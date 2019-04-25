普京：中国兄弟你莫怕 缺油时候还有我

（德国之声中文网）据路透社报道，俄罗斯已经向中国表态称，会在中国原油供应不足的时候助其一臂之力。本周六正在北京参加第二届"一带一路"国际合作高峰论坛的俄罗斯总统普京表示，已经作好了满足中国市场原油需求的准备。在美国力求禁止伊朗出口石油的背景下，普京透露，他没有和中国国家主席习近平讨论过与原油有关的问题。但他特别指出，俄罗斯和石油输出国组织欧佩克达成的石油开采量协议今年7月即将到期。

豁免期后 俄罗斯不会立即提高石油产量

美国将在今年5月结束对伊朗石油购买方的制裁豁免政策。普京本周六就此表示，俄罗斯不会立即提高原油输出量。

在北京出席"一带一路"峰会的这位俄罗斯最高领导人说："俄罗斯已经作好准备不仅仅满足中国的需求，还会满足我们全球各地伙伴的需求。"

普京表示："我们现在每天的产量是150万桶，我们可以输出的更多。我们在这方面有巨大的潜力"

"但是我们和欧佩克有一个维持产量的协议，这一协议一直到今年7月都还有效。"

伊朗石油购买国的制裁豁免期结束引发了市场对供应短缺的担忧，导致全球原油价格攀升至6个月以来的最高价位。

普京认为，今年5月豁免期结束后"我无法想像全球能源市场会对此作何反应。"

但是他补充说："在我们的伙伴中，没有一个--包括沙特阿拉伯，会退出和欧佩克达成的协议。"

作为世界首大原油输出国，沙特阿拉伯表示目前没有在伊朗的制裁豁免期过后立即提高产量的计划。

之前，有猜测称沙特有可能补上因豁免期结束而产生的原油供应缺口。

中国已经表态，反对美国向伊朗石油购买方发出威胁。这个全球第二大经济体警告称，这样做会给中东和国际原油市场带来不稳定因素。美国总统特朗普计划从今年5月起彻底禁止伊朗对外出口石油，并威胁美方会制裁继续购买伊朗石油的国家。受此影响的国家包括中国、印度、日本、韩国、土耳其、意大利以及希腊。

任琛/文山/(路透社等)