普京借以哈战争摆脱国际社会的唾沫？

以色列与哈马斯的战争给莫斯科带来了难得的机遇，普京扮演起调停者的角色，企图借此摆脱被鄙视者的身份，提升自己的国际形象。
（德国之声中文网）在以色列与哈马斯的战争中，俄罗斯对双方都进行了谨慎的批评。但这场冲突也给莫斯科带来了难得的机遇--提升其作为全球权力调停者的角色，并挑战西方在乌克兰问题上孤立它的努力。
虽然莫斯科缺乏斡旋解决中东问题的影响力，但它可以尝试利用西方在应对危机时出现的一些信誉问题。
莫斯科还希望以色列-哈马斯战争能转移人们对乌克兰战争的注意力，削弱西方国家对基辅的支持。
然而，莫斯科也面临风险。这可能会破坏俄罗斯与以色列的关系。迄今为止，以色列都还拒绝向乌克兰提供武器。
俄罗斯总统普京谴责了哈马斯武装分子 10 月 7 日对以色列南部城镇的袭击。同时，他警告以色列不要封锁加沙地带，并将此比作二战期间纳粹德国对列宁格勒的围困。
哈马斯被美国、欧盟、德国和其他一些国家视为恐怖组织。
普京认为这场战争是美国外交的失败，指责华盛顿选择对巴勒斯坦人进行经济 "施舍"，放弃了帮助巴勒斯坦人建国的努力。
普京本月早些时候宣称，由于莫斯科与以色列和巴勒斯坦都保持着友好关系，因此可以扮演调停者的角色，并补充说 "没有人会怀疑我们偏袒其中一方"。
尽管俄罗斯声称自己不偏不倚，但上周俄罗斯提交的一份谴责针对平民的暴力行为的联合国安理会决议草案却只字未提哈马斯。该草案被安理会否决。
中国是支持俄罗斯草案的少数国家之一，这反映了莫斯科和北京的共同立场。中国和俄罗斯的中东问题特使上周举行了会晤，讨论合作帮助局势降温，并指出他们坚持以色列和巴勒斯坦"两国解决方案"。
当美国总统拜登、英国首相苏纳克和其他西方领导人访问以色列以示支持时，普京等了九天才给以色列总理内塔尼亚胡打电话，尽管他们之前已经建立了亲密的私人关系。普京还在与埃及、伊朗、伊拉克、叙利亚领导人和巴勒斯坦权力机构领导人的通话中讨论了这场战争。
克里姆林宫的通话内容显示，普京向内塔尼亚胡表示了对被哈马斯杀害的以色列人家属的慰问，并强调 "他强烈反对和谴责任何伤害包括妇女和儿童在内的平民的行为"。他还强调了 "通过政治和外交手段和平解决问题 "的必要性。内塔尼亚胡办公室说，他告诉普京，以色列不消灭哈马斯决不罢休。
与普京小心翼翼地平衡其发言不同，其他俄罗斯官员在批评以色列对加沙的袭击时则更加直截了当。
俄罗斯联邦委员会（议会上院）副主席科萨切夫说，虽然哈马斯发动了战争，但以色列的反应是 "不相称的 "和 "不人道的"。
克里姆林宫的表现可能反映了俄罗斯国内政治情况，因为穆斯林约占俄罗斯人口的 15%。莫斯科支持的车臣领导人卡德罗夫（Ramzan Kadyrov）在发言中强烈支持巴勒斯坦人，抨击以色列占领他们的土地并实施封锁。
莫斯科的立场很快赢得了哈马斯的回应。哈马斯表示赞赏俄罗斯呼吁停火。俄罗斯的声明在阿拉伯世界也很受欢迎，当地许多人指责美国及其盟友一味支持以色列，却对加沙平民死亡人数不断上升视而不见。
但这一立场也威胁到俄罗斯与以色列的友好关系，因为以色列没有加入西方对莫斯科的制裁，也没有向乌克兰提供武器。
俄罗斯国际事务委员会学术主任科尔图诺夫（Andrei Kortunov）说："在当前形势下，我们与以色列的关系确实有可能恶化。"
《以色列时报》周二（10月24日）报道称，一名以色列外交官向莫斯科外交官员表达了 "对俄罗斯所扮演角色的不满"，希望克里姆林宫采取 "更加平衡 "的立场。
内塔尼亚胡领导的利库德集团的主要成员魏特曼（Amir Weitmann）指责俄罗斯支持哈马斯。他在俄罗斯国家广播公司RT谈话时警告说，以色列击败哈马斯后，"我们将确保乌克兰获胜，我们将确保你们为自己的所作所为付出代价"。
在被问及以色列对莫斯科战争的批评时，克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）强调了俄罗斯对恐怖主义的谴责，并重申俄罗斯推动迅速停火和建立巴勒斯坦国的必要性。
在以色列认为莫斯科支持巴勒斯坦的同时，一些俄罗斯知名人士却支持以色列。
俄罗斯国家电视台最受欢迎的政治访谈节目的负责人索洛维约夫（Vladimir Solovyov）解雇了他的电视小组中的一名专家，因为这名专家在一次在线访谈中声称莫斯科的两名高级外交官有反以色列的情绪，显示了不同的观点。
亲克里姆林宫的外交政策专家萨塔诺夫斯基（Yevgeny Satanovsky）称俄罗斯中东特使、外交部副部长波格丹诺夫（Mikhail Bogdanov）倾向于阿拉伯国家，并称外交部发言人扎哈罗娃（Maria Zakharova）厌恶以色列。萨塔诺夫斯基后来为上述说法道歉。
一些评论人士将这种反以情绪描述为向苏联时代的倒退。
卡内基俄罗斯欧亚中心的鲍诺夫（Alexander Baunov）在一份分析报告中说："与阿拉伯人结成朋友，反对以色列和西方，是这一传统的重要组成部分。"对西方秩序的全球对抗在一定程度上使俄罗斯和哈马斯成为天然盟友，当然也就避免了成为敌人"。
俄罗斯国际事务委员会的科尔图诺夫认为，俄罗斯可以利用其与伊朗和叙利亚的紧密联系，帮助谈判达成解决方案。
他说："俄罗斯可以成为提供安全保障的多边联盟的一部分。保持一种不会疏远任何一方的平衡、微妙的方法非常重要。"
美国凯南研究所高级顾问塔巴罗夫斯基（Izabella Tabarovsky）指出，对普京来说，哈马斯的 "袭击和预期中以色列对加沙地带的地面入侵为他提供了一个机会，在中东面临多年来最严重的危机之际，他可以借此摆脱被鄙视者的身份，提升自己的形象"。
（法新社）
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