 普京：中国兄弟你莫怕 缺油时候还有我 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.04.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

普京：中国兄弟你莫怕 缺油时候还有我

鉴于美国宣布对伊朗原油购买国的制裁豁免期即将结束，国际原油市场正陷入担忧。在油价不断上涨、供应压力增大的背景下，正在北京的普京给习近平吃下了一颗“定心丸”。

Peking Belt and Road Forum for International Cooperation; Xi Jinping; Wladimir Putin (picture-alliance/dpa/V. Sharifulin)

（德国之声中文网）据路透社报道，俄罗斯已经向中国表态称，会在中国原油供应不足的时候助其一臂之力。本周六正在北京参加第二届"一带一路"国际合作高峰论坛的俄罗斯总统普京表示，已经作好了满足中国市场原油需求的准备。在美国力求禁止伊朗出口石油的背景下，普京透露，他没有和中国国家主席习近平讨论过与原油有关的问题。但他特别指出，俄罗斯和石油输出国组织欧佩克达成的石油开采量协议今年7月即将到期。

DW.COM

特朗普政府已表示将不再给予伊朗石油的一些主要进口商制裁豁免。这一决定对中国和其他主要利益相关者会有哪些影响？ (25.04.2019)

围绕与伊朗的核争端，美国决意不久后让伊朗的石油出口彻底瘫痪。北京对此向美国提出批评。对于中国而言，伊朗是一个重要的原油来源国。国际市场原油价格近日明显上扬。 (22.04.2019)

去年五月，特朗普大动作退出伊朗核协议，引发国际哗然。当时多个国家纷纷向美国寻求豁免，以便继续从伊朗进口石油。如今，一年过去，美国又往事重提，另添新意。 (02.04.2019)

下周一，美国就将正式恢复对伊朗的制裁措施。与伊朗进行石油等商品贸易的外国企业，将会遭到禁止进入美国市场的惩罚。世贸组织前总干事日前则警告称，美国今后有可能用这种备受争议的做法针对中国，迫使跨国企业撤离中国。 (02.11.2018)

豁免期后 俄罗斯不会立即提高石油产量

美国将在今年5月结束对伊朗石油购买方的制裁豁免政策。普京本周六就此表示，俄罗斯不会立即提高原油输出量。

在北京出席"一带一路"峰会的这位俄罗斯最高领导人说："俄罗斯已经作好准备不仅仅满足中国的需求，还会满足我们全球各地伙伴的需求。"

普京表示："我们现在每天的产量是150万桶，我们可以输出的更多。我们在这方面有巨大的潜力"

"但是我们和欧佩克有一个维持产量的协议，这一协议一直到今年7月都还有效。"

伊朗石油购买国的制裁豁免期结束引发了市场对供应短缺的担忧，导致全球原油价格攀升至6个月以来的最高价位。

普京认为，今年5月豁免期结束后"我无法想像全球能源市场会对此作何反应。"

但是他补充说："在我们的伙伴中，没有一个--包括沙特阿拉伯，会退出和欧佩克达成的协议。"

作为世界首大原油输出国，沙特阿拉伯表示目前没有在伊朗的制裁豁免期过后立即提高产量的计划。

之前，有猜测称沙特有可能补上因豁免期结束而产生的原油供应缺口。

Iran Raffinerie (Tasnim)

5月起，伊朗的石油很有可能就将无法出口

中国已经表态，反对美国向伊朗石油购买方发出威胁。这个全球第二大经济体警告称，这样做会给中东和国际原油市场带来不稳定因素。美国总统特朗普计划从今年5月起彻底禁止伊朗对外出口石油，并威胁美方会制裁继续购买伊朗石油的国家。受此影响的国家包括中国、印度、日本、韩国、土耳其、意大利以及希腊。

任琛/文山/(路透社等)

相关内容

Persischer Golf Ölplattform

美国制裁豁免令到期会对中国产生怎样影响？ 25.04.2019

特朗普政府已表示将不再给予伊朗石油的一些主要进口商制裁豁免。这一决定对中国和其他主要利益相关者会有哪些影响？

Iran Raffinerie

美国将彻底封杀伊朗石油出口 22.04.2019

围绕与伊朗的核争端，美国决意不久后让伊朗的石油出口彻底瘫痪。北京对此向美国提出批评。对于中国而言，伊朗是一个重要的原油来源国。国际市场原油价格近日明显上扬。

Russland Wladiwostok Treffen Putin und Kim

金正恩抱屈: 美国在河内峰会不怀好意 25.04.2019

朝鲜领导人金正恩在俄罗斯和普京交朋友的时后说起美国，埋怨美国在上次峰会「不怀好意」，可能会危及朝鲜半岛的将来。普京说，愿意与特朗普分享他与金正恩会谈的细节。

广告

媒体看中国

Griechenland COSCO Group-Schiffe am Hafen von Piräus (Imago Images/ZUMA Press)

德语媒体：一带一路 只为利己？

不能太天真地相信中国、北京其实只在乎自己的利益、中国不会太在意西方反对、切勿让丝绸之路变成单行道…在北京召开的“一带一路”论坛峰会，引发德语报刊的密集关注；几乎所有的评论文章，都对“一带一路”充满狐疑。  