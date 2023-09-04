普京会晤埃尔多安 黑海粮食协议有望重启？

（德国之声中文网）在周一（9月4日）的会谈前，普京对埃尔多安表示，俄罗斯对讨论黑海粮食运输协议持开放态度。在联合国和土耳其斡旋下达成的该协议旨在帮助将产粮大国乌克兰的粮食运往国外，避免发生全球性的粮食危机。今年7月，俄罗斯终止了协议，并抱怨本国的粮食和化肥出口受到西方的阻挠。

此前在劝说普京遵守协议方面发挥了重要作用的埃尔多安和联合国正在试图让普京重回协议。在索契的会晤开始前，普京表示，希望双方能结束关于在土耳其建立天然气枢纽的谈判，并表示双方还将讨论粮食协议，“我们对就此问题的谈判持开放态度。”

埃尔多安表示，期待此次会谈得出积极成果：“我相信会后记者会上发布的消息对全世界将是重要的一步，尤其对于非洲国家。”克里姆林宫发言人则在周一会谈进行期间表示，俄土领导人会谈之后并不会签署任何相关的协议。

黑海粮食协议自去年夏天以来使乌克兰的谷物得以顺利出口，确保了全球供应链的安全。但自7月退出协议以来，俄罗斯对乌克兰的谷物仓库和港口基础设施发动了一系列袭击。俄罗斯表示，将把来往乌克兰港口的船只视为可能运载军用货物的船只，也就是可以合法攻击的目标。

黑海是乌克兰粮食出口的命脉

遭到俄军袭击的包括多瑙河内陆港口勒尼和伊兹梅尔，这两个乌克兰港口与北约成员国罗马尼亚一水之隔，作为乌克兰的出口枢纽，这两个港口的重要性与日俱增。就在周一，乌克兰官员称，在索契会谈的前夜，俄罗斯对伊兹梅尔港进行了空袭。

普京曾表示，如果西方国家同时履行与联合国达成的另一份备忘录，为俄罗斯的粮食和化肥出口提供便利，俄罗斯有可能重返粮食协议。虽然俄罗斯的粮食和化肥出口不在西方制裁的范围之内，但俄罗斯称，支付、物流和保险方面的限制阻碍了俄罗斯的出口运输。

联合国秘书长古特雷斯上周表示，已向俄罗斯外长拉夫罗夫提出了旨在重启黑海粮食协议的“一系列具体的建议”。莫斯科的主要诉求之一是，让俄罗斯农业银行重返国际银行结算系统SWIFT。

俄罗斯一直在讨论的普京的另一项倡议是，以较低的价格向土耳其供应100万吨俄罗斯谷物，随后在土耳其工厂加工，并运往最需要的国家。

黑海被封 乌克兰运粮改道经过斯洛伐克

（路透社、法新社、德新社）

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