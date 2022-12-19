普京为军队打气 习近平呼吁俄乌对话

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京周三（12月21日） 在讲话时承诺，向军队提供在乌克兰军事行动的一切所需。并重申俄罗斯将实现其在乌克兰的军事目标。

在出席国防部年终会议发表讲话时，普京称俄罗斯官兵是“英雄”，并表示，在装备和硬件方面，政府将向军队提供一切需要的资源，财政上没有上限。他还说，北约正在调动全部能力对付俄罗斯，并敦促与会的军事领导人，借鉴其在叙利亚战事、以及在所谓的对乌克兰"特别军事行动"中积累的经验。

普京强调应该重视无人机在冲突中的重要性。他还补充说，能够对美国进行核打击的俄罗斯 "萨尔马特"洲际弹道导弹，将在近期做好最后部署的准备。

普京还表示，国防部应正视“特别军事行动”受到的批评，此外扩充兵力的部分动员行动也暴露出一些问题。

动员令引恐慌 俄罗斯预备役急出逃

白俄罗斯封闭一边境地区

国防部长绍伊古承认，征召了30万兵力的部分动员行动是对国家和军队的一次艰巨考验，但称它提高了俄罗斯的战斗力。绍伊古指责西方试图通过向乌克兰提供武器援助，将战事拉长。他说俄军将摧毁乌克兰的军事能力。

据媒体报道，12月21日，白俄罗斯政府发布命令，临时禁止民众进入该国戈梅利州（Gomel）与乌克兰交界的三个边境地区，政府官员、工作人员和当地居民除外。对该命令实施的时间长短，当局没有做出说明。

在俄罗斯入侵乌克兰战争之初，白俄罗斯与乌克兰交界地区被俄军用作集结地。白、俄两军还在戈梅利地区进行过联合军演。就在本周一，俄罗斯总统普京访问了白俄罗斯，与该国总统卢卡申科会面。在基辅，人们担心莫斯科向后者施加压力，开辟进攻乌克兰的第二条战线。

习近平在北京会见到访的梅德韦杰夫

习近平：理性、对话、政治解决

俄罗斯国家安全委员会主席梅德韦杰夫出人意料地出访中国，于周三与中国领导人习近平会面。梅德韦杰夫还是俄罗斯执政党统一俄罗斯党主席，曾任总统和政府总理，被视为普京总统的亲信。

据新华社报道，习近平在会谈中表示，希望乌克兰冲突各方“保持理性克制，开展全面对话，通过政治方式解决安全领域共同关切”。

同一天，中俄“海上联合-2022”军演拉开帷幕。中俄两国自2012年开始举行年度联合军演。本次演习内容包括在东海进行导弹和火炮射击。据中国媒体报道，双方将开展联合封控、临检拿捕、联合防空、联合救援、联合反潜、实射火箭深弹等科目演练。

（综合报道）

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