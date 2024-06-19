普京会金正恩 朝俄签订防卫互助协定

俄罗斯总统普京在平壤访问期间，与朝鲜领导人金正恩举行了高峰会。双方不仅签署了战略伙伴关系协议，而且协议还包含防卫互助的军事承诺。

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京周三（6月19日）凌晨抵达平壤，对朝鲜进行为期两天的访问。朝鲜领导人金正恩亲自到机场迎接，接著两人一同乘车到普京下榻的旅馆。

据俄罗斯媒体报道，普京与金正恩当日进行了约两个小时的闭门会谈，大大超过原本计划的一小时会谈时间。双方签署了《全面战略伙伴关系协议》。该协议将取代2000年签订的《朝俄友好睦邻合作条约》。

美联社报道称，该协议旨在扩大两国的经济和军事合作，并巩固共同对抗华盛顿的阵线。

协议的一个重要组成部分是朝俄防卫互助协定。普京称新的防卫协定是"一份突破性的文件"。根据协定，在任何一方受到第三方攻击的情况下，朝俄承诺相互提供支援。

普京在平壤收到隆重欢迎 图像来源: GAVRIIL GRIGOROV/AFP/Getty Images

金正恩：全面支持俄罗斯

普京在与金正恩会谈前，就对朝鲜为俄罗斯提供的支援表示了感谢，并称签署的协议将推进两国伙伴关系，以"打击美国及其卫星国家针对俄罗斯联邦的帝国主义霸权政策"。金正恩则表达了对俄罗斯对乌克兰战争"全面的支持和团结"，并称普京是"朝鲜人民最亲密的朋友"。

普京还表示，在签署的新协议框架下，俄罗斯不排除与朝鲜进行军事技术合作。 他还呼吁联合国重新审视对朝鲜制裁。

此前观察家认为，普京访问朝鲜期间将与金正恩磋商平壤继续向莫斯科提供用于乌克兰战场的武器事宜。去年秋季，金正恩赴俄罗斯远东与普京会面，美国就推测双方达成了协议，由朝鲜向俄罗斯提供导弹和炮火，俄罗斯则向朝鲜提供关键军事技术。但平壤和莫斯科均否认存在这样的合作。

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普京给金正恩开车

华盛顿对普京访问朝鲜表达了关注和忧虑。美国国防部发言人莱德（Pat Ryder）周二（6月18日）表示："俄罗斯和朝鲜之间合作的深化应该让所有希望维护朝鲜半岛和平与稳定的人，以及支持乌克兰人民抗击俄罗斯侵略的人感到不安。"白宫发言人让-皮埃尔（Karine Jean-Pierre）也表示，朝鲜提供的武器让俄罗斯能够继续在乌克兰的血腥战争。

北京则对普京的平壤之行不予置评。在周三的外交部例行记者会上，中国外交部发言人林剑表示："朝俄作为友好近邻有交流合作、发展关系的正常需要，相关高层交往是两个主权国家的双边安排。"

在平壤的会谈期间，两国领导人还交换了礼物。普京向金正恩赠送了一辆俄罗斯产的Aurus牌豪华轿车，并亲自驾车带金正日兜了一圈。克里姆林宫没有透露普京得到了什么礼物，但暗示这些礼物与普京的"形象"有关。

（美联社、法新社、德新社）

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