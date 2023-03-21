普京：中國和平計劃可作為俄烏和談基礎

（德國之聲中文網）中國國家主席習近平週二（3月21日）與俄羅斯總統普京舉行正式會談，會後雙方發表聯合聲明，主張中國版的俄烏和平方案已可作為談判基礎，就等西方陣營準備好這麼做。

根據中國官媒新華社22日發布的聯合聲明，第九點提及烏克蘭局勢，主張「解決烏克蘭危機必須尊重各國合理安全關切，並防止形成陣營對抗，拱火澆油」。聲明重申中俄一貫立場，即反對單邊制裁；俄方亦歡迎中國透過政治、外交手段，協助解決問題。

針對北約在亞太地區的結盟，中俄兩國認為是在「破壞地區和平穩定」，而美國的印太戰略更對該區穩定「造成消極影響」。

克里姆林宮也釋出了普京在聯合記者會上的發言稿。普京說，俄中兩國對國際、區域議題的立場幾乎完全相同，同樣不支持「非法、帶有政治偏見的制裁」，強烈反對「任何國家或集團為了取得軍事、政治與經濟優勢，試圖傷害他國的正當利益」。

普京表示，中國的和平方案可以當作俄烏和平解決問題的基礎，但西方國家和烏克蘭卻還沒準備好。他批評英國提供給烏克蘭的武器彈藥包含「衰變鈾」的元素，聲稱這形同西方已經在援助烏克蘭「有核成分的武器」，因此俄國將採取「相應的回應」。不過，據美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS）引述的武器專家說法，俄國的主張「完全錯誤」，因為衰變鈾並不能當作核燃料，也無法變成核武器。

今年2月俄烏戰爭屆滿一年之際，中國提出的12點烏克蘭和平計劃，曾特別提到反對核戰爭。此次「習普會」後的中俄聯合聲明內，也有類似主張，稱「所有核武器國家都不應在境外部署核武器，並應撤出在境外部署的核武器」。聲明內寫道：「核戰爭打不贏也打不得。」

烏克蘭：邀請中國加入俄烏和平對話

習普會前，美國便對中國試圖扮演俄烏「和事佬」的角色不以為然。白宮國安會發言人科比（John Kirby）21日表示：「理性上看來，我認為中國怎麼看都不是公正的。」法新社指出，這是美國至今為止對中國調停的企圖最直接的批評。科比說，中國僅僅不斷地複述俄國的政治宣傳，與俄國一同主張歐美才是戰爭推手。

據法新社21日的報導，烏克蘭總統澤倫斯基說已邀請中國加入和平方案討論。他表示：「我們已透過所有管道傳達我們的方案，已經邀請你們來對話。我們在等你們的答覆。」

習近平訪俄時，日本首相岸田文雄在21日突然造訪烏克蘭。澤倫斯基在例行演說中表示，日烏雙方的會談「相當有成效」。岸田是七大工業國（G7）領袖之中最後一位造訪烏克蘭者；今年5月G7峰會將於廣島舉行，澤倫斯基已證實將透過視訊參與。

專家怎麼看習普會？

俄烏問題的專家朗加（Niko Langa）21日接受DW採訪時，對中國能在俄烏和平中扮演的角色表示不以為然。他指出，中國並沒有施壓俄國從烏克蘭撤軍。

「我認為，去相信中國能在構建和平方面扮演有建設性的角色，這是抱持幻想。中國不是俄國的朋友，但我認為他們在共同反擊西方和美國的想法上是一致的，這一點把他們連結在一起。」

