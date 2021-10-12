普京：中国统一台湾不需靠武力

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京周三（13日）接受美媒CNBC采访时，对台海紧张关系表示，中国「不需要使用武力来实现他们希望的『统一』」。

他说：「我认为中国不需要动武。中国是强大的经济体，就购买力平价做为衡量基准，目前中国已超越美国，成为世界第一。」并指出，中国通过增加这种经济潜力，中国有能力实施其国家（统一）目标。我没看到任何军事威胁。」

根据CNBC，普京提到，习近平的言论暗示了和平统一的可能性，以及中国的「建国哲学」，暗示着不存在军事对抗的威胁。

台海情势因中国军机密集进入台湾西南防空识别区而升温，中国领导人习近平日前强调对台湾要坚持「和平统一、一国两制」的基本方针。

俄外长：台湾是中国的一部分

前一天10月12日，俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫（Sergei Lavrov）表示，俄罗斯认为台湾是中华人民共和国的一部分，俄罗斯的政策会以此为出发点。

拉夫罗夫在回答有关如何评价中国在台湾问题上的行动及对台统一的企图时向记者表示：「你们知道，与世界上绝大多数国家一样，俄罗斯将台湾视作中华人民共和国的一部分。在我们的政策中会以此作为出发点。」

对此，中国外交部发言人赵立坚评论称，「中方高度赞扬俄罗斯外长拉夫罗夫的涉台表态」。

今年6月，普京也曾对台湾议题作出评论。他在6月接受美国国家广播公司（NBC）专访时被问及，若中国侵犯台湾，俄罗斯会有何反应，普京当时笑了几声後回应，问道：「什麽？你有意识到中国将用武力解决台湾问题？我对这一无所知。」

他强调，谈论政治并没有假设的情况，假设并不恰当，并说：「我无法评论此事...这并未发生。过去几年，中国和美国各通过不同方式和台湾发展关系，幸运的是并未走向军事冲突」。

外界曾多次讨论，中国可能会效法俄罗斯并吞乌克兰克里米亚地区的方式，以迅雷不及掩耳之势，攻占台湾外岛以统一台湾。

研究台海问题的学者易思安曾向德国之声表示，中国可能会针对金门采取大规模破坏行动，从网路攻击到电子感扰，在地面部署特种兵和特工，刺杀军事指挥官，以爆炸方式造成停电。

他说：「金门可能会被看似普通渔民的海上民兵团团围住，他们其实是解放军成员，这会带给金门岛上的部队造成严重困境。」

易思安举例说，像是(台湾军队)到底开火与否，若要开火要什麽时候开火？若等他们(海上民兵)已经登陆，可能会控制各处设施，中间还会有解放军便衣特种部队。

观看视频 02:42 包围台湾外岛的中国渔船

「南海争议应靠对话解决」

另外，普京还谈到了在南海问题上的紧张关系，他表示，针对中国声称拥有南海水域拥有主权，这个遭到国际否定的说法，俄罗斯一直保持中立立场。

《俄罗斯卫星通讯社》报导称，普京说：「至於南海，是的，存在多方利益冲突，但俄罗斯的立场是基于这样的事实：应当为该区域内的所有国家提供一个在不受区域外强权的干扰下，根据国际法基本准则的规范进行适当的对话。」

他并说，「这应该是一个谈判的过程，这就是我们解决任何争论的方式，我相信这是有机会的，但到目前为止还没有被充分使用」。

(CNBC、俄罗斯卫星通讯社)

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。