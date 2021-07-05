 普京：俄海军有能力发动 ″无法预防的 ″打击    | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.07.2021

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普京：俄海军有能力发动 "无法预防的 "打击   

俄罗斯总统普京日前（7月25日）在俄海军日阅舰仪式上警告说，俄海军有能力发动“无法预防的”打击。上月，一艘英国战舰曾进入克里米亚附近水域，导致伦敦和莫斯科之间关系紧张。 

俄罗斯总统普京7月25日在俄海军日阅舰仪式上

俄罗斯总统普京7月25日在俄海军日阅舰仪式上

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京日前警告说，只要符合 "国家利益"，俄海军有能力随时向敌对目标实施 "不可预防的打击"。 

  普京是在圣彼得堡举行的阅舰式上作此表态的。数几周前，英国驱逐舰”卫士“号（HMS Defender）驶近俄罗斯吞并的克里米亚半岛，激怒了莫斯科。  

  普京称，"今天，俄罗斯海军拥有确保国家和国家利益所需的一切。……我们有能力发现任何水下、水上、空中的敌人，并在需要时对其实施不可预防的打击。"  

  

观察家注意到，普京此一警告是在6月份发生黑海事件并导致俄英之间产生外交风波之后发出的。当时，俄方曾通报称，曾向“非法”进入克里米亚半岛水域的一艘英国军舰所处航道鸣炮示警并投掷炸弹，将其赶出。 

图 俄罗斯每年举行海军日庆祝仪式  

俄罗斯每年举行海军日庆祝仪式  

  

英国政府驳斥了俄罗斯对该事件的说法。英国国防部称，所说的任何射击都是俄方在先预告的 "炮击演习"，而且没有投掷炸弹。 

克里米亚争端背景 

  

2014年，俄罗斯吞并了乌克兰领土克里米亚半岛。英国和世界上大多数国家都继续承认这个黑海半岛是乌克兰而非俄罗斯国土。 

上个月，普京曾表示，俄罗斯本可击沉“非法“进入其领海的这艘英国驱逐舰，而不会引发第三次世界大战。他并指控美国也扮演了 "挑衅 "角色。 

观看视频 01:56

俄荷舰机 黑海过招

普京还称，俄罗斯确保了其世界主要海军大国的地位，正在研发 "世界上无与伦比的最新高超音速精确武器"。  

另有几个大国也计划开发类似的技术。 美国、中国和法国称，它们将很快赶上。 

俄罗斯目前拥有全球第二大核武器库及大量弹道导弹。 

本周一，克里姆林宫宣布，又成功试射了一枚新的”锆石“高超音速巡航导弹。 

据报道，该枚导弹周一从位于俄北部白海的”格罗什科夫海军上将号“护卫舰发射，击中了巴伦支的一个近海陆基目标。 

 俄海军称，"锆石 "导弹能以9倍音速飞行，射程可达1000公里（621英里）。 

观看视频 06:52

俄罗斯为何摆出攻打乌克兰的架势？

  

（美联社，法新社） 

  

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