普京令核威慑力量进入特殊战备状态 乌克兰同意谈判

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京周日（2月27日）命令该国军事指挥部，将“威慑力量”置入高度警戒状态。所谓的“威慑力量”也包括核武器。普京在克里姆林宫接见俄国防部长绍伊古（Sergei Shoigu）和俄军总参谋长格拉西莫维奇（Valery Gerasimov）时说：“我命令国防部长和总参谋长将俄罗斯军队的威慑力量转到特别的作战任务执行模式。”

普京发表电视讲话说，“正如你们看到的，西方国家不仅在经济方面对我国采取不友好的措施，我指的是大家都很清楚的非法制裁，而且北约主要国家的高级官员也发表侵略性言论。”

当日下午，乌克兰总统泽连斯基宣布同意在靠近白俄罗斯的边界地区同俄罗斯展开停火谈判。在与白俄罗斯总统卢卡申科通了电话之后，泽连斯基的办公室表示，他已同意派代表团参加在普里皮亚季河（Pripyat）附近的白俄罗斯和乌克兰边境举行的会议。这次会谈将是俄罗斯入侵乌克兰以来双方的首次会谈。泽连斯基的办公室还称，会谈将在没有先决条件的情况下举行。

尽管西方国家持续收紧制裁，俄罗斯军队仍不断在乌克兰推进。乌克兰首都基辅及其他地区深夜都发生激烈战事。

据路透社报道，周日上午基辅拉响空袭警报，几分钟后市中心西部传出爆炸声响，约20分钟后又发生第二次爆炸。报道称基辅附近的一处燃料库以及天然气管道遭到俄罗斯导弹轰炸。

基辅附近的Vasylkiv油库被俄罗斯导弹击中后燃烧

经历了夜间轰炸后，俄罗斯军队攻入位于乌克兰东北部的第二大城哈尔科夫。但到下午乌克兰军方表示，该城市仍然掌握在乌克兰手中。一名当地高层官员在Telegram上发帖写道，哈尔科夫完全在我们的控制之下，他还表示，在“清理战场”过程中前一波俄军被打退。哈尔科夫是乌克兰的工业重镇，有140万人口。

此前，乌克兰内政部长顾问希拉申科（Anton Herashchenko）在Telegram上写道，在哈尔科夫街道上发现俄罗斯士兵。

乌克兰地方官员Oleg Sinegubow周日上午也在脸书通报，俄军的轻型车辆进入哈尔科夫市中心。他在脸书写道，乌克兰武装力量将击败对手，呼吁当地约140万居民待在家中或避难所不要外出。

哈尔科夫街道上发生激烈战斗，自清晨起便能听到枪声和零星爆炸声。一名法新社记者目击四辆被遗弃的俄罗斯TIGR装甲车和一辆燃烧的军用卡车，街道上空无一人。

另外，俄罗斯军方发言人Igor Konashenkov周日发表声明称，俄方已包围南部港口城市赫尔松（Kherson）和东南部城市伯德扬斯克（Berdyansk）。"过去24小时内，赫尔松和伯德扬斯克已经完全被俄罗斯军事力量包围。"

俄罗斯周四上午开始对乌克兰发动大规模攻击。俄军地面部队在几小时内推进到大基辅地区，过程中遭遇乌克兰方的激烈抵抗。本周六，普京下令扩大在乌克兰的军事攻势。

乌克兰第二大城哈尔科夫24日便遭到空袭

乌克兰拒绝在白俄罗斯谈判，俄罗斯下最后通牒

一直到周日上午，乌克兰总统泽连斯基拒绝俄罗斯在白俄罗斯进行和平谈判的提议，理由是白俄罗斯作为俄罗斯盟友，在俄罗斯入侵乌克兰过程中发挥不可或缺的作用。

克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）周日稍早前表示，一组俄罗斯谈判代表团已经抵达白俄罗斯城市戈梅利(Gomel)。"俄罗斯代表团已经准备好对话，我们在等待乌克兰方到来 。"

此外，俄罗斯还告知乌克兰方面，是否会谈的决定必须最晚在周日当地时间下午3点前做出。

泽连斯基表示，乌克兰政府对与俄罗斯的会谈持开放态度，但会谈必须在其他地点举行。他提议在华沙、布拉迪斯拉发、伊斯坦布尔、布达佩斯或巴库进行会谈。

躲避战火的乌克兰百姓 战火无情 2月24日清晨，俄罗斯大举进攻乌克兰。据乌克兰当局通报，首都基辅周六夜间和清晨都遭到空袭。在无情战火下，许多乌克兰人无家可归。乌克兰卫生部长称，俄罗斯入侵乌克兰第四天，已有198名乌克兰人丧生。

躲避战火的乌克兰百姓 基辅战事持续紧张 首都基辅以及多个城市的激烈战斗仍在持续。2月27日凌晨，基辅郊区传出有储油槽遭到攻击并发生巨大爆炸。基辅市区28日再次拉响空袭警报，市中心传出数次爆炸声响。此外，经历了夜间轰炸后，俄罗斯军队攻入位于乌克兰东北部的第二大城哈尔科夫。

躲避战火的乌克兰百姓 被击中的民宅大楼 基辅市长克利琴科称，一栋民宅大楼被俄罗斯导弹击中。他呼吁基辅市民寻找安全地点避难。

躲避战火的乌克兰百姓 寻找掩护 基辅市区警报大作，市民逃往地下室、地铁站、地下停车场等地点躲避空袭。

躲避战火的乌克兰百姓 暂时的栖身之所 基辅市民将地铁站作为临时防空洞，躲避俄罗斯的空袭。基辅约有300万居民。

躲避战火的乌克兰百姓 泽连斯基：“我们都在这里” 乌克兰总统泽连斯基周六发布一支视频，破除有关他已经逃离乌克兰的传言。泽连斯基以及他的政府团队成员站在位于基辅的总统府前，对着镜头表示：“我们都在这里。我们的军队在这里。我们的社会公民都在这里。我们在这里捍卫我们的独立、我们的国家。而且会继续下去。”

躲避战火的乌克兰百姓 逃离战火 部分乌克兰民众搭乘火车前往西部避难。邻国波兰、匈牙利和罗马尼亚开始接收来自乌克兰的难民 。联合国估计，至少已有15万人逃往邻国避难。

躲避战火的乌克兰百姓 搭火车前往波兰 乌克兰人口为4400万人。专家预测，成千上万、甚至数百万乌克兰人将逃离他们的国家。波兰等乌克兰西部邻国或将成为乌克兰难民的主要目的国。图中，乌克兰民众在乌克兰西部城市利沃夫等待前往波兰的火车。

躲避战火的乌克兰百姓 大排长龙的逃难人潮 前约有100万乌克兰人生活在波兰，两国不少人民之间拥有血缘关系或紧密友谊。有乌克兰难民说，等过境花了近60小时。图片中，一名波兰士兵正协助乌克兰难民进入波兰边境。

躲避战火的乌克兰百姓 逃往匈牙利 一些乌克兰人带着简单的行囊徒步前往邻国匈牙利。在俄罗斯发动攻击后，逃难人潮陆续抵达匈牙利边境。



（德新社、路透社、法新社）

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