马斯袭击 中国呼吁恢复和谈 美国、德国、法国、英国等多个西方国家谴责哈马斯对以色列发动的恐怖袭击。中国谴责伤害平民的行为，呼吁各方采取克制态度，防止局势升级造成人道主义灾难，落实“两国方案”恢复和谈。由于对以色列负有特殊的历史责任，德国总理肖尔茨强调德国同以色列团结一致打击恐怖主义的决心。“在这一时刻，德国唯一的位置是站在以色列身旁。以色列的安全是德国的国家利益。”

哈马斯恐袭：以色列誓言要敌人“付出代价” 加沙地带恐陷人道主义危机 以色列围困加沙，切断当地水电、粮食等基本物资供应后，10月13日凌晨要求100多万加沙北部居民24小时内迁徙至南部，以保护自身安全。这被认为是为大规模打击哈马斯进行准备。联合国秘书长古特雷斯发言人要求以色列军方收回命令。他表示，让110万平民一天内转移，使本已糟糕的情形成为更大的灾难，将导致“毁灭性的人道后果”。根据联合国公布数字，此次加沙被空袭以来，已有超过42万人流浪街头。



但这一立场也威胁到俄罗斯与以色列的友好关系，因为以色列没有加入西方对莫斯科的制裁，也没有向乌克兰提供武器。

俄罗斯国际事务委员会学术主任科尔图诺夫（Andrei Kortunov）说："在当前形势下，我们与以色列的关系确实有可能恶化。"

《以色列时报》周二（10月24日）报道称，一名以色列外交官向莫斯科外交官员表达了 "对俄罗斯所扮演角色的不满"，希望克里姆林宫采取 "更加平衡 "的立场。

内塔尼亚胡领导的利库德集团的主要成员魏特曼（Amir Weitmann）指责俄罗斯支持哈马斯。他在俄罗斯国家广播公司RT谈话时警告说，以色列击败哈马斯后，"我们将确保乌克兰获胜，我们将确保你们为自己的所作所为付出代价"。

在被问及以色列对莫斯科战争的批评时，克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）强调了俄罗斯对恐怖主义的谴责，并重申俄罗斯推动迅速停火和建立巴勒斯坦国的必要性。

反以情绪？

在以色列认为莫斯科支持巴勒斯坦的同时，一些俄罗斯知名人士却支持以色列。

俄罗斯国家电视台最受欢迎的政治访谈节目的负责人索洛维约夫（Vladimir Solovyov）解雇了他的电视小组中的一名专家，因为这名专家在一次在线访谈中声称莫斯科的两名高级外交官有反以色列的情绪，显示了不同的观点。

亲克里姆林宫的外交政策专家萨塔诺夫斯基（Yevgeny Satanovsky）称俄罗斯中东特使、外交部副部长波格丹诺夫（Mikhail Bogdanov）倾向于阿拉伯国家，并称外交部发言人扎哈罗娃（Maria Zakharova）厌恶以色列。萨塔诺夫斯基后来为上述说法道歉。

一些评论人士将这种反以情绪描述为向苏联时代的倒退。

卡内基俄罗斯欧亚中心的鲍诺夫（Alexander Baunov）在一份分析报告中说："与阿拉伯人结成朋友，反对以色列和西方，是这一传统的重要组成部分。"对西方秩序的全球对抗在一定程度上使俄罗斯和哈马斯成为天然盟友，当然也就避免了成为敌人"。

俄罗斯国际事务委员会的科尔图诺夫认为，俄罗斯可以利用其与伊朗和叙利亚的紧密联系，帮助谈判达成解决方案。

他说："俄罗斯可以成为提供安全保障的多边联盟的一部分。保持一种不会疏远任何一方的平衡、微妙的方法非常重要。"

美国凯南研究所高级顾问塔巴罗夫斯基（Izabella Tabarovsky）指出，对普京来说，哈马斯的 "袭击和预期中以色列对加沙地带的地面入侵为他提供了一个机会，在中东面临多年来最严重的危机之际，他可以借此摆脱被鄙视者的身份，提升自己的形象"。

（法新社）

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