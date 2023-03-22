普京：俄中之间没有“军事同盟”

（德国之声中文网）在接受官方背景的电视频道"俄罗斯24"专访时，普京表示，俄罗斯和中国并没有打造一个军事同盟，也没有隐藏任何军事合作的信息。

这段采访3月26日在"俄罗斯24"、"俄罗斯1"等官方频道播出。普京强调，俄方确实在"军事技术交往领域"与中方存在合作，"我们并不掩饰这点。"但是"一切都是透明的，没有什么秘密"。"俄罗斯和中国进行演习，但俄罗斯不仅与中国进行演习，还与其它国家开展军演。"

就在几个星期前，俄罗斯与中国、南非刚刚举行了海上联合军演。此外，美国国务卿布林肯也对外表示，中国"可能将会"向俄罗斯供应致命性武器，但包括总统拜登在内的多名美国政要都表示，暂无迹象表明中国已经在向俄罗斯供应军火。

普京认为，这一切"都很透明，但这并不是一个军事联盟。而美国在做什么呢？他们正在建立越来越多的联盟。"俄罗斯总统还说"这让西方分析家和政治学家有理由说，恰恰是西方正在建立一个新的轴心，类似于1930年代德国和意大利的法西斯政权和军国主义的日本所建立的轴心"。

