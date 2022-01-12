 普京、习近平将在冬奥开幕式会面 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 14.01.2022

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时政风云

普京、习近平将在冬奥开幕式会面

莫斯科周五表示，俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平将在北京冬奥会开幕当天会晤。俄罗斯和中国还将举行最高级别的全面会谈。

BRICS - Putin und Xi Jinping

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平将于下月会面。俄罗斯外长拉夫罗夫周五在一场记者会上表示："我们正在为俄中正式峰会做准备。"

拉夫罗夫称，2月4日的会谈将不仅是普京与习近平之间会面，还有两国政府"最高级别的全面谈判"。

这场世界最强大的两位领导人的会谈，与美国、英国、澳大利亚、新西兰、加拿大等国因中国人权问题宣布外交抵制北京冬奥形成鲜明对比。华盛顿指责中国对新疆的维吾尔族和其他少数民族进行镇压，"在新疆正在进行种族灭绝和反人类罪行"。

虽然多国的高层官员将不会出席北京冬奥，但这些国家的运动员仍将前往北京参赛。

由于俄罗斯陷入兴奋剂丑闻，俄罗斯无法以国家名义参加北京冬奥，该国运动员将以中立身份参与比赛。

（德新社）

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