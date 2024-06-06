普京：俄罗斯没有“帝国野心”

本周三（6月5日）普京在一次对国际媒体的讲话中，否认莫斯科有进一步的领土野心或要挑起与北约的战争。他强调了俄罗斯与中国的密切关系，还批评德国向乌克兰提供武器。

（德国之声中文网）6月5日，在第27届圣彼得堡国际经济论坛（SPIEF）期间，俄罗斯总统普京与多国通讯社领导人进行了会谈。这是2022年俄罗斯发动起来乌克兰的战争以来，普京与国际媒体界的首次碰面。

普京批评西方国家继续向基辅提供更先进的武器。继英国和法国之后，上周美国和德国也宣布允许乌克兰使用其提供的远程导弹打击俄罗斯境内的军事目标。

普京说：“如果他们将那些武器运送到乌克兰，对我们的领土发动袭击，给我们制造麻烦，那么为什么我们没有权利向世界其他地区提供同样类型的武器？”他表示，这些地区可以使用俄罗斯的武器对那些向乌克兰提供武器的国家发起敏感的打击。

“进攻北约？一派胡言”

普京还否认莫斯科对前苏联领土有所企图，并称俄罗斯无意攻击北约。“你们臆想出俄罗斯要进攻北约，是不是完全失去理智了？是谁编造的？这是垃圾，完全是一派胡言。”他还对法新社说，称俄罗斯有“帝国野心”也是“无稽之谈”。

吞并乌克兰四区 普京能得到什么？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

2022年2月俄罗斯对乌克兰发动全面侵略战争后，当年9月，俄罗斯吞并了其部分占领的乌克兰东部和南部4个地区。2014年，俄罗斯以类似的方式吞并了克里米亚半岛。包括普京在内的众多俄罗斯高级官员曾多次指出，这些地区曾是苏联和前沙俄帝国的一部分。

此外，俄罗斯还控制着格鲁吉亚的两个分离主义地区，以及摩尔多瓦的德涅斯特河左岸地区（Transnistria）。爱沙尼亚和立陶宛则指责莫斯科干涉波罗的海沿岸国家的政治--这些都是前苏联的领土。

普京称，西方指责俄挥舞核大棒，“我提出过使用核武器的可能性吗？是你们提出的。是你们把我扯到这个话题上，然后说我在挥舞核大棒。”但他重申了俄罗斯的“核信条”：“如果有人的行动威胁到俄罗斯国家的主权和领土完整，我们就认为可以使用我们所具备的一切手段。”

普京当天还表示，停止俄乌冲突的前提是不再向乌克兰供应武器，他明确指出：“如果美国停止向乌克兰供应武器，届时冲突将在两到三个月内结束。”

普京寻求深化中俄经济关系 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

中国经济模式“优于”美国

中国媒体引述俄新社报道，普京还称赞中国“独特且相当高效”的经济模式，认为其表现优于美国模式。普京说："中国的经济非常可靠，越来越高科技。美国和有些欧洲国家试图用某种方法拖慢中国经济，这是很大的错误。因为在我看来，为了取得成功，我们必须融入其发展，而不是试图阻挡。"

他还说，俄中贸易规模超预期，“正在实现贸易多样化，并且十分成功。”普京还说，俄中关系基于“深厚的共同利益”，并指出，过去15年以来，中国一直是俄罗斯主要贸易和经济伙伴，中俄合作“非常谨慎、冷静、循序渐进”。普京还表示，俄罗斯将继续与中国举行联合军演，推动在军事科技上的合作。

就今年11月将举行的美国总统大选，普京表示，他不在乎谁当选，“会与美国人民选出的总统一起工作”。

普京还特别批评德国向乌克兰提供武器，称德国允许乌克兰使用德国导弹打击俄罗斯境内目标，“毫无疑问将最终破坏俄德关系”。他还说，“当德国坦克首次出现在乌克兰领土上时，就已经在俄罗斯产生了道德和伦理上的震撼。”

（综合报道）

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