就在几天前，俄罗斯总统普京刚刚在莫斯科与到访的中国国家主席习近平会晤，两国领导人强调要进一步深化中俄全面战略合作伙伴关系。在双方会晤后的联合声明中，也提到了"反对阵营对抗"。不过，中方2月底发布的俄乌冲突"12点和平建议"立场文件中曾经提到"尊重所有国家领土完整"，这一说法在习近平与普京会晤时并没有得到重申。普京只是表示，这份立场文件"可以成为俄乌和平谈判的基础"。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 最初的盟友 1949年10月1日中华人民共和国宣布成立的第二天，苏联成为第一个与中国建立外交关系的国家。年底，毛泽东赴莫斯科访问，并在苏联停留两个多月，参加了斯大林70岁生日庆生活动（图）。事后毛泽东抱怨受到斯大林的冷遇，以及签约会谈进展不顺利。1950年2月14日，毛泽东在莫斯科签署《中苏友好同盟互助条约》，中苏两国结为盟友。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 苏联“老大哥” 1950年代至1960年代初，被外界视为中苏关系的“蜜月期”，双方签署了一系列协定，苏联从贸易、高等教育、核技术、工业等一系列方面向中国提供资金、物资和人员的援助，以帮助中国建立完整的工业体系。中国政府1953年针对经济发展制定的第一个“五年计划”，就是在苏联的帮助和策划下出台的。毛泽东强调要在各方面向苏联学习， “苏联共产党就是我们最好的先生”。图为1956年出版的纪念中苏友好条约6周年的报道图册。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 朝鲜战争 1950年6月朝鲜战争爆发，中国于10月出兵参战（图为志愿军跨过冰封的鸭绿江），直接与美国主导的联合国部队对抗，中国称之为“抗美援朝”。苏联没有直接参战，但提供了大量武器装备和资金援助。1953年6月南北双方签署了板门店协议：规定朝韩以北纬38度线为界停火，这固化了朝鲜半岛的分裂格局。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 从反目到决裂 1959年9月苏联领导人赫鲁晓夫访华（图），参加中华人民共和国建国十周年活动。当时中苏领导人在政治理念和上的分歧和战略利益方面的矛盾就已显现。1960年莫斯科召回援华的全部苏联专家，废除两国经济技术合作的各项协议。北京则对苏联的“修正主义”以及苏共的对外对内政策展开了长期的尖锐批评。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 边境冲突 中国和苏联是世界上拥有最长陆地边界的两个邻国。1964年中苏第一轮边界谈判失败。 1969年6月3月，中、苏两国军队在界河乌苏里江的珍宝岛爆发冲突（图为珍宝岛中国守军），双方均有伤亡。同年，两国又在黑龙江八岔岛和新疆铁列克提再次发生武装冲突。9月，苏联部长会议主席柯西金取道北京，在机场与中国总理周恩来紧急会晤3小时，达成共识维持边界现状，避免武装冲突。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 中苏交恶 勃列日涅夫任苏共领导人后，中苏关系依然处于对峙势态。1966年中国文化大革命开始之后，两国间几乎停止了所有交往。1967年，红卫兵曾冲击苏联驻北京大使馆。图为1969年中苏边境冲突后，包头钢铁厂工人抗议“苏修社会帝国主义”的示威。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 抵制莫斯科奥运 进入70年代后，中国开始同美国为首的西方国家改善关系，1972年尼克松访华开启了中国向国际社会开放的大门。1980年代的苏联，则因入侵阿富汗遭到西方国家更严厉的制裁和对抗。1980年莫斯科举办奥运会，中国加入了以美国为首的西方国家的抵制阵营。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 关系正常化 在苏联末期，中苏关系有所缓和。从1982年10月至1988年6月，中苏两国政府特使就实现两国关系正常化问题进行了12轮的磋商。1989年5月，苏共中央总书记戈尔巴乔夫访问中国，同邓小平会晤。双方在北京发表了《联合公报》，标志两国关系正常化。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 从睦邻到战略伙伴 1991年苏联解体后，中国宣布承认俄罗斯为苏联的继承者。两国最高层之间开始恢复往来。1999年，《关于中俄国界线东西两段的叙述议定书》签订，遗留已久的边境划界问题基本得到解决。2001年普京上台后，俄罗斯与中国签署了《中俄睦邻友好合作条约》，确定平等信任的战略协作伙伴关系。2010年，两国确认"全面战略协作伙伴关系"。图为普京、布什和江泽民在2001年的上海亚太经合组织峰会上。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 共赴国际舞台 进入新千年后，随着经济实力的增强，北京和莫斯科都有意在国际舞台上扮演更积极的角色。“金砖国家”（BRICS）峰会、上海合作组织（2002年成立）这样的多边平台为此提供了机会。图为2016年10月在印度举行的金砖国家首脑峰会。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 政治强人的友谊 习近平和普京这两位威权专制领导人，有着相似的大国政治信念。在坚定巩固自身权力的同时，也都希望打破美国主导的现有国际秩序。2022年2月普京访问北京、出席冬奥会期间，中方强调中俄“友谊无上限、合作无止境”。图为2018年习近平在俄罗斯远东港口符拉迪沃斯托克与普京品尝鱼子酱煎饼。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 不是盟友，胜似盟友 2022年2月乌克兰战争爆发以来，俄罗斯在国际上备受制裁和孤立。但中国始终拒绝谴责俄罗斯的侵略行为，而指责美国和北约应为冲突负责，反对制裁，呼吁重视俄方的“安全关切”。同时中国大幅扩大从俄罗斯的进口，特别是能源进口。2023年3月，习近平访问莫斯科，成为乌克兰战争爆发以来首位访俄的大国元首。



否认对华依赖

自俄乌战争爆发以来，中国已经通过低价进口俄罗斯能源节省了折合上百亿美元的资金，普京本人也曾表示，中国公司将优先取代已经退出俄罗斯的西方公司，而且俄罗斯支持在本国与亚洲、非洲和拉丁美洲的贸易中越来越多地使用中国的人民币。

在3月26日的同一个专访中，普京也回应了有关俄中加强合作可能导致导致莫斯科依赖北京的说法。他认为，这种论调并非来自怀疑论者，而是来自嫉妒者。"欧洲经济对中国的依赖，它比俄罗斯经济的增长速度还要更快。中国和整个欧洲的贸易额增加速度非常快。因此恰恰相反，让他们最好想想自己吧！"

普京还说，几十年来一直有许多人希望中国反对苏联/俄罗斯，也有人希望苏联/俄罗斯反对中国，"我们明白我们生活在怎样的世界，我们很重视与中国的相互关系以及这种关系近年来达到的水平。"

（国际文传电讯社、塔斯社、路透社）

未来，俄罗斯将沦为中国一个“加油站”而已？

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