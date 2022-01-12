普京、习近平将在冬奥开幕式会面

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京和中国国家主席习近平将于下月会面。俄罗斯外长拉夫罗夫周五在一场记者会上表示："我们正在为俄中正式峰会做准备。"

拉夫罗夫称，2月4日的会谈将不仅是普京与习近平之间会面，还有两国政府"最高级别的全面谈判"。

这场世界最强大的两位领导人的会谈，与美国、英国、澳大利亚、新西兰、加拿大等国因中国人权问题宣布外交抵制北京冬奥形成鲜明对比。华盛顿指责中国对新疆的维吾尔族和其他少数民族进行镇压，"在新疆正在进行种族灭绝和反人类罪行"。

虽然多国的高层官员将不会出席北京冬奥，但这些国家的运动员仍将前往北京参赛。

由于俄罗斯陷入兴奋剂丑闻，俄罗斯无法以国家名义参加北京冬奥，该国运动员将以中立身份参与比赛。

（德新社）

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