朗加說，中國這次與俄羅斯在能源方面達成新的協議，繼續購買俄國石油，形同在「資助俄國對烏克蘭發動的戰爭」，此舉跟習近平口頭上說遵循聯合國憲章宗旨，背道而馳。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 最初的盟友 1949年10月1日中华人民共和国宣布成立的第二天，苏联成为第一个与中国建立外交关系的国家。年底，毛泽东赴莫斯科访问，并在苏联停留两个多月，参加了斯大林70岁生日庆生活动（图）。事后毛泽东抱怨受到斯大林的冷遇，以及签约会谈进展不顺利。1950年2月14日，毛泽东在莫斯科签署《中苏友好同盟互助条约》，中苏两国结为盟友。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 苏联“老大哥” 1950年代至1960年代初，被外界视为中苏关系的“蜜月期”，双方签署了一系列协定，苏联从贸易、高等教育、核技术、工业等一系列方面向中国提供资金、物资和人员的援助，以帮助中国建立完整的工业体系。中国政府1953年针对经济发展制定的第一个“五年计划”，就是在苏联的帮助和策划下出台的。毛泽东强调要在各方面向苏联学习， “苏联共产党就是我们最好的先生”。图为1956年出版的纪念中苏友好条约6周年的报道图册。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 朝鲜战争 1950年6月朝鲜战争爆发，中国于10月出兵参战（图为志愿军跨过冰封的鸭绿江），直接与美国主导的联合国部队对抗，中国称之为“抗美援朝”。苏联没有直接参战，但提供了大量武器装备和资金援助。1953年6月南北双方签署了板门店协议：规定朝韩以北纬38度线为界停火，这固化了朝鲜半岛的分裂格局。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 从反目到决裂 1959年9月苏联领导人赫鲁晓夫访华（图），参加中华人民共和国建国十周年活动。当时中苏领导人在政治理念和上的分歧和战略利益方面的矛盾就已显现。1960年莫斯科召回援华的全部苏联专家，废除两国经济技术合作的各项协议。北京则对苏联的“修正主义”以及苏共的对外对内政策展开了长期的尖锐批评。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 边境冲突 中国和苏联是世界上拥有最长陆地边界的两个邻国。1964年中苏第一轮边界谈判失败。 1969年6月3月，中、苏两国军队在界河乌苏里江的珍宝岛爆发冲突（图为珍宝岛中国守军），双方均有伤亡。同年，两国又在黑龙江八岔岛和新疆铁列克提再次发生武装冲突。9月，苏联部长会议主席柯西金取道北京，在机场与中国总理周恩来紧急会晤3小时，达成共识维持边界现状，避免武装冲突。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 中苏交恶 勃列日涅夫任苏共领导人后，中苏关系依然处于对峙势态。1966年中国文化大革命开始之后，两国间几乎停止了所有交往。1967年，红卫兵曾冲击苏联驻北京大使馆。图为1969年中苏边境冲突后，包头钢铁厂工人抗议“苏修社会帝国主义”的示威。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 抵制莫斯科奥运 进入70年代后，中国开始同美国为首的西方国家改善关系，1972年尼克松访华开启了中国向国际社会开放的大门。1980年代的苏联，则因入侵阿富汗遭到西方国家更严厉的制裁和对抗。1980年莫斯科举办奥运会，中国加入了以美国为首的西方国家的抵制阵营。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 关系正常化 在苏联末期，中苏关系有所缓和。从1982年10月至1988年6月，中苏两国政府特使就实现两国关系正常化问题进行了12轮的磋商。1989年5月，苏共中央总书记戈尔巴乔夫访问中国，同邓小平会晤。双方在北京发表了《联合公报》，标志两国关系正常化。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 从睦邻到战略伙伴 1991年苏联解体后，中国宣布承认俄罗斯为苏联的继承者。两国最高层之间开始恢复往来。1999年，《关于中俄国界线东西两段的叙述议定书》签订，遗留已久的边境划界问题基本得到解决。2001年普京上台后，俄罗斯与中国签署了《中俄睦邻友好合作条约》，确定平等信任的战略协作伙伴关系。2010年，两国确认"全面战略协作伙伴关系"。图为普京、布什和江泽民在2001年的上海亚太经合组织峰会上。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 共赴国际舞台 进入新千年后，随着经济实力的增强，北京和莫斯科都有意在国际舞台上扮演更积极的角色。“金砖国家”（BRICS）峰会、上海合作组织（2002年成立）这样的多边平台为此提供了机会。图为2016年10月在印度举行的金砖国家首脑峰会。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 政治强人的友谊 习近平和普京这两位威权专制领导人，有着相似的大国政治信念。在坚定巩固自身权力的同时，也都希望打破美国主导的现有国际秩序。2022年2月普京访问北京、出席冬奥会期间，中方强调中俄“友谊无上限、合作无止境”。图为2018年习近平在俄罗斯远东港口符拉迪沃斯托克与普京品尝鱼子酱煎饼。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 不是盟友，胜似盟友 2022年2月乌克兰战争爆发以来，俄罗斯在国际上备受制裁和孤立。但中国始终拒绝谴责俄罗斯的侵略行为，而指责美国和北约应为冲突负责，反对制裁，呼吁重视俄方的“安全关切”。同时中国大幅扩大从俄罗斯的进口，特别是能源进口。2023年3月，习近平访问莫斯科，成为乌克兰战争爆发以来首位访俄的大国元首。



儘管如此，朗加認為習近平訪俄一事，不該被過度高估，因為俄國在歐美孤立下，可以說是不得不低價賣石油給更強大的中國。「我認為習近平試圖在達到一種平衡，一方面更隱密地支持俄國，但同時也試著不被視為公開支持俄國的戰爭，因為他也怕更強烈的西方制裁。這是一種微妙的平衡。」

國際刑事法院對普京發布逮捕令不久後，習近平便訪問俄國。朗加認為，這可能讓普京感到驕傲；然而，中國可能並不是太關切此行的象徵意義，因為中國的目標是「改變國際秩序」，而習近平訪俄恰恰確定了這一點。「中國並不遵守我們認知的國際秩序，我認為我們必須嚴肅正視這件事。」

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