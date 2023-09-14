普京会见金正恩 双方交换的是什么？

（德国之声中文网）周三（13日），普京与到访的朝鲜最高领导人金正恩在俄罗斯阿穆尔州东方航天发射场会面。在这场会见举行前，许多国家和分析人士都担心俄朝两国会通过这场首脑会晤达成武器和军事技术交流协议。

白宫国家安全委员会发言人柯比也曾在新闻声明中表示：“情报信息显示，俄罗斯国防部长在（7月）访问朝鲜期间呼吁平壤向其国家提供火炮弹药。”

朝鲜和俄罗斯之间的任何武器交易都将违反联合国安理会的多项决议。而且更具讽刺意味的是，这当中还包括莫斯科此前曾支持过的决议。

去年9月《纽约时报》报道称，根据解密的美国情报，俄罗斯从朝鲜购买了数百万枚炮弹和火箭，“这一迹象表明全球制裁对其供应链造成了严重限制，迫使莫斯科转向被孤立的国家寻求军事物资”。

日本国士馆大学国际关系学俄裔教授秦贝格（Yakov Zinberg）在接受德国之声采访时说：“有很多报道说俄罗斯已无法为在乌克兰作战的部队提供足够弹药，而我们也知道朝鲜拥有大量弹药库存，朝鲜既可以提供炮弹，也可以提供火炮。这会让乌克兰及其盟友十分担忧。”

普京和金正恩会谈的内容以及达成的协议并未立刻对外公开。有些专家分析认为，会谈的细节和内容可能根本也不会被公布，目的就是把水搅浑，让局面变得更加复杂。

白宫国家安全委员会发言人柯比上周曾表示，俄罗斯与朝鲜之间的潜在的武器交易“这表明俄罗斯国防工业结构因为这场战争而遭受了多大的损失，普京变得多么绝望”。

“普金会”上演 金正恩称朝俄关系是“头等大事”

武器换粮食？

虽然朝鲜库存的炮弹十分老旧，无法像先进武器那样进行精准打击，但这些炮弹可以用来炮击乌克兰的民用设施和阵地。

朝鲜保留了前苏联在朝鲜战争期间向其提供的武器生产设施，并从那时起一直在增加武器储备。

今年朝鲜再度遭遇粮食歉收，正在经历严重的粮食短缺。针对朝鲜的制裁从2017年加强以来，朝鲜国内一直燃料匮乏。所以金正恩可能向普京提出从俄罗斯获得粮食和燃料，缓解短缺的问题。

另外朝鲜还试图建立更多的高科技卫星技术，俄罗斯也可能在这方面助力。今年朝鲜已经两次发射军事侦察卫星失败。金正恩可能会要求普京分享火箭技术，因为火箭技术在很多情况下与发射远程导弹所需的技术相同。

甚至核武器技术也可能在朝鲜的采购清单上，其中包括将核弹头装在洲际弹道导弹上安全重返大气层所需的技术，分析人士认为朝鲜科学家尚未克服这一挑战。

首尔梨花女子大学国际关系研究副教授教授莱夫·埃里克·伊斯利（Leif Eric Easley）说，虽然金正恩可能会要求莫斯科提供最先进的技术，如小型核武器或推进核动力潜艇的技术，但普京不太可能把所有秘密技术都教授于朝鲜。

他在接受德国之声采访时说：“即便是绝望的战争机器也不会用其军事皇冠上的明珠去换取老旧的哑弹。”

据朝中社报道，9月6日，金正恩出席了朝鲜第一艘战术核攻击潜艇“金君玉英雄”号下水典礼。朝中社报道称，这艘潜艇旨在从水下发射战术核武器，并且“预示着朝鲜海军新篇章的开端”。

海军核能力是俄罗斯擅长的另一军事领域。国际关系问题专家伊斯利说：“朝鲜拥有普京在乌克兰将非法战争长期化所需的低端弹药，而莫斯科则拥有潜艇、弹道导弹和卫星技术，这些技术可以帮助平壤克服在经济制裁下所面临的技术挑战。”

路透社引述国际战略研究所（International Institute for Strategic Studies）国防研究人员邓普西（Joseph Dempsey）的看法指出，俄罗斯获得冷战时期的朝鲜弹药库存也许会“拖延冲突，但不太可能改变结果”。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 普金会在哪里？ 普京和金正恩见面的具体地点之前一直保密。本周三答案揭晓，两人并没有约在莫斯科或者符拉迪沃斯托克，而是选择在俄远东地区阿穆尔州的东方航天发射场举行会谈。这是疫情爆发后，金正恩的首次外访。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 东方航天发射场是什么地方？ 这里是俄罗斯为减少对哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场的依赖兴建的发射基地。它距离俄罗斯和中国边境不远，2016年投入使用。普京曾多次到访发射场，去年4月他曾在这里与白俄罗斯总统卢卡申科会面。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 失败的探月使命 俄罗斯上月在此地进行了一次失败的登月发射。俄罗斯航天机构表示，“月球25”登月探测器出现技术故障后已在月表坠毁。这是1976年之后，俄罗斯首次开展登月使命。图为发射升空前，俄罗斯科学家对“月球25”进行最后的组装调试。去年4月，俄乌战争爆发不久后，普京就宣布将重启"月球"探测器计划。他说："俄罗斯必须应对好太空的挑战，从而在地球上受益。"

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 为卫星而来？ 根据韩联社报道，普京和金正恩在会谈前一同散步，并共同视察了发射场的俄罗斯“联盟-2”号运载火箭发射设施等。被问及“俄罗斯是否会帮助朝鲜研发人造卫星”时，普京表示，这就是两人在此相聚的理由。他说，金正恩特别关注火箭技术，朝鲜正在努力研发其优秀项目。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 妹妹随行 金正恩的妹妹金与正也陪同哥哥访问俄罗斯。韩联社报道，朝鲜劳动党中央军事委员会副委员长李炳哲，中央军事指导部部长朴正天等军部高官也陪同出访。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 发射弹道导弹 虽然金正恩正在进行外访，但平壤还是在周三发射了两枚弹道导弹。韩联社援引统一研究院资深研究委员洪珉指出，朝鲜在最高领导人出访期间发射导弹尚属首次，这展现出朝鲜在领导人出访期间依然维持军事备战态势的信心。

普京与金正恩会晤，为何约东方航天发射场？ 坐火车出行 金正恩是乘坐火车进入俄罗斯边境城市哈桑火车站，然后再次启程，前往东方航天发射场的。金氏王朝的领导人出行都不愿意乘坐飞机，他们认为飞机容易发生事故，容易遭到袭击。金正恩也延续了这个传统，2018年他与时任美国总统特朗普见面时，他先乘坐火车前往北京，再从北京前往河内，耗时几十个小时。图为2019年初金正恩到访北京。



朝鲜——俄罗斯轴心在亚洲扩大？

伊斯利说，俄罗斯也有可能提议与朝鲜和中国举行联合军事演习，因为它试图对韩国和日本增加压力，并发出这样的讯息：在乌克兰问题上和在太平洋地区与美国结盟是要付出代价的。

不过他认为鲜不会同意参加联合军演，因为“朝鲜不想暴露自己在训练和装备方面的弱点，即便是在莫斯科和北京面前也是如此”。

伊斯利说：“俄罗斯、朝鲜和中国之间的信任度如此之低，以至于三方结成真正的联盟既不可信也不可持续。”

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