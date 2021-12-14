普京：俄中不接受任何将体育和奥林匹克政治化的企图

（德国之声中文网）如同之前预告的一样，中国国家主席习近平与俄罗斯总统普京周三（12月15日）举行了视讯会晤。

据中国官媒央视报道，普京表示，他期待2022年2月与国家主席习近平在北京举行会晤，然后将共同参加北京冬奥会开幕式。这位俄罗斯总统还表示，他相信北京冬奥会将在最高水平上进行。

普京也强调，俄罗斯和中国在国际体育合作方面一贯相互支持，“包括不接受任何将体育和奥林匹克运动政治化的企图”。

据俄罗斯卫星通讯社报道，习近平在视讯会晤中对普京表示：“我期待您在一个月后访华并出席北京冬奥会开幕式。我迫不及待地等待着我们在奥运会开幕式上见面。”报道称，两人的会谈持续了约一个半小时。

据俄罗斯塔斯社（TASS）报道，习近平还感谢普京，表示中俄双边关系“经受住了各种考验”。

此外，俄罗斯卫星通讯社此前报道称，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫12月14日向记者们表示，普京将在视频会晤中同习近平讨论国际问题，这包括北约和美国的攻击性言论以及能源问题。

佩斯科夫还表示，俄中两国领导人将对2021年发展俄中全面战略协作伙伴关系方面双方的合作情况进行总结，并讨论未来进一步合作的优先方向。

“21世纪国家间协作的典范”

据美联社报道，普京和习近平在视讯会晤一开始就赞扬了俄中关系。普京称其是“21世纪国家间协作的典范”。这位俄罗斯总统说：“我们两国间已经形成了一种新的合作模式，基于不干涉内政、尊重对方利益、决心将共同边界变成一个永久和平和睦地带等原则。”

习近平说，普京“强烈支持中国为保护其关键国家利益的努力，坚决反对在我们国家间制造障碍的企图”，“对此我非常感谢”。

中国官媒新华社报道称，习近平表示，中俄双方正式宣布《中俄睦邻友好合作条约》延期并赋予其新的时代内涵，在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，捍卫了各自国家尊严和两国共同利益。“中俄全方位务实合作展现出巨大政治优势和机遇优势。”

习近平也称，“当前，国际上某些势力打着‘民主’、‘人权’的幌子对中俄两国内政横加干涉，粗暴践踏国际法和公认的国际关系准则。中俄双方要开展更多联合行动，更加有效维护双方的安全利益，坚决反对披着‘多边主义’和‘规则’外衣的霸权行径和冷战思维”。

此外，据路透社援引克里姆林宫官员称，普京在周三与习近平的视讯对话中，也提及俄罗斯争取从西方获得有约束力的安全保障，并得到习近平主席的支持。

俄罗斯希望美国和北约保证，西方军事联盟不会进一步向东扩张，不要在乌克兰等与俄罗斯交界的国家部署某些武器系统。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。